СПИД: рекомендации врача

В этом году в 30-й раз будет проведен Всемирный день борьбы со СПИДом. В наше время уже, наверное, все знают пути заражения ВИЧ, но каждый месяц несколько жителей Пинска узнают о своем диагнозе.



В беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-инфекционист Руслан Вишневский сообщил, что в Пинске на 1 ноября 2018 года зарегистрировано 859 случаев ВИЧ-инфекции, то есть за неполный 2018 год выявлено 48 новых случаев заражения.

— Как в наше время чаще всего происходит заражение?

— Основным источником заражения является больной человек. И нередко источником может быть внешне здоровый человек – носитель инфекции. Он может быть чистоплотен, аккуратно одет, иметь высокий статус в обществе, не иметь никаких признаков заболевания, и даже сам может не подозревать о своей болезни. Путь передачи в настоящее время преимущественно половой (77 % случаев). Также остается актуальной наркомания (инъекционный путь – 23% случаев).

— Почему ВИЧ-инфекция, несмотря на достаточное информирование населения, имеет все-таки распространение?

— Вначале ВИЧ-инфекция (1-2 стадии) может протекать бессимптомно либо иметь симптомы, схожие с ОРЗ, с которыми иммунная система организма еще справляется. Бессимптомное течение болезни может длиться от года до 12 лет, при этом клинические признаки заболевания отсутствуют.

Вирус может жить в организме годами, прежде чем появятся какие-либо проблемы со здоровьем. И часто инфицированный человек может чувствовать себя хорошо, выглядеть здоровым и даже не подозревать, что он заражен, но… заражать других.

Единственный способ определить, есть ли вирус в организме – сдать тест на наличие антител к ВИЧ. Положительный результат теста значит, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ. Это дает основания предполагать, что человек ВИЧ-инфицирован. Но следует помнить, что данный тест информативен не сразу после полового акта или другого способа заражения, а спустя 3-6-12 месяцев от момента инфицирования.

— Для чего важно и нужно знать свой ВИЧ-статус и ВИЧ-статус своего полового партнера?

— Потому что от этого зависит качество и срок вашей жизни и ваших близких. И при положительном результате теста важно вовремя начать прием препаратов, замедляющих развитие болезни – антиретровирусную терапию; быть еще внимательнее к своему здоровью, так как любое заболевание на фоне ВИЧ-инфекции протекает тяжелее и требует специального лечения; и чтобы не заразить своих близких и любимых людей.

— Как предотвратить заражение?

— Заражение предотвратить очень просто! Достаточно предотвратить попадание в ваш организм таких жидкостей ВИЧ-инфицированного человека как кровь, сперма, вагинальный секрет, грудное молоко. Это значит:

отказаться от ранней половой жизни;

перед вступлением в брак вместе пройти тест на ВИЧ, чтобы знать, что вашему здоровью и здоровью ваших будущих детей ничто не угрожает;

исключить случайные половые связи;

использовать презерватив;

всегда пользоваться одноразовыми и/или стерильными инструментами для медицинских и косметических процедур;

обращать внимание на здоровье кожи, слизистых и зубов!

При наличии диагноза – лечиться, т.к. у ВИЧ-положительных родителей могут родиться здоровые дети, при условии, что родители начнут специальную терапию до рождения ребенка.

— Что бы вы, как врач-инфекционист рекомендовали читателям?

— Важно ответственно относиться к себе. Чтобы убедиться в том, что вы здоровы (и ваш партнер тоже), нужно сдать анализ крови — тест на наличие антител к ВИЧ, что можно сделать анонимно и бесплатно в любом медицинском учреждении нашего города. Ведь 9 из 10 человек, живущих с ВИЧ, не знают о том, что они заражены, могут чувствовать себя абсолютно здоровыми и при этом передавать ВИЧ другим, преимущественно половым путем.

Поэтому главная моя рекомендация – разумно относитесь к себе, своей жизни, выбору полового партнера, имейте твердую позицию в отношении наркотиков, верности и учите этому своих детей, передавайте детям духовно-нравственные ценности, ценность семьи.

Заболевание в большинстве случаев зависит от вашего поведения и легко предотвратимо при разумном и ответственном поведении! Берегите себя и своих близких! В случае выявления ВИЧ-инфекции относитесь к лечению серьезно, оно значительно продлевает жизнь.