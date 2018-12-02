Лаборатория на дому. Как не переплачивать за анализы

Рассказывает кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Юрий Потешкин.

Под домашними экспресс-тестами подразумевают специальные тест-полоски или тест-системы, основанные на контакте биоматериала с реагентом. Подобные тесты довольно точны. Они, в частности, используются врачами скорой помощи – когда им необходимо немедленно определить наличие тех или иных заболеваний у пациента.

Но при использовании этих тестов в домашних условиях нужно помнить, что их достоверность во многом зависит от правильности применения. Любое отклонение (неправильный забор, недостаточное количество биоматериала, попадание на тест-полоску других жидкостей) даёт результат, который может не иметь ничего общего с реальным состоянием здоровья.

Также нужно понимать, что домашние тесты, как и лабораторные, могут давать как ложноположительный, так и ложноотрицательный результат. Поэтому они не могут считаться окончательным диагнозом и назначение лечения по итогам такого обследования недопустимо.

Если вы получили положительный результат на наличие той или иной инфекции, следующим шагом должна стать консультация у профильного врача с проведением полноценных обследований. А если получили отрицательный, то к врачу всё равно нужно сходить, если есть жалобы. Врач в любом случае назначит лабораторные анализы, вне зависимости от того, проходил пациент самостоятельно домашнее экспресс-тестирование или нет.

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Тест на туберкулёз

Материал для исследования – кровь из пальца.

Экспресс-тест позволяет быстро выявить специфические антитела на начальной стадии заболевания. Для этого нужно поместить несколько капель крови в контрольное окошко. При положительном результате экспресс-теста нужно обратиться к врачу.

Однако для точной постановки диагноза этого недостаточно. Для этого сегодня используются квантифероновый тест и T-SPOT. Они одинаково информативны, однако в домашних условиях их выполнить невозможно.

Тест на стрептококк

Материал для исследования – мазок из горла.

Стрептококк вызывает такие опасные заболевания, как ангина, скарлатина, тонзиллофарингит, которые требуют антибактериальной терапии. В случае отрицательного результата этот тест поможет избежать необоснованного назначения антибиотиков.

С помощью ватной палочки делается мазок из горла, после чего палочка помещается в ёмкость с реагентом, а спустя 1–2 минуты в ёмкость вместо палочки помещается контрольная тест-полоска. При получении положительного результата рекомендуется пройти бактериологическое исследование на стрептококк в медучреждении.

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Тест на вирусы гриппа А и В

Материал для исследования – назальный секрет (мазок из носа).

Назальный секрет забирается ватной палочкой.

Тест позволяет выбрать правильную терапию и избежать ненужного назначения антибиотиков, которые при гриппе бесполезны.

Экспресс-тест на инфекции, передаваемые половым путём

Материал для исследования – моча.

Для определения ИППП в домашних условиях используются тест-полоски, основанные на контакте реагента с мочой, хотя экспресс-тесты на ИППП не являются методом гарантированной постановки диагноза. Однако получение положительного результата можно считать основанием для проведения более точного клинического обследования.

Экспресс-тест на хеликобактер пилори

Материал для исследования – кровь из пальца.

Хеликобактер пилори – патогенная бактерия, главный провокатор язвы и гастрита. Для выявления хеликобактер пилори существуют специальные тест-полоски, основанные на контакте крови с реагентом. При получении положительного результата рекомендуется проведение эндо­скопического исследования (гастро­скопии) в медицинских учреждениях.

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Тест на скрытую кровь

Материал для исследования – кал.

Экспресс-тест позволяет выявить наличие скрытого кровотечения, которое возможно при раке толстой кишки, язвах, полипах, колитах, геморрое, трещинах прямой кишки. Однако такой тест выявляет лишь факт наличия крови, но не даёт информацию о конкретном заболевании. К тесту надо правильно готовиться, исключить пищу, которая может дать ложноположительный результат, и не чистить зубы при подготовке. В случае положительного результата необходимо в срочном порядке обратиться к врачу для дальнейшего обследования – анализы крови, ирригография, колоноскопия и другие исследования по усмотрению врача.

Тест на инфаркт миокарда (тропонин)

Материал для исследования – кровь из пальца.

Тропонин – это специфический белок, который появляется при серьёзных повреждениях сердечной мышцы. Тест позволяет быстро отделить сердечные проблемы от, например, межрёберной невралгии, при которой возникает похожая симптоматика. Тесты на тропонин используют врачи скорой помощи при жалобах пациента на боль в груди. Если результат теста положительный, пациент незамедлительно госпитализируется, после чего ему проводится ЭКГ сердца и осуществляется забор крови для лабораторных анализов.

Этот тест желательно иметь в домашней аптечке пожилым людям и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Тест на гепатит В и С

Материал для исследования – кровь из пальца. Тест определяет наличие вируса в крови. Результат готов через 10–15 минут.

Показаниями для использования могут служить желтизна кожи, потемнение мочи, температура, слабость и боль в суставах.

Подобная экспресс-диагностика достаточно точна для экстренных ситуаций. Она проводится и в приёмных отделениях больниц в тех случаях, когда пациенту, поступившему в неотложное отделение, требуется срочная операция. При этом параллельно происходит взятие крови для лаборатории, чтобы позже узнать точный ответ. Врачам необходимо знать, есть ли у пациента такие заболевания, как ВИЧ, гепатит В или С, сифилис, так как от этого зависят дальнейшие протоколы действия медперсонала и дезинфекции диагностического оборудования.

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Тест на ВИЧ

Существует три варианта экспресс-тестов на ВИЧ – по образцам слюны, мочи и крови. Наиболее точными считаются тесты по образцам слюны и крови. Результат готов примерно через 20 минут.