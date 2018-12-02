От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы

Оранжевый цвет этого чудесного фрукта говорит о многом: в хурме много витамина А, поэтому она очень полезна для укрепления зрения, оздоровления слизистых оболочек. В ее составе много антиоксидантов, что способствуют предотвращению онкозаболеваний, а благодаря наличию флавоноидов хурма разжижает кровь, препятствует образованию тромбов, укрепляет сосуды и нормализует уровень холестерина в крови.
Также в хурме много железа, калия и витамина К. А еще она содержит йод. Этот яркий фрукт рекомендуется есть поздней осенью и зимой, чтобы улучшить настроение и способствовать выработке серотонина, гормона радости и удовольствия.
Выбирать хурму не слишком сложно. Как именно — рассказывают специалисты.
Антон Патанькин, шеф-повар ресторанов «Макао» и Joy (Ростов-на-Дону): «Хурму выбираем по сорту — „Королёк“, например, должен быть плотным, светло-желтого цвета и без темных пятен. Такие сорта как „Медовая“ или „Бычье сердце“ должны быть ярко-оранжевого цвета и средней мягкости. Если хурма вяжет, можно добавить к ней сахар или сахарную пудру, это снизит вязкость. Также можно заморозить ягоду в морозильной камере, единственный минус — после разморозки ее придется сразу съесть».
Ильназ Искаков, шеф-кондитер ресторана Molto Buono 2.0 (Санкт-Петербург):
«Хурма должна быть плотная, но при этом сочная и спелая внутри. Мне больше всего нравится использовать сорт „Королёк“. Если хурма вяжет, то можно проколоть недозревший фрукт в нескольких местах и опустить в теплую воду (50-60 градусов). Через сутки плод потеряет вяжущий вкус».
Чаще всего из хурмы делают десерты или добавляют ее в салаты. Стало популярным сочетание хурмы и молодого сливочного сыра, например, страчателлы.
Свежая хурма с сыром бри
Автор рецепта — Сергей Керш, шеф-повар ресторана «Выше крыши»
- 50 г хурмы
- 50 г помидоров
- 40 г микса салатов
- 30 г сыра бри
- 30 мл бальзамического уксуса
- 10 мл оливкового масла
- 20 мл соевого соуса
Шаг 1. Нарезать слайсами хурму и помидоры (лучше всего взять узбекские помидоры).
Шаг 2. В центр тарелки положить сыр бри.
Шаг 3. Смешать оливковое масло, соевый соус и бальзамический уксус и полить блюдо.
Салат с хурмой и страчателлой
Рецепт Карло Греку, концепт-шефа бара «Вермутерия»
- 1 хурма
- 50 г страчателлы
- 1 помидор
- 20 г оливкового масла
- 5 г крема бальзамик
Шаг 1. У хурмы отрезать хвостик, порезать плод на 3 равные части.
Шаг 2. Помидор порезать на 4 дольки.
Шаг 3. Выложить на тарелку хурму, затем — страчателлу.
Шаг 4. Сбрызнуть оливковым маслом и кремом бальзамик.
Шаг 5. По желанию украсить листьями базилика.
Сливочная буррата с пряной хурмой
Рецепт Антона Патанькина, шеф-повара ресторана JOY
- 125 г сыра буррата
- 90 г хурмы
- 5 г меда
- 7 г кешью
- 4 г чили
- 3 г кинзы
- 7 г рукколы
Для заправки (5 г на 1 порцию):
- 50 мл лимонного сока
- 50 мл соуса мирин
- 100 мл оливкового масла
Шаг 1. Буррату выложить в тарелку.
Шаг 2. Хурму нарезать крупными кусками и выложить на тарелку рядом с бурратой.
Шаг 3. Сверху выложить рукколу.
Шаг 4. Заправку смешать с медом, полученной смесью полить салат сверху.
Шаг 5. Украсить блюдо кинзой, мелко нарезанным чили и орехами кешью.
Салат с хурмой, шпинатом и испанским хамоном
Рецепт Антона Патанькина, шеф-повара ресторана JOY
- 20 г шпината
- 20 г авокадо
- 20 г огурца
- 20 г помидорок черри
- 90 г хурмы
- 30 г хамона
- 20 г горгонзолы
- 10 г меда
- Соль
- 4 г редиса
- 4 г кинзы
Для заправки (30 г на 1 порцию):
- 50 мл лимонного сока
- 50 мл соуса мирин
- 100 мл оливкового масла
Шаг 1. Авокадо почистить.
Шаг 2. Порезать мелким кубиком огурцы, авокадо и помидоры черри.
Шаг 3. Выложить нарезанные овощи на листья шпината.
Шаг 4. Салатную заправку смешать с медом и полить сверху салат.
Шаг 5. На овощи сверху выложить кусочки хурмы, сыра и хамона.
Шаг 6. Украсить салат слайсами редиса и листьями кинзы.
Хурма с домашним творогом
Рецепт Виталия Хозяйкина, шеф-повара ресторана Novel Dine & Wine
- 180 г хурмы
- 10 г каштанового меда
- 40 г козьего творога
- 3 веточки тархуна
- 40 г шоколадного мороженого
Шаг 1. Разрезать хурму на дольки, немного опалить ее кулинарной горелкой или на открытом огне на кухне. Разрезать на более маленькие кусочки.
Шаг 2. Положить в глубокую чашу творог козий, хурму, мед, шарик шоколадного мороженого.
Шаг 3. Снять листки тархуна с веточек и посыпать ими хурму с творогом.
Когда будете есть, старайтесь захватить ложкой все ингредиенты.
Хурма, запеченная с медом и орехами
Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian
- 350 г хурмы
- 10 г меда
- 10 г фундука
- 2 г безе
- 2 г цедры апельсина
- 2 г мяты
Шаг 1. Хурму помыть, срезать верхушку, добавить мед и рубленый фундук.
Шаг 2. Затем завернуть в фольгу и запекать при температуре 200 градусов в течении 5-7 минут.
Шаг 3. Хурму подать горячей, украсить безе, цедрой апельсина и мятой.
Крамбл с хурмой
Автор рецепта — Ильназ Искаков, шеф-повар ресторана Molto Buono 2.0
- 10 г хурмы
Для крамбла (30 г на 1 порцию):
- 10 г сливочного масла
- 20 г миндальной муки
- 2 г взрывной карамели
Для пюре из маракуйи (10 г на 1 порцию):
- 100 г пюре из маракуйи
- 2 г табаско
- 50 г воды
- 10 г сахара
Кокосовый ганаш (100 г на 1 порцию):
- 500 г сливок 33%
- 400 мл кокосового молока
- 5 г желатина
- 70 г глюкозного сиропа
- 10 г хурмы
Шаг 1. Для приготовления крамбла: растопить сливочное масло, смешать с миндальной мукой, раскатать и выпекать при 170 °С в течение 10-15 минут до готовности. Остудить.
Шаг 2. Для пюре из маракуйи: смешать в сотейнике фруктовое пюре, воду и сахар, довести до кипения. Добавить табаско, желатин и остудить.
Шаг 3. Подготовить кокосовый ганаш: в холодной воде замочить желатин. В сотейнике смешать кокосовое молоко, 250 г сливок и довести до кипения. Полученную смесь остудить до 70 °С, добавить желатин.
Шаг 4. После того как масса станет комнатной температуры, добавить вторую часть сливок, хорошо перемешать и оставить на 12 часов. По истечении это времени взбить ганаш в миксере
Шаг 5. При помощи формовочного кольца выложить в тарелку крамбл и посыпать сверху взрывной карамелью.
Шаг 6. При помощи кондитерского мешка отсадить на тарелку в виде капель пюре из маракуйи и кокосовый ганаш.
Шаг 7. Хурму порезать на сегменты и выложить сверху на ганаш.