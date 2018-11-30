1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом





Тридцать лет назад 1 декабря впервые было объявлено днем памяти миллионов людей, умерших от болезней, связанных со СПИДом. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, в минувшем году 9,4 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не знали, что инфицированы и нуждаются в доступе к услугам по тестированию и лечению. Не случайно в текущем году целью всех проводимых мероприятий является мотивация сдать тест на ВИЧ и узнать свой статус. Тем более, что сегодня это можно сделать в домашних условиях. Если приобретенный в аптеке тест покажет положительный результат, следует обратиться в учреждение здравоохранения для повторного обследования и получения необходимого лечения.













Об этом шла речь и на районном семинаре «Каждый выбирает по себе». В ходе него помощник врача-эпидемиолога Вороновского райЦГЭ Анна Хадыш рассказала зрителям, какая сложилась эпидситуация в республике в целом и в районе в частности. Так, на 1 ноября в Беларуси зарегистрировано 26 тысяч 580 случаев ВИЧ-инфекции. Большее число инфицированных — это подростки и взрослые люди в возрасте от 15 до 49 лет. Основным путем передачи является половой, на его долю приходится 63,6% случаев, в нашем районе — 78,6%. На Вороновщине зарегистрировано 28 случаев ВИЧ-инфекции в десяти сельских советах и г.п. Вороново.













Каждый сам несет ответственность за свое здоровье и жизнь. Эту мысль на протяжении всего мероприятия пытались донести подросткам — участникам семинара. Ребята с интересом посмотрели театральную постановку «Танго со смертью». История трех женщин разных возрастов и положений в обществе, которые узнали о положительном ВИЧ-статусе наверняка их убедила: нужно сказать нет наркотикам и беспорядочным половым связям.













Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.