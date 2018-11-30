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Брестской городской больнице № 1 исполнилось 120 лет

01.12.2018 07:38 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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В Брестской городской больнице № 1 отмечали юбилей. Её двери открылись 120 лет назад. Тогда это было медучреждение, обслуживающее железнодорожников и их семьи. В Брест-Литовске оно появилось не случайно, ведь в этом крупном узле сливались сразу шесть железных дорог. Прошло столько лет, а пациентов здесь по-прежнему множество. Жизни брестчан в XXI веке спасают умелые руки медиков и самые передовые технологии. Заместитель главного врача Леонид Волобуев рассказывает о технологических достижениях последних десятилетий: 

Брестской городской больнице № 1 исполнилось 120 лет

— Наша больница первой в области стала проводить лапароскопические операции. Постоянно внедрялись передовые технологии: медицинский лазер, малоинвазивные (без разрезов. — Авт.) хирургические вмешательства под ультразвуковым контролем.

Брестской городской больнице № 1 исполнилось 120 лет


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61111.php

Брестской городской больнице № 1 исполнилось 120 лет


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61111.php

Брестской городской больнице № 1 исполнилось 120 лет

Темпы модернизации впечатляют, даже если брать последние годы. В 2012-м после реконструкции открылось новое отделение анестезиологии и реанимации. В декабре 2013-го появился кабинет рентгеновской и компьютерной томографии. А в 2016-м здесь заработал ангиографический кабинет. Это оборудование, дающее врачам возможность увидеть на экране сосуды и проводить операции внутри них. На моих глазах сюда привезли очередного пациента по скорой помощи. Операция началась в считанные минуты. Елена Кепурко, заведующая отделением, констатирует: пациенту 45 лет. Подозрение на инфаркт.

Брестской городской больнице № 1 исполнилось 120 лет


Задача медиков — с помощью техники определить место, где образовался тромб, и восстановить кровоток. В итоге больной, продолжает Елена Кепурко, поправляется гораздо быстрее:

— Если бы не было такого оборудования, пациента лечили бы таблетками либо вводили препарат, который может растворить тромб. Но это происходит не всегда, и сужение в сосуде остается. Его нужно восстанавливать хирургическим путем. 

Брестской городской больнице № 1 исполнилось 120 лет


Только через ангиографический кабинет ежегодно проходят сотни пациентов. А всего в этой многопрофильной больнице на 157 коек в год лечится свыше 18 тысяч больных. Здесь работает 10 лечебных и 11 вспомогательных отделений. Хирургия, неврология, терапия, две кардиологии и две гинекологии, лор-отделение, которое параллельно является городским консультативным центром, и многие другие. 

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестской городской больнице № 1 отмечали юбилей. Её двери открылись 120 лет назад. Тогда это было медучреждение, обслуживающее железнодорожников и их семьи. В...
 
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