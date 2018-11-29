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СЛУЖБА 101: Безопасность на льду

30.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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С приходом морозов на водоёмах можно увидеть детей и взрослых. Кто-то приходит поиграть, кто-то порыбачить, но итог может быть плачевный для всех, если не соблюдать правила безопасности. По статистике треть провалившихся под лёд людей находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако на 100% от экстремального купания не застрахован никто.

СЛУЖБА 101: Безопасность на льду

Относительно безопасным является лёд толщиной не менее 7 см зеленого или голубовато-зеленого цвета. 

Грязный, буро-серый лед обычно уже подтаявший и непрочный. 

Лёд считается непрочным около устья рек и притоков, вблизи бьющих ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов и камыша. 

Не стоит проверять прочность льда, прыгая на нем или ударяя ногой. 

На зимнюю рыбалку следует брать с собой минимальный набор спасательных средств: верёвку, палку, доску, спасательный жилет, «кошки» для того, чтобы выбраться. 

Нельзя сверлить десять лунок рядышком и скапливаться на льду большими группами. 

Обязательно необходимо поговорить с детьми об опасности игр на льду, учить их, как действовать в случае беды.

Если вы провалились под лед: не паникуйте. Спасение на 90% зависит от уверенности и психологического состояния провалившегося под воду. Если поблизости есть люди – зовите на помощь; старайтесь не уходить под воду с головой; передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение; выбравшись на сушу, снимите и отожмите промокшую одежду. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, разведите костер. Вызывайте скорую помощь.

Если вы стали свидетелем того, как кто-то провалился под лед: 

  • оказывая помощь провалившемуся под лед человеку, будьте осторожны, чтобы спасать не пришлось двоих; 
  • вооружитесь палкой, шестом, веревкой или доской и осторожно ползите к полынье; 
  • протяните пострадавшему палку, шест или бросьте веревку; 
  • попросите его работать ногами, чтобы легче было вытащить из полыньи; 
  • вытащив пострадавшего в безопасное место, окажите первую помощь, необходимую при переохлаждении организма; 
  • вызовите скорую помощь.

Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.

 
 
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С приходом морозов на водоёмах можно увидеть детей и взрослых. Кто-то приходит поиграть, кто-то порыбачить, но итог может быть плачевный для всех, если не соблюдать...
 
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