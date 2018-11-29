СЛУЖБА 101: Безопасность на льду

С приходом морозов на водоёмах можно увидеть детей и взрослых. Кто-то приходит поиграть, кто-то порыбачить, но итог может быть плачевный для всех, если не соблюдать правила безопасности. По статистике треть провалившихся под лёд людей находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако на 100% от экстремального купания не застрахован никто.

Относительно безопасным является лёд толщиной не менее 7 см зеленого или голубовато-зеленого цвета.

Грязный, буро-серый лед обычно уже подтаявший и непрочный.

Лёд считается непрочным около устья рек и притоков, вблизи бьющих ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов и камыша.

Не стоит проверять прочность льда, прыгая на нем или ударяя ногой.

На зимнюю рыбалку следует брать с собой минимальный набор спасательных средств: верёвку, палку, доску, спасательный жилет, «кошки» для того, чтобы выбраться.

Нельзя сверлить десять лунок рядышком и скапливаться на льду большими группами.