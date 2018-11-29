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В Сморгонском районе необходимо было привить более 20 тысяч человек

30.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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1 декабря заканчивается вакцинация против гриппа. В этом году в районе необходимо было привить более 20 тысяч человек. Для проведения вакцинации из числа медперсонала было создано 17 бригад, которые работали ежедневно в две смены. Медработники выезжали на предприятия, проводили вакцинацию на дому.

В Сморгонском районе необходимо было привить более 20 тысяч человек
В этом году, как и в прошлом, для вакцинации использовался препарат российского производства гриппол плюс. Как было замечено, вакцина переносится хорошо, осложнений не вызывает и даёт положительный эффект. Иммунитет после её введения сохраняется на протяжении шести месяцев.

По словам заведующей районной поликлиникой Анны Пешкур, на Сморгонщине есть предприятия, где уже не первый год высокий процент работников делают прививки от гриппа. Это «Сморгоньсиликатобетон», агрегатный завод, ЖКХ, ЖРЭС и другие.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

 

 
 
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1 декабря заканчивается вакцинация против гриппа. В этом году в районе необходимо было привить более 20 тысяч человек. Для проведения вакцинации из числа...
 
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