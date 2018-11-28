ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всемирный день борьбы со СПИДом "Право на здоровье"

29.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Ежегодно к 1 декабря во всем мире проводится кампания, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД. Впервые он провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, с 1996 года проводится Объединённой Программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). В Гродненской области в 2018 году Всемирный день пройдет в период с 1 ноября по 10 декабря под девизом «Право на здоровье».

Всемирный день борьбы со СПИДом "Право на здоровье"Универсальное право на здоровье - это право каждого человека, включая людей, живущих с ВИЧ, на принятие решения о сохранении своего здоровья, на профилактику и лечение, на уважительное и достойное отношение без дискриминации.

Целью Всемирной кампании борьбы со СПИД является привлечение внимания всей общественности к проблеме ВИЧ-инфекции. Мероприятия Всемирного дня направлены на получение достоверной и полной информации о проблеме, путях распространения ВИЧ-инфекции, возможных последствиях, существующих эффективных способах профилактики и лечения, а также формированию навыков безопасного и ответственного поведения.

Проблема распространения ВИЧ/СПИДа продолжает оставаться актуальной во всем мире. Сегодня вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является одной из наиболее серьезных мировых угроз в области общественного здоровья.

По оценочным данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число людей, живущих с ВИЧ, составляет более 37 миллионов человек, и сегодня три из четырех человек, живущих с ВИЧ, знают свой статус. Основываясь на принципе уважения прав человека, нужно обеспечить доступ каждого человека и, прежде всего, основных групп населения, которым грозит повышенный риск инфицирования ВИЧ, к бесплатному обследованию и лечению. Очень важно, чтобы каждый житель нашей страны не только практиковал безопасное поведение, но также прошел тестирование на ВИЧ, чтобы знать свой статус и предотвратить возможную передачу ВИЧ.

В Гродненской области  созданы условия для осуществления широкого тестирования населения на ВИЧ, для бесплатного доступа ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии. Лечение ВИЧ-инфекции, в результате которого снижается вирусная нагрузка (т.е. количество вируса в крови) до уровня, когда риск инфицирования партнера является минимальным, дает реальный шанс остановить распространение болезни.  

Государственная стратегия противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь направлена на снижение числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и снижения смертности от СПИДа в первую очередь через профилактику. В Гродненской области реализуется подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы, план мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа 1 декабря 2018 года.

Сегодня особенно важно уделять большое внимание информационно-просветительской работе среди населения, духовному и нравственному воспитанию молодежи, формированию у подрастающего поколения сознательного и ответственного поведения.

Мероприятия, проводимые на территории области в рамках Всемирного дня, включающие  размещение информационных материалов в периодических печатных изданиях, на радио- и телеканалах, проведение на центральных улицах городов и поселков акций, флеш-мобов позволят не только донести до каждого правильную и полную информацию об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики заболевания, но и мотивировать к формированию безопасной модели поведения, пропаганде добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ. 

Специалисты проведут информационные выступления в подростковых и молодежных аудиториях образовательных учреждений города и области, лекции в войсковых частях, семинары для специалистов по работе с молодёжью, примут участие в массовых мероприятиях для населения. На интернет-сайтах учреждений и организаций будет размещена актуальная информация о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Призываем всех быть активными, неравнодушными, бережно и внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких.

Присоединяйтесь к мероприятиям - сделайте фото с хештегом #СТОПВИЧ/СПИД и выложите его в социальных сетях. Пройдите тест на ВИЧ.

Будьте здоровы!

 

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно к 1 декабря во всем мире проводится кампания, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД. Впервые он провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
В Новый год с ложкой масла. Как питаться во время Рождественского поста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика