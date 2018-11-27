Вредны ли электронные сигареты?

Всё чаще можно услышать про вред от электронных сигарет для организма. В силу того, что мода на этот девайс растёт, любителей попарить становиться больше. Неудивительно, что подобные вопросы о влияние на организм пара интересует тех, кто решился перейти на ЭС или тех, кто часто находиться вблизи курильщика электронной сигареты.



Сразу следует частично развенчать миф о том, что электронные сигареты выделяют в окружающую среду продукты горения. В результате отсутствия в сигарете горения выделяется не дым, а пар. Последний менее вреден для окружающих. Насколько? Давайте разбираться.

Достаточно узнать о составе жидкости, которую используют для сигареты, никотин глицерин, пропиленгликоль и различные армотизаторы. Самые безвредные и из всех названных компонентов – пропиленгликоль и глицерин.Первый в организме человека преобразуется в молочную кислоту. Этот компонент широко используется в косметике и разрешён во всех странах мира. Глицерин, кроме того, что его используют в косметике, можно найти и в пищевой продукции.

Тем не менее, преобразовываясь в пару, эти компоненты никак не могут оказать положительного результата, а как раз наоборот. Поэтому стоит говорить о вреде пара как для парильщика, так и для окружающих.

Про никотин и говорить много не приходится. Его оправдать никак нельзя. Никотин – это чистое зло, а слово «безвредный» здесь точно неуместно. Он вызывает привыкание и пагубно влияет на организм.

Даже если вы используете «самозамес» для электронной сигареты, не думайте, что эта субстанция будет менее вредна. Наличие в жидкости никотина и других добавок – это не повод услышать «спасибо» от вашего организма. Поэтому лучше отказаться вовсе от сигаретных изделий. Помните, если курение вызывает зависимость, то электронные сигареты ее поддерживают!

Кроме того, случается и такое, что аккумулятор сигарет перегревается. Следовательно, жидкость в девайсе нагревается свыше нормы и её вред на организм курильщика и окружающих значительно увеличивается. Более того перегрев может быть причиной взрыва сигареты.

А теперь давайте рассмотрим вред и влияние электронных сигарет на организм в подробностях. Всё симптомы и негативное влияние подтверждается учёными, проводящие соответствующие исследования. Убедитесь сами.

Легкие. Слышали про попкорновую болезнь лёгких? Именно эта болезнь преследует вайперов (тех, кто курит электронные сигареты). Другое название болезни – облитерирующий бронхит, вызванный таким компонентом как диацетил. Исследования диацетила выявили его далеко неблагоприятное влияния на лёгкие.

Центральная нервная система. На функции нервной системы, а точнее причиной нарушений её работы в регулировании внутренних органов влияет никотин, который находиться в жидкости для электронной сигареты.Особенно вредоносно он действует на вегетативную нервную систему. Отсюда часто случаются расстройства сердечнососудистой системы, возникают проблемы с пищеварением даже у тех, кто предпочитает вейпинг обычным сигаретам. Причиной этому – регулярное отравление организма никотином.

Печень. Напомним, что метаболизм никотина осуществляется клетками печени. Пройдя этот процесс, вредное вещество преобразовывается в котонин, а он очень вреден для здоровья. В силу того, что наш организм в течение дня получает ещё дозу вредных веществ от плохой окружающей среды, печень работает на износ. В свою очередь перегрузки приводят к нарушению работы паренхиматозной ткани.

Следует также напомнить, что в никотине содержится синильная кислота, которая наносит сосудам печени непоправимый урон. Как следствие могут возникнуть нарушения в кровообращении, склерозирование. Никотин вредит печени, лёгким и нервной системе!

Не смотря на то, что пар не содержит окиси углерода и канцерогенных веществ, которые содержаться в дыме обычной сигареты, существует вред пара от электронных сигарет с другими компонентами.

При выпаривании содержавшиеся в жидкости никотин, глицерин, пропиленгликоль, а также ароматизаторы полностью не поглощаются вайпером и большая часть компонентов растворяется в воздухе. Поэтому люди, которые находятся рядом с курильщиком, невольно становятся участниками всего процесса. Неудивительно, что такие никотиновые ингаляции вредны для окружающих, а особенно для детей и беременных.

Для детей. Детский растущий организм хуже реагирует на никотин. Ведь многие органы ещё полностью не развиты. Поэтому следует хорошо задуматься, прежде чем начать пользоваться сигаретой, даже электронной при детях. К тому же, курение – не самый лучший пример ребёнку здорового образа жизни. Подробнее...

Для беременных. Даже небольшое количество никотина негативно влияет на формирование и развитие плода в утробе матери. Курящая мама рискует вызвать у ребёнка такие болезни, как астма, аутизм, психические нарушения.

Чтобы не причинить вред беременным и детям, не следует курить в их присутствии. Помните, что курение убивает не только вас, но и окружающих. Курение электронных сигарет также сопровождается выделением в паре вредных веществ. Это может быть не только никотин, но и другие вещества, о которых производитель попросту умолчал.

Не забывайте, что если вместо дыма от электронной сигареты исходит пар без запаха или он совершенно невидим, это не явный признак того, что пар не отравляет воздух ядовитыми веществами. Поэтому у пассивного парильщика может возникнуть зависимость. Если же курить такие сигареты в помещениях, никотиновые пары обязательно осядут на стенах, окнах и на других поверхностях, а это уже не безопасно для окружающих.

Как мы уже говорили, что в электронной сигарете не происходит горения, поэтому про дым говорить не приходится. Привычней и правильно будет говорить, что результат процесса курения этого девайса пар. От этого пара моно получить удар по горлу в любой момент процесса употребления электронной сигареты. Получается он за счёт вдыхаемого горячего пара. Результат сильного удара – кашель.

В электронных сигаретах фактором на количество выделяемого пара является напряжение. Следовательно, чем выше напряжение, тем больше и горячее пар, а значит и удар.

Сильный удар по горлу может прийтись, если пар не задерживать во рту, а вдыхать сразу лёгкими. Это часто делают курильщики. Неудивительно, что результатами таких воздействий становятся различные заболевания.

Современные врачи и сотрудники ВОЗ активно изучают вред оказываемый парами электронных сигарет на организм человека. Регулярные исследования проводятся во всём мире, и до сих пор единогласного ответа нет. Да и будет ли оно, когда прогнозы и результаты совсем не утешают?!

Что именно изучают учёные медики? Влияние пара на организм человека. Проблема усугубляется тем, что на современном рынке существует более 400 брэндов и более 7 тысяч уникальных ароматов, что делает проведение исследований и их учёт сложным процессом.

В паре содержится значительно меньше, по сравнению с обычными сигаретами, канцерогенов и токсичных веществ. Хотя не смотря на то, что пропиленгликоль и глицерин принято считать безопасными, никто не возьмётся сказать об их безопасности, если вдыхать их ежедневно продолжительный промежуток времени.

Электронные сигареты содержат никотин, а никотин имеет свойство непросто влиять на здоровье и вызывать рак, но и повреждает ДНК, а это уже намёк на патологию у будущего потомства. Кроме того, содержащиеся вещества в сигарете, синтезируют при нагревании формальдегид и другие карбонилы. Другими словами в канцерогены. Поэтому, говорить о безопасности электронных сигарет не приходится.

Помните, что медицинский никотин – это тот же никотин, но который применяют в медицинских целях. Он также опасен для здоровья, как и известный нам никотин. Поэтому не следует обманывать себя покупкой, а точнее его названием.

Л.Г.ВАЙНИЛО, врач гигиенист.