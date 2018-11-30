1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

Вот уже более 30 лет весь мир потрясают новости о страшном неизлечимом вирусе, чуме ХХ века, имя которой СПИД.

Вирус иммунодефицита может существовать в организме человека в течение 10-12 лет, никак себя не проявляя. А на начальные признаки болезни многие не обращают должного внимания, принимая их за симптомы других, на первый взгляд, не опасных заболеваний. Если вовремя не начать лечение, наступает конечная стадия ВИЧ — СПИД. Чтобы выразить солидарность со всеми, затронутыми эпидемией, и почтить память умерших от СПИДа, люди во всём мире прикрепляют к верхней одежде на уровне сердца ленточку красного цвета.

Красная лента приобрела символизм в 1991 году благодаря Франку Муру. Он взял за основу шелковую ленточку и присвоил ей красный цвет, символизирующий кровь, в которой таилась основная причина заболевания людей.

О том, как сегодня складывается ситуация по проблеме СПИДа в нашей области и на Лоевщине, нам рассказала врач дерматовенеролог Лоевской ЦРБ Татьяна ЕРОШЕНКО.

— На диспансерном учёте в нашем районе наблюдаются 23 человека: 13 женщин и 10 мужчин. 19 из них получают АРТ (антиретровирусная терапия). В этом году у нас с данным диагнозом были выявлены 8 человек (2 женщины и 6 мужчин), 5 — зарегистрированы в других районах. У наблюдаемых преобладают 3-я стадия (преСПИД ) — 3 человека и 4-я стадия (СПИД) — 3 человека. Возрастная категория больных следующая: 18-19 лет —1 человек, 20-24 лет — 2 чело-века, 25-29 лет — 3 человека, 30-39 лет — 2 человека. На базе ЦРБ проводился общий скрининг. Всего обследованы 1238 человек в возрасте от 25 до 39 лет. Четверо из них оказались с положительным результатом, 2 выявлены по контакту с ВИЧ-инфицированным. Также стоит отметить, что за последний год смертей от ВИЧ и рождённых детей от инфицированных матерей по району не зарегистрировано.

Доктор отмечает, что на Лоевщине способ заражения вирусом единственный — половой контакт.

Несмотря на обилие медицинской информации на эту тему, многие люди до сих пор заблуждаются насчет этой болезни.

ВИЧ уже давно не приговор. Есть хронические заболевания, с которыми человек может жить всю жизнь, вирус иммунодефицита человека — в их числе. Главное — вовремя принимать необходимые медикаменты и постоянно быть под контролем врачей. Избавиться от ВИЧ невозможно, но жить с ним вполне реально. Главное постоянно поддерживать свой организм. По внешним признакам точно определить наличие либо отсутствие инфекции невозможно. Однако пройти анонимно тестирование на ВИЧ можно практически в любом лечебно-профилактическом учреждении нашей страны, в том числе и у нас в ЦРБ в процедурном кабинете с 8.30 до 17.00, а также самостоятельно по экспресс-тесту по слюне, который можно приобрести в аптеке.

Уважаемые читатели! Будьте бдительны по отношению к своему здоровью. Не употребляйте алкоголь и наркотики! Они снижают критическую оценку, что может послужить причиной рискованного поведения. Помните о том, что ваше здоровье и ваше будущее зависят прежде всего от вас самих.

Ирина Конопляник, «ЛК».

ЭПИДСИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным официальной статистики, на 1.11.2018 года зарегистрировано 11068 случаев ВИЧ-инфекции. Количество людей, живущих с ВИЧ, — 7887 человек. В октябре выявлено 57 случаев ВИЧ-инфекции. За 10 месяцев текущего года — 675 случаев ВИЧ-инфекции, за 10 месяцев 2017 года — 566 случаев. Родилось 1789 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, в 2018 году — 68 (в т.ч. 2 двойни). Из них 151 ребенку выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция» (в 2018 г. — 1). В январе-октябре 2018 года умерло 180 ВИЧ-инфицированных, из них в стадии СПИД — 110 (в январе-октябре 2017 года умерло 178 ВИЧ-инфицированных, в стадии СПИД — 119).

ЦГЭ.