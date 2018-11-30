ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СЛУЖБА 101: Внимание! Гололёд!

01.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
При резких перепадах температур, особенно во время снегопада, появляются наледь и налипания мокрого снега. Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть не только для пешеходов, но и для транспорта.

В период гололеда увеличивается вероятность аварий, столкновений машин. 

Водителям в этот период необходимо быть предельно внимательными и осторожными. 

Человека при гололеде подстерегают две опасности – или сам поскользнется и упадет, или на него упадут или наедут. 

При падении очень велика вероятность получения серьезных травм: переломы костей рук и ног, сотрясения, ушибы. Чтобы не попасть в число пострадавших, следует соблюдать ряд правил.

СЛУЖБА 101: Внимание! Гололёд!

Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При резких перепадах температур, особенно во время снегопада, появляются наледь и налипания мокрого снега. Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Педикулез. Заблуждения и горькая правда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Полесская правда
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Soligorsk News
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика