Педикулез. Заблуждения и горькая правда

Про вшей слышал каждый, а вот как с этой напастью бороться, тут уже начинает работать фантазия.



На человеке могут паразитировать три вида вшей: вошь головная, вошь платяная и вошь лобковая. Наиболее частым спутником человека является вошь головная. Появиться из воздуха, прилететь, возникнуть от стресса или огорчений вошь не может. Это живое существо, которое переползает на человека при контакте «голова к голове» или «воротник к воротнику» (через общие расчески, головные уборы, подушки). Вошь передается только от человека человеку, а не от собачек и кошек.

Чаще всего вшами заражаются дети – школьники младшего и среднего возраста. В этот период они уже выходят из-под строгой опеки родителей в соблюдении правил личной гигиены, их меньше контролируют, но они еще не имеют достаточного опыта, навыков и настойчивости, чтобы успешно следить за своей чистотой. Поэтому порой и не замечают появления вшей. Родители иногда путают гниды вшей с перхотью, не обнаруживают их вовремя и дают паразитам размножиться. На самом деле отличие очевидно – перхоть легко стряхивается, а гниды крепко держатся на волосах благодаря клейкому веществу, которое растворяется только кипятком или раствором уксусной кислоты.

Головная вошь живет и размножается на коже волосистой части головы, чаще всего в височно-затылочной области, где из-за пота тепло и сыро. Питается каждые 2-3 часа кровью (из-за воздействия слюны паразита в месте укуса возникает сильный зуд).

Что делать если у вас или вашего ребенка появились вши?

При обнаружении педикулеза, будь это взрослый человек или ребенок - не стоит паниковать и искать виноватых. Да педикулез это не ангина и не радикулит. С таким заболеванием не каждый решиться обратиться за медицинской помощью. Ведь это заболевание в обществе принято считать асоциальным. Однако это не совсем так. От заражения вшами никто не застрахован. Возможно, люди просто не знают, как правильно поступать в данной ситуации. Поэтому столкнувшись с такой проблемой, необходимо запастись терпением и усидчивостью.

При выявлении педикулеза действовать следует так:

в первую очередь осмотреть всех членов семьи;

приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза (педикулоциды), которое соответствует возрасту ребенка;

обработать волосистую часть головы средством строго в соответствии с прилагаемой инструкцией. К сожалению, химические препараты не полностью убивают гниды и тем более не растворяют их на волосах. Здесь и таится ошибка. Многие думают, что обработав голову один раз, избавились от вшей. А через некоторое время вши появляются опять.

Вот именно поэтому после обработки головы необходимо провести следующие мероприятия:

вымыть голову шампунем

ополоснуть волосы теплым 5% раствором столового уксуса (данный раствор снижает клейкость гниды на волосах).

просушить хорошо волосы и приступить к очень важному процессу удалению погибших насекомых и гнид.

Для этих целей используется частый гребень, однако большая часть гнид все равно остается на волосах. Самый эффективный метод удаления гнид является вытягивание их руками, при этом нужно находиться в хорошо освещенном месте или же под светом настольной лампы. Следует осматривать голову в течение 7 дней ежедневно и на 7 день сделать повторную обработку. Если педикулезом заразилась девочка и у нее длинные волосы, то обработку следует сделать и в 3 раз, при этом осматривать голову на наличие гнид следует более длительное время. Постельное белье, на котором спал заболевший следует прокипятить, одежду постирать, затем все прогладить горячим утюгом.

Для профилактики педикулеза следует соблюдать такие мероприятия:

если у ребенка длинные волосы, старайтесь его заплетать, при этом вы одновременно просматриваете голову и можете на ранних этапах выявить педикулез, или же периодически осматривайте голову;

не разрешайте пользоваться чужой расческой, заколками и давать свои принадлежности другим детям;

не разрешайте меняться головными уборами, одеждой;

если ходите в бассейн приобретите обязательно свою шапочку.

Будьте здоровы! И помните, без лечения педикулез не пройдет!

Жанна ДОКУРНО, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.