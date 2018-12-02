От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы

Оранжевый цвет этого чудесного фрукта говорит о многом: в хурме много витамина А, поэтому она очень полезна для укрепления зрения, оздоровления слизистых оболочек. В ее составе много антиоксидантов, что способствуют предотвращению онкозаболеваний, а благодаря наличию флавоноидов хурма разжижает кровь, препятствует образованию тромбов, укрепляет сосуды и нормализует уровень холестерина в крови.

Также в хурме много железа, калия и витамина К. А еще она содержит йод. Этот яркий фрукт рекомендуется есть поздней осенью и зимой, чтобы улучшить настроение и способствовать выработке серотонина, гормона радости и удовольствия.

Выбирать хурму не слишком сложно. Как именно — рассказывают специалисты.

Антон Патанькин, шеф-повар ресторанов «Макао» и Joy (Ростов-на-Дону): «Хурму выбираем по сорту — „Королёк“, например, должен быть плотным, светло-желтого цвета и без темных пятен. Такие сорта как „Медовая“ или „Бычье сердце“ должны быть ярко-оранжевого цвета и средней мягкости. Если хурма вяжет, можно добавить к ней сахар или сахарную пудру, это снизит вязкость. Также можно заморозить ягоду в морозильной камере, единственный минус — после разморозки ее придется сразу съесть».

Ильназ Искаков, шеф-кондитер ресторана Molto Buono 2.0 (Санкт-Петербург):

«Хурма должна быть плотная, но при этом сочная и спелая внутри. Мне больше всего нравится использовать сорт „Королёк“. Если хурма вяжет, то можно проколоть недозревший фрукт в нескольких местах и опустить в теплую воду (50-60 градусов). Через сутки плод потеряет вяжущий вкус».

Чаще всего из хурмы делают десерты или добавляют ее в салаты. Стало популярным сочетание хурмы и молодого сливочного сыра, например, страчателлы.

Свежая хурма с сыром бри

Автор рецепта — Сергей Керш, шеф-повар ресторана «Выше крыши»

50 г хурмы

50 г помидоров

40 г микса салатов

30 г сыра бри

30 мл бальзамического уксуса

10 мл оливкового масла

20 мл соевого соуса

Шаг 1. Нарезать слайсами хурму и помидоры (лучше всего взять узбекские помидоры).

Шаг 2. В центр тарелки положить сыр бри.

Шаг 3. Смешать оливковое масло, соевый соус и бальзамический уксус и полить блюдо.

Салат с хурмой и страчателлой

Рецепт Карло Греку, концепт-шефа бара «Вермутерия»

1 хурма

50 г страчателлы

1 помидор

20 г оливкового масла

5 г крема бальзамик

Шаг 1. У хурмы отрезать хвостик, порезать плод на 3 равные части.

Шаг 2. Помидор порезать на 4 дольки.

Шаг 3. Выложить на тарелку хурму, затем — страчателлу.

Шаг 4. Сбрызнуть оливковым маслом и кремом бальзамик.

Шаг 5. По желанию украсить листьями базилика.

Сливочная буррата с пряной хурмой

Рецепт Антона Патанькина, шеф-повара ресторана JOY

125 г сыра буррата

90 г хурмы

5 г меда

7 г кешью Статья по теме Кедровые орешки, маслята и хурма. Что положить в пирожки

4 г чили

3 г кинзы

7 г рукколы

Для заправки (5 г на 1 порцию):

50 мл лимонного сока

50 мл соуса мирин

100 мл оливкового масла

Шаг 1. Буррату выложить в тарелку.

Шаг 2. Хурму нарезать крупными кусками и выложить на тарелку рядом с бурратой.

Шаг 3. Сверху выложить рукколу.

Шаг 4. Заправку смешать с медом, полученной смесью полить салат сверху.

Шаг 5. Украсить блюдо кинзой, мелко нарезанным чили и орехами кешью.

Салат с хурмой, шпинатом и испанским хамоном

Рецепт Антона Патанькина, шеф-повара ресторана JOY

20 г шпината

20 г авокадо

20 г огурца

20 г помидорок черри

90 г хурмы

30 г хамона

20 г горгонзолы

10 г меда

Соль

4 г редиса

4 г кинзы

Для заправки (30 г на 1 порцию):

50 мл лимонного сока

50 мл соуса мирин

100 мл оливкового масла

Шаг 1. Авокадо почистить.

Шаг 2. Порезать мелким кубиком огурцы, авокадо и помидоры черри.

Шаг 3. Выложить нарезанные овощи на листья шпината.

Шаг 4. Салатную заправку смешать с медом и полить сверху салат.

Шаг 5. На овощи сверху выложить кусочки хурмы, сыра и хамона.

Шаг 6. Украсить салат слайсами редиса и листьями кинзы.

Хурма с домашним творогом

Рецепт Виталия Хозяйкина, шеф-повара ресторана Novel Dine & Wine

180 г хурмы

10 г каштанового меда

40 г козьего творога

3 веточки тархуна

40 г шоколадного мороженого

Шаг 1. Разрезать хурму на дольки, немного опалить ее кулинарной горелкой или на открытом огне на кухне. Разрезать на более маленькие кусочки.

Шаг 2. Положить в глубокую чашу творог козий, хурму, мед, шарик шоколадного мороженого.

Шаг 3. Снять листки тархуна с веточек и посыпать ими хурму с творогом.

Когда будете есть, старайтесь захватить ложкой все ингредиенты.

Хурма, запеченная с медом и орехами

Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian

350 г хурмы

10 г меда

10 г фундука

2 г безе

2 г цедры апельсина

2 г мяты

Шаг 1. Хурму помыть, срезать верхушку, добавить мед и рубленый фундук.

Шаг 2. Затем завернуть в фольгу и запекать при температуре 200 градусов в течении 5-7 минут.

Шаг 3. Хурму подать горячей, украсить безе, цедрой апельсина и мятой.

Крамбл с хурмой

Автор рецепта — Ильназ Искаков, шеф-повар ресторана Molto Buono 2.0

10 г хурмы

Для крамбла (30 г на 1 порцию):

10 г сливочного масла

20 г миндальной муки

2 г взрывной карамели

Для пюре из маракуйи (10 г на 1 порцию):

100 г пюре из маракуйи

2 г табаско

50 г воды

10 г сахара

Кокосовый ганаш (100 г на 1 порцию):

500 г сливок 33%

400 мл кокосового молока

5 г желатина

70 г глюкозного сиропа

10 г хурмы

Шаг 1. Для приготовления крамбла: растопить сливочное масло, смешать с миндальной мукой, раскатать и выпекать при 170 °С в течение 10-15 минут до готовности. Остудить.

Шаг 2. Для пюре из маракуйи: смешать в сотейнике фруктовое пюре, воду и сахар, довести до кипения. Добавить табаско, желатин и остудить.

Шаг 3. Подготовить кокосовый ганаш: в холодной воде замочить желатин. В сотейнике смешать кокосовое молоко, 250 г сливок и довести до кипения. Полученную смесь остудить до 70 °С, добавить желатин.

Шаг 4. После того как масса станет комнатной температуры, добавить вторую часть сливок, хорошо перемешать и оставить на 12 часов. По истечении это времени взбить ганаш в миксере

Шаг 5. При помощи формовочного кольца выложить в тарелку крамбл и посыпать сверху взрывной карамелью.

Шаг 6. При помощи кондитерского мешка отсадить на тарелку в виде капель пюре из маракуйи и кокосовый ганаш.

Шаг 7. Хурму порезать на сегменты и выложить сверху на ганаш.