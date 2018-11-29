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СЛУЖБА 101: Безопасность на льду
30.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
С приходом морозов на водоёмах можно увидеть детей и взрослых. Кто-то приходит поиграть, кто-то порыбачить, но итог может быть плачевный для всех, если не соблюдать правила безопасности. По статистике треть провалившихся под лёд людей находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако на 100% от экстремального купания не застрахован никто.
Если вы провалились под лед: не паникуйте. Спасение на 90% зависит от уверенности и психологического состояния провалившегося под воду. Если поблизости есть люди – зовите на помощь; старайтесь не уходить под воду с головой; передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение; выбравшись на сушу, снимите и отожмите промокшую одежду. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, разведите костер. Вызывайте скорую помощь.
Если вы стали свидетелем того, как кто-то провалился под лед:
Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.
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С приходом морозов на водоёмах можно увидеть детей и взрослых. Кто-то приходит поиграть, кто-то порыбачить, но итог может быть плачевный для всех, если не соблюдать...
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