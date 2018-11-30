С целью повышения уровня информированности о ВИЧ-инфекции ежегодно 1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом.





В нашем районе по состоянию на 1 ноября текущего года общее число ВИЧ-инфицированных составляет 115 человек, в том числе за 10 месяцев выявлено 15 случаев. Об этом информирует районный центр гигиены и эпидемиологии. В эпидемический процесс вовлечено 42 населенных пункта района. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Коммунаре – 20 случаев, г. Буда-Кошелево – 18, Уваровичах – 8, Неговке – 7, Гусевице, Буде Люшевской и Широком – по 5 случаев, в Красном Знамени, Броннице – по 3, Недойке, Лапичах, Губичах, Особино, Березине, Дубовице, Николаевке, Пуще Гусевицкого с/с – по 2, Ивольске, Рогини, Глазовке, Кривске, Чеботовичах, Смычке, Калинино, Славенце, Заболотье, Ховхло, Бродах, Струках, Рудне Викторинской, Светлом Губичского с/с, а также в Новой Узе Морозовичского с/с, Высокой Гриве, Руденце, Шарибовке, Дуравичах, Потаповке, Кошелеве, Заречье и Староселье Кошелевского с/с, Пенчине и Дербичах – по одному случаю. Причем превалирует половой путь передачи ВИЧ. Нужно отметить, что среди пациентов с этой инфекцией, выявленных с 1998 года по октябрь нынешнего, преобладают лица без определенного рода деятельности (53%), рабочие (31,3%), служащие (9,6%), пенсионеры (4,3%), студенты и учащиеся ПТУ (1,7%).

Если в жизни были рискованные ситуации, обследование на ВИЧ необходимо пройти не ранее 6 недель и затем через 3 месяца, считая от момента возможного заражения. Обследоваться можно в любом лечебно-профилактическом учреждении района бесплатно (анонимно). В районной поликлинике кровь для исследования забирается в процедурном кабинете (№24).

По сообщению Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в нынешнем году тема данного дня «Знай свой статус». В Беларуси кумулятивно зарегистрировано более 20 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это подростки и взрослые люди в возрасте от 15 до 49 лет. Основным путем передачи является половой, на его долю приходится 63,5% случаев, парентеральный путь инфицирования составил 34,4%, 2,1% случаев – другие пути передачи.

В отделе профилактики ВИЧ/СПИД областного ЦГЭ и ОЗ по адресу: г. Гомель, ул. Моисеенко, 49, телефон консультативного кабинета 8 (0232) 75-71-40, также можно получить консультацию и пройти обследование на ВИЧ. Желающие узнать свой статус могут приобрести тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции по слюне в аптеках РУП «Фармация». Кстати, до и после теста с вами может побеседовать специалист, объяснив его результат и ответив на вопросы. При этом конфиденциальность и анонимность гарантируются.

Что можно сделать в День борьбы со СПИДом? Носить красную ленту, как символ надежды, организовать прокат видеороликов или же тематические мероприятия в учреждениях культуры, конкурс плакатов, выставки, акции, классные часы, размножить и распространить памятки среди населения района и т.д. Способов множество. Главное осознать, что этот день дает возможность для проявления со-лидарности к людям, сегодня живущим с ВИЧ и СПИДом.