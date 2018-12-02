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От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы

03.12.2018 11:10 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы
shutterstock.com

Оранжевый цвет этого чудесного фрукта говорит о многом: в хурме много витамина А, поэтому она очень полезна для укрепления зрения, оздоровления слизистых оболочек. В ее составе много антиоксидантов, что способствуют предотвращению онкозаболеваний, а благодаря наличию флавоноидов хурма разжижает кровь, препятствует образованию тромбов, укрепляет сосуды и нормализует уровень холестерина в крови.

Также в хурме много железа, калия и витамина К. А еще она содержит йод. Этот яркий фрукт рекомендуется есть поздней осенью и зимой, чтобы улучшить настроение и способствовать выработке серотонина, гормона радости и удовольствия.

От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы Опасно ли есть неспелую хурму?

Выбирать хурму не слишком сложно. Как именно — рассказывают специалисты. 

Антон Патанькин, шеф-повар ресторанов «Макао» и Joy (Ростов-на-Дону): «Хурму выбираем по сорту — „Королёк“, например, должен быть плотным, светло-желтого цвета и без темных пятен. Такие сорта как „Медовая“ или „Бычье сердце“ должны быть ярко-оранжевого цвета и средней мягкости. Если хурма вяжет, можно добавить к ней сахар или сахарную пудру, это снизит вязкость. Также можно заморозить ягоду в морозильной камере, единственный минус — после разморозки ее придется сразу съесть».

Ильназ Искаков, шеф-кондитер ресторана Molto Buono 2.0 (Санкт-Петербург):

«Хурма должна быть плотная, но при этом сочная и спелая внутри. Мне больше всего нравится использовать сорт „Королёк“. Если хурма вяжет, то можно проколоть недозревший фрукт в нескольких местах и опустить в теплую воду (50-60 градусов). Через сутки плод потеряет вяжущий вкус».

Чаще всего из хурмы делают десерты или добавляют ее в салаты. Стало популярным сочетание хурмы и молодого сливочного сыра, например, страчателлы.

Свежая хурма с сыром бри 

От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы
Фото: Ресторан "Выше крыши"

Автор рецепта — Сергей Керш, шеф-повар ресторана «Выше крыши»

  • 50 г хурмы
  • 50 г помидоров
  • 40 г микса салатов
  • 30 г сыра бри
  • 30 мл бальзамического уксуса
  • 10 мл оливкового масла
  • 20 мл соевого соуса

Шаг 1. Нарезать слайсами хурму и помидоры (лучше всего взять узбекские помидоры). 

Шаг 2. В центр тарелки положить сыр бри.

Шаг 3. Смешать оливковое масло, соевый соус и бальзамический уксус и полить блюдо.

Салат с хурмой и страчателлой

От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы
Фото: Бар "Вермутерия"

Рецепт Карло Греку, концепт-шефа бара «Вермутерия»

  • 1 хурма
  • 50 г страчателлы
  • 1 помидор
  • 20 г оливкового масла
  • 5 г крема бальзамик

Шаг 1. У хурмы отрезать хвостик, порезать плод на 3 равные части.

Шаг 2. Помидор порезать на 4 дольки.

Шаг 3. Выложить на тарелку хурму, затем — страчателлу.

Шаг 4. Сбрызнуть оливковым маслом и кремом бальзамик.

Шаг 5. По желанию украсить листьями базилика. 

Сливочная буррата с пряной хурмой

От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы
Фото: Ресторан JOY

Рецепт Антона Патанькина, шеф-повара ресторана JOY

Для заправки (5 г на 1 порцию):

  • 50 мл лимонного сока
  • 50 мл соуса мирин
  • 100 мл оливкового масла

Шаг 1. Буррату выложить в тарелку. 

От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы В Японии две очень сладкие хурмы продали почти за $5 тысяч

Шаг 2. Хурму нарезать крупными кусками и выложить на тарелку рядом с бурратой. 

Шаг 3. Сверху выложить рукколу. 

Шаг 4. Заправку смешать с медом, полученной смесью полить салат сверху.

Шаг 5. Украсить блюдо кинзой, мелко нарезанным чили и орехами кешью.

Салат с хурмой, шпинатом и испанским хамоном

От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы
Фото: Ресторан JOY

Рецепт Антона Патанькина, шеф-повара ресторана JOY

  • 20 г шпината
  • 20 г авокадо
  • 20 г огурца
  • 20 г помидорок черри
  • 90 г хурмы
  • 30 г хамона
  • 20 г горгонзолы
  • 10 г меда
  • Соль
  • 4 г редиса
  • 4 г кинзы

Для заправки (30 г на 1 порцию):

  • 50 мл лимонного сока
  • 50 мл соуса мирин
  • 100 мл оливкового масла

Шаг 1. Авокадо почистить. 

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Шаг 2. Порезать мелким кубиком огурцы, авокадо и помидоры черри.

Шаг 3. Выложить нарезанные овощи на листья шпината.

Шаг 4. Салатную заправку смешать с медом и полить сверху салат. 

Шаг 5. На овощи сверху выложить кусочки хурмы, сыра и хамона.

Шаг 6. Украсить салат слайсами редиса и листьями кинзы. 

Хурма с домашним творогом

От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы
Фото: Novel Dine & Wine

Рецепт Виталия Хозяйкина, шеф-повара ресторана Novel Dine & Wine

  • 180 г хурмы
  • 10 г каштанового меда
  • 40 г козьего творога
  • 3 веточки тархуна
  • 40 г шоколадного мороженого

Шаг 1. Разрезать хурму на дольки, немного опалить ее кулинарной горелкой или на открытом огне на кухне. Разрезать на более маленькие кусочки.

Шаг 2. Положить в глубокую чашу творог козий, хурму, мед, шарик шоколадного мороженого.

Шаг 3. Снять листки тархуна с веточек и посыпать ими хурму с творогом.

Когда будете есть, старайтесь захватить ложкой все ингредиенты.

Хурма, запеченная с медом и орехами 

От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы
Фото: ресторан Christian

Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian 

  • 350 г хурмы
  • 10 г меда
  • 10 г фундука
  • 2 г безе
  • 2 г цедры апельсина
  • 2 г мяты

Шаг 1. Хурму помыть, срезать верхушку, добавить мед и рубленый фундук. 

Шаг 2. Затем завернуть в фольгу и запекать при температуре 200 градусов в течении 5-7 минут.

Шаг 3. Хурму подать горячей, украсить безе, цедрой апельсина и мятой.

Крамбл с хурмой 

От салата до десерта. Какие блюда приготовить из хурмы
Фото: Ресторан Molto Buono 2.0

Автор рецепта — Ильназ Искаков, шеф-повар ресторана Molto Buono 2.0

  • 10 г хурмы

Для крамбла (30 г на 1 порцию):

  • 10 г сливочного масла
  • 20 г миндальной муки
  • 2 г взрывной карамели

Для пюре из маракуйи (10 г на 1 порцию):

  • 100 г пюре из маракуйи
  • 2 г табаско
  • 50 г воды
  • 10 г сахара

Кокосовый ганаш (100 г на 1 порцию):

  • 500 г сливок 33%
  • 400 мл кокосового молока
  • 5 г желатина
  • 70 г глюкозного сиропа
  • 10 г хурмы

Шаг 1. Для приготовления крамбла: растопить сливочное масло, смешать с миндальной мукой, раскатать и выпекать при 170 °С в течение 10-15 минут до готовности. Остудить.

Шаг 2. Для пюре из маракуйи: смешать в сотейнике фруктовое пюре, воду и сахар, довести до кипения. Добавить табаско, желатин и остудить.

Шаг 3. Подготовить кокосовый ганаш: в холодной воде замочить желатин. В сотейнике смешать кокосовое молоко, 250 г сливок и довести до кипения. Полученную смесь остудить до 70 °С, добавить желатин. 

Шаг 4. После того как масса станет комнатной температуры, добавить вторую часть сливок, хорошо перемешать и оставить на 12 часов. По истечении это времени взбить ганаш в миксере 

Шаг 5. При помощи формовочного кольца выложить в тарелку крамбл и посыпать сверху взрывной карамелью.

Шаг 6. При помощи кондитерского мешка отсадить на тарелку в виде капель пюре из маракуйи и кокосовый ганаш.

Шаг 7. Хурму порезать на сегменты и выложить сверху на ганаш.

 
 
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​Хурма — один из немногих сезонных фруктов начала зимы. Что из нее приготовить?
 
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