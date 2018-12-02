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Встал и пошёл. Отсутствие нагрузок — причина болезней сердца и суставов

03.12.2018 11:29 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Встал и пошёл. Отсутствие нагрузок — причина болезней сердца и суставов
Надо начинать двигаться, едва выйдя из наркоза. © / Фото предоставлено пресс-службой С. Бубновского / АиФ

27 лет будущий доктор не мог передвигаться без костылей. А потом разработал методику, которая позволила встать на ноги — не только ему, но и тысячам пациентов, в том числе прикованным к инвалидным коляскам.

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Мышцы обязаны трудиться

Лидия Юдина, «АиФ»: Сергей Михайлович, если бы сама не видела, не поверила бы. В чём суть вашей необычной методики?

Сергей Бубновский: Кинезитерапия — это локальные и дозированные физические нагрузки, которые помогают восстановить тело до нормального состояния.

Первопричина всех болезней (за исключением внешних воздействий и онкологии) — мышечная недостаточность. В нашем организме около 700 мышц (60% тела). В мышечную ткань заключены сосуды, нервы, лимфатические пути. Это транспортная система организма, по которой в органы, кости и суставы доставляются необходимые питательные вещества. Так что состояние органов напрямую зависит от работоспособности мышц. Неработающая мышца — прямой путь к гипоксии (пониженному содержанию кислорода в органах или тканях), дистрофии (нарушению питания), ишемии (уменьшению кровоснабжения). А если мышцы получают регулярную и правильную нагрузку, у человека нормальное кровообращение, лимфообращение и обмен веществ. К сожалению, сегодня от мышечной недостаточности страдают 90% людей. Нетренированный человек к 30 годам теряет 12% мышечной ткани, к 40 годам — 20%, а к 60 годам — до 50%. И, как следствие, с годами у него возникают ишемическая болезнь сердца, остеохондроз, артрозы и т. д.

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Однако есть и хорошие новости. Мышцы — единственная ткань в организме, которая восстанавливается в полном объёме в любом возрасте. Как только мышцы включаются в работу, то есть получают правильную программу по расслаблению и активизации, большинство проблем со здоровьем исчезает.

Начать тренировки никогда не рано и никогда не поздно. Физиологи считают, что максимума выносливости человек достигает к 65 годам.

Рассчитать дозу

— Можно ли заниматься спортом самостоятельно, не обращаясь за помощью к врачам?

— Здоровому человеку для хорошего самочувствия и профилактики заболеваний достаточно 15–20 минут ходьбы в день (только с полной выкладкой — покраснением кожи, потоотделением и пульсом 140–145 ударов в минуту) и выполнения упражнений из «триады здоровья и долголетия» (см. инфографику). Людям с уже имеющимися проблемами, чтобы рассчитать оптимальную нагрузку, нужна профессиональная помощь. Среди разработанных мной упражнений есть упражнения для мышц сердца после инфаркта миокарда, для больных с бронхиальной астмой, бронхитом, болезнями суставов, позвоночника и т. д. В моей практике немало случаев, когда после грамотной реабилитации человек вставал с инвалидной коляски.


Встал и пошёл. Отсутствие нагрузок — причина болезней сердца и суставов
Нажимите для увеличения

— Но как раз после тяжёлых травм человеку обычно рекомендуют полный покой.

— Такие рекомендации дают хирурги, задача которых — спасти человека, а не вернуть ему здоровье. При полном покое в зоне операции возникают рубцы, спайки и полная атрофия мышц. Из-за этого даже после грамотно проведённого хирургического вмешательства человек не может вернуться к активной жизни. Восстановление пациента — задача врача-реабилитолога. И лучшие результаты даёт именно ранняя реабилитация. В идеале она должна начаться ещё в больнице. Я попадал в реанимацию 4 раза в жизни, последний раз — в США. Первое, что я увидел, открыв глаза после наркоза, — тренажёр-перекладину, укреплённую стойками за спинками кровати. Взявшись за неё, можно было подтянуться. К этой же перекладине был прикреплён блок с колёсиками, верёвкой и манжетой для фиксации бедра или голени. Зацепив ногу за манжету, можно сгибать и разгибать ногу в колене. Фактически это ходьба лёжа, которая служит профилактикой пролежней, тромбозов в нижних конечностях и контрактур (ограничения движения в суставах).

После любых хирургических вмешательств важно правильно дышать — говоря врачебным языком, расправлять бронхиальное древо. Лучше это делать с помощью дыхательных приспособлений. Но самое простое — надувать воздушные шарики.

 
 
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После тяжелейшего ДТП врачи предупредили Сергея Бубновского, что он никогда не сможет ходить.
 
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