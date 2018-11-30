В отделении дневного пребывания для инвалидов в Шарковщине получают поддержку и заботу 35 людей с инвалидностью

3 декабря — день, который отмечен в календарях всего мира. Но он не является праздником в общепринятом понимании этого слова. У Международного дня инвалидов, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году, куда более значимые функции: он призван напомнить здоровым людям о тех, кто имеет ограниченные физические возможности, живет среди нас и нуждается в особой поддержке и помощи. А еще эта дата — повод, чтобы обратить внимание на необыкновенную силу духа и целеустремленность людей-инвалидов, их жизнелюбие и стремление добиваться успехов, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Человеку с ограниченными физическими возможностями нужна высококачественная медицинская помощь, жилье, оборудованное в соответствии с его возможностями, доступная среда на улице. Необходимы усилия учреждений социального обслуживания, культуры, общественных организаций, направленные на восстановление социальных функций человека и его социального статуса в обществе. Также важно помнить о духовной сфере человеческой жизни, содействовать творческой самореализации и личностному росту людей с ограниченными возможностями. Ведь в наше время они всё чаще заявляют о своем высоком духовном и культурном потенциале.

Именно с целью социальной адаптации и реабилитации людей с инвалидностью, повышения качества их жизни организована работа отделения дневного пребывания для инвалидов на базе территориального центра социального обслуживания населения района, которое посещают 35 людей с инвалидностью. Ежедневно в отделение приходят люди с ограниченными возможностями, которых объединяют общие интересы, полезные занятия, творчество, позитивное общение. Им безвозмездно оказываются консультационно-информационные, социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-реабилитационные услуги. Организована работа клубов и кружков по интересам, реабилитационно-трудовых мастерских, проходят культурно-массовые и оздоровительные мероприятия. С пожилыми и маломобильными инвалидами проводится кружковая работа на дому. В отделении реализуются социальные проекты: «Сказка без границ» по изготовлению кукол и показу кукольных мини-спектаклей; «Колобок» по созданию сенсорных игрушек своими руками, что позволяет людям с инвалидностью развивать самостоятельность, коллективизм, инициативность.

Ведется активная работа по укреплению материально-технической базы отделения, оборудованию доступного реабилитационного пространства, созданию условий для их успешной интеграции в общество. Помощь в разработке новых проектных предложений в данном направлении территориальному центру социального обслуживания населения района оказывает социально-информационное учреждение «Развитие Шарковщинского района».

Ежегодно в преддверии Дня инвалидов учреждениями образования, культуры, социального обслуживания организуется множество мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями. Самое активное участие в их проведении принимают посетители отделения — молодые инвалиды 1 и 2 групп. Они готовят оригинальные творческие работы, концертные номера, которые никого не оставляют равнодушными. Традиционно для участников мероприятия организуется сладкий стол. Много полезных советов, положительных эмоций, а самое главное — заряд оптимизма получают у нас участники социально-реабилитационных мероприятий, члены семей инвалидов, гости. Большой вклад в жизнь отделения вносят волонтеры, работники районной библиотеки. Налажено сотрудничество с учреждениями культуры, здравоохранения, центром коррекционного развития, обучения и реабилитации, физкультурно-спортивным клубом «Шарковщина», РК ОО «БРСМ», общественными организациями инвалидов, Шарковщинским районным объединением профсоюзов, районной организацией общественного объединения «Белорусский фонд мира», религиозными конфессиями, индивидуальными предпринимателями. Любой человек может внести свой вклад в общее дело поддержки людей с инвалидностью. Иногда просто добрая улыбка, дружеское участие и общение могут сделать человека счастливее. Огромное спасибо тем, кто по зову сердца оказывает нам безвозмездную моральную и материальную помощь в работе с людьми, имеющими инвалидность.

В этом году благотворительная программа ко Дню инвалидов в отделении дневного пребывания пройдет под девизом: «Зажги свою звезду!». Зажечь звезду — значит поверить в себя, доказать, что ты многое можешь. Ведь именно отсутствие веры мешает человеку сделать шаг вперед, преодолеть жизненные трудности, решиться на смелый поступок, помочь нуждающемуся. Зажечь звезду надежды, милосердия, доброты так важно для каждого из нас.

Т. КЛИМЗА,

заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН.