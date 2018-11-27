В Новый год с ложкой масла. Как питаться во время Рождественского поста

Впереди — 40 дней Рождественского поста. Это не строгий пост, он подготавливает нас к празднику Рождества, поэтому соблюдать его не так сложно, как, к примеру, Великий, но и соблазнов больше, ведь начинаются новогодние корпоративы.
Чтобы вы точно знали, что можно, а что нельзя положить себе на тарелку в дни Рождественского поста, мы подготовили инфографику-календарь:
Рождественский пост начинается 28 ноября. 27 ноября — заговенье и день памяти апостола Филиппа. Поэтому зимний пост иногда называют Филлиповым или в простонародье — филлиповками.
Рождественский пост длится 40 дней. Все эти 40 дней нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения, за исключением рыбных. То есть нельзя: мясо, птицу, яйца, молочные продукты. Рыбу и икру можно только в определенные дни. Хотя в Рождественский пост этих рыбных дней много.
Категории постных дней
Полный отказ от пищи. Тут все понятно, постящиеся пьют только воду в течение дня. В Рождественский пост такой день только один — Сочельник, 6 января. Когда вплоть до вечера нельзя ничего есть, а разговляться вечером нужно специальной кашей, сочивом. О том, что это такое и как его готовят,
Сухоядение. В монастырской традиции сухоядение рекомендуется почти во все среды и пятницы Рождественского поста. Для мирян ограничения не такие строгие и дни сухоядения появляются только на последней неделе, с 2 по 6 января.
В эти дни разрешается холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед. Исключением является хлеб — хоть он и приготавливается в печи, есть его можно, но, разумеется, постный, без сахара и растительного масла в составе.
Горячая пища без масла. По монастырской традиции горячая пища без масла подается на стол по понедельникам, все недели Рождественского поста. Для мирян сухоядение в среду и пятницу заменяется как раз горячей пищей без масла, а по понедельникам можно позволить горячую пищу с маслом.
Горячая пища с маслом. Дни, отмеченные значком «елей» в церковных календарях, означают, что готовить овощи, крупы, бобовые можно с добавлением ложечки растительного масла. То есть можно жарить и запекать блюда, без масла это делать было затруднительно.
Рыбный день. Можно есть рыбу, приготовленную с растительным маслом, с гарниром из овощей и круп. Также в рыбные дни можно есть икру и морепродукты. С морепродуктами вопрос интересный, так, например, греческая традиция относит их к постной пище, без ограничений по дням. Но русская церковь таких обобщений не делает и морепродукты доступны в те дни, когда доступна и рыба.
Вино. Для поддержания сил постящихся разрешается выпить немного красного вина в выходные. Но немного — это не пара бокалов, а маленькая чашечка в 50 мл. Да еще лучше всего это вино горячей водой разбавить.
Пост делится на три части по степени строгости.
1 часть поста. 28 ноября — 19 декабря
Самая мягкая часть поста. По монастырской традиции сухоядение практикуется в среду и пятницу, в понедельник — горячая пища без масла, а рыба разрешена во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Мирянам обычно сухоядение заменяется горячей пищей без масла в эти дни.
2 часть поста. 20 декабря — 1 января. Средняя часть поста — строже первой. Рыба уже только в выходные, а во вторник и четверг горячая пища с маслом. Это в монастырской традиции, в мирской же чаще всего все так же, как и в первой половине поста.
3 часть поста. 2-6 января
Самая строгая часть поста. Рыбу уже нельзя совсем, есть один голодный день. Для мирской традиции — появляются дни сухоядения (среда и пятница).
Праздники
Во время Рождественского поста отмечаются два больших праздника: 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы и 19 декабря — день памяти Святителя Николая.
4 декабря в этом году — вторник, так что миряне в любом случае смогут есть рыбу, а вот Николин день выпал на постную среду, поэтому к обычному рациону добавляется растительное масло.
Новогодняя ночь
Новый год по новому стилю не считается особенным праздником по православной традиции. У нас главный праздник — Рождество. Так что празднование Нового года — не повод отступать от поста. В понедельник, 31 декабря, можно есть горячие постные блюда без растительного масла. А во вторник, 1 января, к горячей пище можно добавлять растительное масло.
Сочельник
6 января, день перед Рождеством называется Сочельником. В него нужно отказываться от пищи вплоть до вечера, до появления первых звезд. Хорошо, что темнеет в январе очень рано. Разговляться нужно специальной кашей, сочивом, так называют вареные в меду зерна пшеницы. Наиболее простой вариант сочива — рис с сухофруктами.