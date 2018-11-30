|
СЛУЖБА 101: Внимание! Гололёд!
01.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
При резких перепадах температур, особенно во время снегопада, появляются наледь и налипания мокрого снега. Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть не только для пешеходов, но и для транспорта.
В период гололеда увеличивается вероятность аварий, столкновений машин.
Водителям в этот период необходимо быть предельно внимательными и осторожными.
Человека при гололеде подстерегают две опасности – или сам поскользнется и упадет, или на него упадут или наедут.
При падении очень велика вероятность получения серьезных травм: переломы костей рук и ног, сотрясения, ушибы. Чтобы не попасть в число пострадавших, следует соблюдать ряд правил.
Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При резких перепадах температур, особенно во время снегопада, появляются наледь и налипания мокрого снега. Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)