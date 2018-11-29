ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СПИД: рекомендации врача

30.11.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

В этом году в 30-й раз будет проведен Всемирный день борьбы со СПИДом. В наше время уже, наверное, все знают пути заражения ВИЧ, но каждый месяц несколько жителей Пинска узнают о своем диагнозе.

СПИД: рекомендации врача
В беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-инфекционист Руслан Вишневский сообщил, что в Пинске на 1 ноября 2018 года зарегистрировано 859 случаев ВИЧ-инфекции, то есть за неполный 2018 год выявлено 48 новых случаев заражения.

— Как в наше время чаще всего происходит заражение?

— Основным источником заражения является больной человек. И нередко источником может быть внешне здоровый человек – носитель инфекции. Он может быть чистоплотен, аккуратно одет, иметь высокий статус в обществе, не иметь никаких признаков заболевания, и даже сам может не подозревать о своей болезни. Путь передачи в настоящее время преимущественно половой (77 % случаев). Также остается актуальной наркомания (инъекционный путь – 23% случаев).

— Почему ВИЧ-инфекция, несмотря на достаточное информирование населения, имеет все-таки распространение?

— Вначале ВИЧ-инфекция (1-2 стадии) может протекать бессимптомно либо иметь симптомы, схожие с ОРЗ, с которыми иммунная система организма еще справляется. Бессимптомное течение болезни может длиться от года до 12 лет, при этом клинические признаки заболевания отсутствуют.

Вирус может жить в организме годами, прежде чем появятся какие-либо проблемы со здоровьем. И часто инфицированный человек может чувствовать себя хорошо, выглядеть здоровым и даже  не подозревать, что он заражен, но… заражать других.

Единственный способ определить, есть ли вирус в организме –  сдать тест на наличие антител к ВИЧ. Положительный результат теста  значит, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ. Это дает основания предполагать, что человек  ВИЧ-инфицирован. Но следует помнить, что данный тест информативен не сразу после полового акта или другого способа заражения, а спустя 3-6-12 месяцев от момента инфицирования.

— Для чего важно и нужно знать свой ВИЧ-статус и ВИЧ-статус своего полового партнера?

— Потому что от этого зависит качество и срок вашей жизни и ваших близких. И при положительном результате теста важно вовремя начать прием препаратов, замедляющих развитие болезни – антиретровирусную терапию; быть еще внимательнее к своему здоровью, так как любое заболевание на фоне ВИЧ-инфекции протекает тяжелее и требует специального лечения; и чтобы не заразить своих близких и любимых людей.

— Как предотвратить заражение?

— Заражение предотвратить очень просто! Достаточно предотвратить попадание в ваш организм таких жидкостей ВИЧ-инфицированного человека как кровь, сперма, вагинальный секрет, грудное молоко. Это значит:

  • отказаться от ранней половой жизни;
  • перед вступлением в брак вместе пройти тест на ВИЧ, чтобы знать, что вашему здоровью и здоровью ваших будущих детей ничто не угрожает;
  • исключить случайные половые связи;
  • использовать презерватив;
  • всегда пользоваться одноразовыми и/или стерильными инструментами для медицинских и косметических процедур;
  • обращать внимание на  здоровье кожи, слизистых и зубов!

При наличии диагноза – лечиться, т.к. у ВИЧ-положительных родителей могут родиться здоровые дети, при условии, что родители начнут специальную терапию до рождения ребенка.

— Что бы вы, как врач-инфекционист рекомендовали читателям?

— Важно ответственно относиться к себе. Чтобы убедиться в том, что вы здоровы (и ваш партнер тоже), нужно сдать анализ крови — тест на наличие антител к ВИЧ, что можно сделать анонимно и бесплатно в любом медицинском учреждении нашего города. Ведь 9 из 10 человек, живущих с ВИЧ, не знают о том, что они заражены, могут чувствовать себя абсолютно здоровыми и при этом передавать ВИЧ другим, преимущественно половым путем.

Поэтому главная моя рекомендация – разумно относитесь к себе, своей жизни, выбору полового партнера, имейте твердую позицию в отношении наркотиков, верности и учите этому своих детей, передавайте детям духовно-нравственные ценности, ценность семьи.

Заболевание в большинстве случаев зависит от вашего поведения и легко предотвратимо при разумном и ответственном поведении! Берегите себя и своих близких! В случае выявления ВИЧ-инфекции относитесь к лечению серьезно, оно значительно продлевает жизнь.

Comments are closed.

« В 2018 году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом – «Знай свой ВИЧ-статус!»
Новости дня
Новости здоровья
 
В отделении дневного пребывания для инвалидов в Шарковщине получают поддержку и заботу 35 людей с инвалидностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика