В 2018 году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом – «Знай свой ВИЧ-статус!»

Ежегодно в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), принятым в декабре 1988 года – 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Международный день борьбы со СПИДом отмечен своим символом – красной лентой, которая обозначает поддержку, сострадание и надежды на будущее без СПИДа. Этот день стал ежегодным событием в большинстве стран мира. Основная цель Всемирного дня борьбы со СПИДом – донести важность борьбы с инфекцией, распространить информацию о профилактике для предотвращения новых случаев инфицирования, способах лечения, продемонстрировать солидарность всех стран и поддержать людей, которые столкнулись с данным заболеванием.

Каждый год Всемирная кампания проходит под девизом, отражающим аспекты эпидемии и направления профилактического вмешательства. Основной темой в 2018 году станет призыв узнать свой ВИЧ-статус, таким образом, тридцатый Всемирный день борьбы со СПИДом пройдет под девизом «Знай свой статус».

Проблема распространения ВИЧ-инфекции на территории области, как и в целом в Республике Беларусь не утратила своей актуальности.

По состоянию на 1 ноября 2018 года в Республике Беларусь зарегистрировано более 26 000 случаев ВИЧ-инфекции, количество лиц, живущих с ВИЧ, составило 20 678 человек. На 1 ноября 2018 г. кумулятивное число ВИЧ-инфицированных в Брестской области составляет 2030 случаев, количество людей, живущих с ВИЧ — 1556. За 10 мес. 2018 года выявлено 150 новых случаев.

В структуре путей передачи за все годы наблюдения в Брестской области, как и во всей Республике, доминирует половой путь передачи (58%), парентеральный путь, реализующийся при внутривенном введении наркотиков, составляет 39% и на другие пути передачи приходится 3%. Такая же структура причин заражения и в текущем году: на гетеросексуальные контакты приходится 83% случаев заражения, на инъекционное введение наркотиков – 15%.

Особенностью последних 10 лет наблюдения является тенденция «смещения возраста» по выявлению ВИЧ-инфекции в возрастной категории старше 30 лет: за 10 мес. текущего года в этой группе выявлено 123 чел. – 82,0% от всех вновь выявленных случаев, что указывает на необходимость проведения профилактических мероприятий в данной возрастной группе.

Из числа ВИЧ-инфицированных соотношение мужчин и женщин составляет 60,7% и 39,3% соответственно, 10 мес. 2018 года – 58,5% и 41,5%.

Всего в области родилось 252 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей, в т.ч. за 10 мес. 2018 – 14 детей. Необходимо отметить, что при проведении комплекса мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, (антиретровирусная профилактика, искусственное вскармливание и др.) во время беременности, родов и в послеродовом периоде, риск рождения ребенка с ВИЧ не превышает 2%. На 01.11.2018 диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 22 детям, в т.ч. в 2018 – 1. Снято с учета по истечению сроков наблюдения (здоровы) – 195 детей (77,3%), 37 детей находятся под медицинским наблюдением до достижения ими возраста 18 мес., после которого можно определить ВИЧ-статус. Детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, бесплатно до 1 года предоставляется заместительное вскармливание (молочные смеси).

С 1988 года в противодействии СПИДу был достигнут значительный прогресс, и сегодня 75% людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус. Согласно глобальной статистике Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), на планете живет более 36 миллионов человек, инфицированных ВИЧ. Однако, как показывает недавний отчет ЮНЭЙДС, нам еще многое предстоит сделать — и, в частности, выявить людей, живущих с ВИЧ и не знающих о своем статусе, и обеспечить им доступ к качественной медицинской помощи и профилактике.

Республика Беларусь занимает активную позицию в достижении к 2020 году глобальной цели ООН «90-90-90» (90% людей с ВИЧ должны узнать свой статус, 90% выявленных должны получать антиретровирусную терапию, а у 90% получающих терапию должна быть достигнута неопределяемая вирусная нагрузка). Мы стремимся к достижению данных показателей и на 1 ноября в Брестской области выявлено 79% лиц, живущих с ВИЧ, от оценочного показателя, рассчитанного компьютерной программой «СПЕКТРУМ» (1970 чел.).

В Республике Беларусь создана система оказания медицинской помощи, обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное можно в любой организации здравоохранения, располагающей процедурным кабинетом.

Важной составляющей профилактических вмешательств на современном этапе является своевременное тестирование, так как ранняя диагностика ВИЧ-инфекции способствует более эффективному лечению, повышению качества жизни людей живущих с ВИЧ и уменьшению факторов риска передачи ВИЧ другим людям. К сожалению, многие препятствия для диагностики ВИЧ все еще в силе. Стигматизация и дискриминация по-прежнему отталкивают людей от прохождения тестирования на ВИЧ. Многие сдают анализ на ВИЧ только тогда, когда у них уже проявляются симптомы. Хорошие новости заключаются в том, что появляется много новых способов расширения доступа к тестированию и самотестированию на ВИЧ. С этой целью с апреля 2018 г. в аптечной сети Брестское РУП «Фармация» во всех районных центрах и г. Бресте реализуются наборы «Мульти-тест» для проведения самостоятельного экспресс-анализа на ВИЧ по слюне.

Кроме того, в рамках реализации превентивной работы среди лиц из групп риска в области внедрены и работают рекомендованные ВОЗ и ЮНЭЙДС профилактические программы для наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения (потребители инъекционных наркотиков; женщины, вовлеченные в секс-бизнес; мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами). На базе Белорусского общественного объединения «Позитивное движение» функционируют 2 анонимно-консультативных пункта (гг. Барановичи, Пинск), а также с июля 2018 г. в г. Бресте на базе УЗ «Брестский областной наркологический диспансер» открыт кабинет профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков. В г. Бресте обеспечена работа общественной организации «Клуб деловых женщин» по предоставлению комплекса услуг женщинам, вовлеченным в секс-бизнес, а также общественного объединения «Встреча» по предоставлению услуг мужчинам, имеющим секс с мужчинами. Кроме того, осуществляют деятельность 2 пункта по предоставлению наркопотребителям метадонзаместительной терапии: на базе УЗ «Пинская центральная поликлиника» филиал «Межрайонный наркологический диспансер», а также УЗ «Брестский областной наркологический диспансер».

Присоединяйтесь к нам в проведении Всемирного дня борьбы со СПИДом, цель которого — рассказать о том, как важно знать свой статус, и устранить все препятствия в области доступности тестирования на ВИЧ.

Оперативная информация о выявлении ВИЧ-инфекции на территории Брестской области на 1 ноября 2018 года

Регионы 1987 г.

01.11.2018 г. 01.01.2018 г.

01.11.2018 г. Из них в октябре

2018 года Республика Беларусь 26580 1944 183 Брестская область Всего 2030 150 15 г. Брест 294 24 0 Брестский район 31 2 0 г. Барановичи 150 9 1 Барановичский район 45 3 0 г. Береза 18 0 0 Березовский район 13 0 0 г.Белоозерск 3 0 0 г.Ганцевичи 12 3 0 Ганцевичский район 15 1 0 г. Дрогичин 31 1 0 Дрогичинский район 10 0 0 г. Жабинка 7 3 0 Жабинковский район 11 1 0 г. Иваново 22 3 0 Ивановский район 33 3 1 г. Ивацевичи 7 0 0 Ивацевичский район 23 2 1 г. Кобрин 31 3 1 Кобринский район 35 4 0 г.Каменец 4 1 0 Каменецкий район 15 1 0 г.Лунинец 26 7 0 Лунинецкий район 103 3 1 г.Ляховичи 3 0 0 Ляховичский район 11 1 1 г. Малорита 6 1 0 Малоритский район 9 1 0 г. Пинск 859 48 6 Пинский район 111 7 0 г. Пружаны 8 2 0 Пружанский район 25 6 3 г. Столин 15 1 0 Столинский район 44 9 0

Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».