СЛУЖБА 101: Внимание! Гололёд!

При резких перепадах температур, особенно во время снегопада, появляются наледь и налипания мокрого снега. Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть не только для пешеходов, но и для транспорта.

В период гололеда увеличивается вероятность аварий, столкновений машин.

Водителям в этот период необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

Человека при гололеде подстерегают две опасности – или сам поскользнется и упадет, или на него упадут или наедут.

При падении очень велика вероятность получения серьезных травм: переломы костей рук и ног, сотрясения, ушибы. Чтобы не попасть в число пострадавших, следует соблюдать ряд правил.





Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.