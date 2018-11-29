|
СПИД: рекомендации врача
30.11.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
>
В этом году в 30-й раз будет проведен Всемирный день борьбы со СПИДом. В наше время уже, наверное, все знают пути заражения ВИЧ, но каждый месяц несколько жителей Пинска узнают о своем диагнозе.
— Основным источником заражения является больной человек. И нередко источником может быть внешне здоровый человек – носитель инфекции. Он может быть чистоплотен, аккуратно одет, иметь высокий статус в обществе, не иметь никаких признаков заболевания, и даже сам может не подозревать о своей болезни. Путь передачи в настоящее время преимущественно половой (77 % случаев). Также остается актуальной наркомания (инъекционный путь – 23% случаев).
— Вначале ВИЧ-инфекция (1-2 стадии) может протекать бессимптомно либо иметь симптомы, схожие с ОРЗ, с которыми иммунная система организма еще справляется. Бессимптомное течение болезни может длиться от года до 12 лет, при этом клинические признаки заболевания отсутствуют.
Единственный способ определить, есть ли вирус в организме – сдать тест на наличие антител к ВИЧ. Положительный результат теста значит, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ. Это дает основания предполагать, что человек ВИЧ-инфицирован. Но следует помнить, что данный тест информативен не сразу после полового акта или другого способа заражения, а спустя 3-6-12 месяцев от момента инфицирования.
— Потому что от этого зависит качество и срок вашей жизни и ваших близких. И при положительном результате теста важно вовремя начать прием препаратов, замедляющих развитие болезни – антиретровирусную терапию; быть еще внимательнее к своему здоровью, так как любое заболевание на фоне ВИЧ-инфекции протекает тяжелее и требует специального лечения; и чтобы не заразить своих близких и любимых людей.
— Заражение предотвратить очень просто! Достаточно предотвратить попадание в ваш организм таких жидкостей ВИЧ-инфицированного человека как кровь, сперма, вагинальный секрет, грудное молоко. Это значит:
При наличии диагноза – лечиться, т.к. у ВИЧ-положительных родителей могут родиться здоровые дети, при условии, что родители начнут специальную терапию до рождения ребенка.
— Важно ответственно относиться к себе. Чтобы убедиться в том, что вы здоровы (и ваш партнер тоже), нужно сдать анализ крови — тест на наличие антител к ВИЧ, что можно сделать анонимно и бесплатно в любом медицинском учреждении нашего города. Ведь 9 из 10 человек, живущих с ВИЧ, не знают о том, что они заражены, могут чувствовать себя абсолютно здоровыми и при этом передавать ВИЧ другим, преимущественно половым путем.
Заболевание в большинстве случаев зависит от вашего поведения и легко предотвратимо при разумном и ответственном поведении! Берегите себя и своих близких! В случае выявления ВИЧ-инфекции относитесь к лечению серьезно, оно значительно продлевает жизнь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)