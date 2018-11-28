Ежегодно к 1 декабря во всем мире проводится кампания, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД. Впервые он провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, с 1996 года проводится Объединённой Программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). В Гродненской области в 2018 году Всемирный день пройдет в период с 1 ноября по 10 декабря под девизом «Право на здоровье».

Универсальное право на здоровье - это право каждого человека, включая людей, живущих с ВИЧ, на принятие решения о сохранении своего здоровья, на профилактику и лечение, на уважительное и достойное отношение без дискриминации.

Целью Всемирной кампании борьбы со СПИД является привлечение внимания всей общественности к проблеме ВИЧ-инфекции. Мероприятия Всемирного дня направлены на получение достоверной и полной информации о проблеме, путях распространения ВИЧ-инфекции, возможных последствиях, существующих эффективных способах профилактики и лечения, а также формированию навыков безопасного и ответственного поведения.

Проблема распространения ВИЧ/СПИДа продолжает оставаться актуальной во всем мире. Сегодня вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является одной из наиболее серьезных мировых угроз в области общественного здоровья.

По оценочным данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число людей, живущих с ВИЧ, составляет более 37 миллионов человек, и сегодня три из четырех человек, живущих с ВИЧ, знают свой статус. Основываясь на принципе уважения прав человека, нужно обеспечить доступ каждого человека и, прежде всего, основных групп населения, которым грозит повышенный риск инфицирования ВИЧ, к бесплатному обследованию и лечению. Очень важно, чтобы каждый житель нашей страны не только практиковал безопасное поведение, но также прошел тестирование на ВИЧ, чтобы знать свой статус и предотвратить возможную передачу ВИЧ.

В Гродненской области созданы условия для осуществления широкого тестирования населения на ВИЧ, для бесплатного доступа ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии. Лечение ВИЧ-инфекции, в результате которого снижается вирусная нагрузка (т.е. количество вируса в крови) до уровня, когда риск инфицирования партнера является минимальным, дает реальный шанс остановить распространение болезни.

Государственная стратегия противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь направлена на снижение числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и снижения смертности от СПИДа в первую очередь через профилактику. В Гродненской области реализуется подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы, план мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа 1 декабря 2018 года.

Сегодня особенно важно уделять большое внимание информационно-просветительской работе среди населения, духовному и нравственному воспитанию молодежи, формированию у подрастающего поколения сознательного и ответственного поведения.

Мероприятия, проводимые на территории области в рамках Всемирного дня, включающие размещение информационных материалов в периодических печатных изданиях, на радио- и телеканалах, проведение на центральных улицах городов и поселков акций, флеш-мобов позволят не только донести до каждого правильную и полную информацию об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики заболевания, но и мотивировать к формированию безопасной модели поведения, пропаганде добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ.

Специалисты проведут информационные выступления в подростковых и молодежных аудиториях образовательных учреждений города и области, лекции в войсковых частях, семинары для специалистов по работе с молодёжью, примут участие в массовых мероприятиях для населения. На интернет-сайтах учреждений и организаций будет размещена актуальная информация о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Призываем всех быть активными, неравнодушными, бережно и внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких.

Присоединяйтесь к мероприятиям - сделайте фото с хештегом #СТОПВИЧ/СПИД и выложите его в социальных сетях. Пройдите тест на ВИЧ.

Будьте здоровы!