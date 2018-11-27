В Новый год с ложкой масла. Как питаться во время Рождественского поста

Впереди — 40 дней Рождественского поста. Это не строгий пост, он подготавливает нас к празднику Рождества, поэтому соблюдать его не так сложно, как, к примеру, Великий, но и соблазнов больше, ведь начинаются новогодние корпоративы.

Чтобы вы точно знали, что можно, а что нельзя положить себе на тарелку в дни Рождественского поста, мы подготовили инфографику-календарь:





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Рождественский пост начинается 28 ноября. 27 ноября — заговенье и день памяти апостола Филиппа. Поэтому зимний пост иногда называют Филлиповым или в простонародье — филлиповками.

Рождественский пост длится 40 дней. Все эти 40 дней нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения, за исключением рыбных. То есть нельзя: мясо, птицу, яйца, молочные продукты. Рыбу и икру можно только в определенные дни. Хотя в Рождественский пост этих рыбных дней много.

Категории постных дней

Полный отказ от пищи. Тут все понятно, постящиеся пьют только воду в течение дня. В Рождественский пост такой день только один — Сочельник, 6 января. Когда вплоть до вечера нельзя ничего есть, а разговляться вечером нужно специальной кашей, сочивом. О том, что это такое и как его готовят, мы писали здесь >>

Сухоядение. В монастырской традиции сухоядение рекомендуется почти во все среды и пятницы Рождественского поста. Для мирян ограничения не такие строгие и дни сухоядения появляются только на последней неделе, с 2 по 6 января.

В эти дни разрешается холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед. Исключением является хлеб — хоть он и приготавливается в печи, есть его можно, но, разумеется, постный, без сахара и растительного масла в составе.

Важно! Сухоядение — самый трудный вид поста. Поэтому церковь рекомендует спрашивать благословения духовника на держание его.

Горячая пища без масла. По монастырской традиции горячая пища без масла подается на стол по понедельникам, все недели Рождественского поста. Для мирян сухоядение в среду и пятницу заменяется как раз горячей пищей без масла, а по понедельникам можно позволить горячую пищу с маслом.

Горячая пища с маслом. Дни, отмеченные значком «елей» в церковных календарях, означают, что готовить овощи, крупы, бобовые можно с добавлением ложечки растительного масла. То есть можно жарить и запекать блюда, без масла это делать было затруднительно.

Рыбный день. Можно есть рыбу, приготовленную с растительным маслом, с гарниром из овощей и круп. Также в рыбные дни можно есть икру и морепродукты. С морепродуктами вопрос интересный, так, например, греческая традиция относит их к постной пище, без ограничений по дням. Но русская церковь таких обобщений не делает и морепродукты доступны в те дни, когда доступна и рыба.

Вино. Для поддержания сил постящихся разрешается выпить немного красного вина в выходные. Но немного — это не пара бокалов, а маленькая чашечка в 50 мл. Да еще лучше всего это вино горячей водой разбавить.

Пост делится на три части по степени строгости.

1 часть поста. 28 ноября — 19 декабря

Самая мягкая часть поста. По монастырской традиции сухоядение практикуется в среду и пятницу, в понедельник — горячая пища без масла, а рыба разрешена во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Мирянам обычно сухоядение заменяется горячей пищей без масла в эти дни.

2 часть поста. 20 декабря — 1 января. Средняя часть поста — строже первой. Рыба уже только в выходные, а во вторник и четверг горячая пища с маслом. Это в монастырской традиции, в мирской же чаще всего все так же, как и в первой половине поста.

3 часть поста. 2-6 января

Самая строгая часть поста. Рыбу уже нельзя совсем, есть один голодный день. Для мирской традиции — появляются дни сухоядения (среда и пятница).

Праздники

Во время Рождественского поста отмечаются два больших праздника: 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы и 19 декабря — день памяти Святителя Николая.

4 декабря в этом году — вторник, так что миряне в любом случае смогут есть рыбу, а вот Николин день выпал на постную среду, поэтому к обычному рациону добавляется растительное масло.

Новогодняя ночь

Новый год по новому стилю не считается особенным праздником по православной традиции. У нас главный праздник — Рождество. Так что празднование Нового года — не повод отступать от поста. В понедельник, 31 декабря, можно есть горячие постные блюда без растительного масла. А во вторник, 1 января, к горячей пище можно добавлять растительное масло.

Сочельник

6 января, день перед Рождеством называется Сочельником. В него нужно отказываться от пищи вплоть до вечера, до появления первых звезд. Хорошо, что темнеет в январе очень рано. Разговляться нужно специальной кашей, сочивом, так называют вареные в меду зерна пшеницы. Наиболее простой вариант сочива — рис с сухофруктами.