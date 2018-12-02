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Ко дню инвалида. Аутизм не приговор: главное – верить

03.12.2018 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Марина и Юрий Волохины из деревни Руденец – родители семилетней Арины. Диагноз девочки – аутизм. За то время, как они впервые услышали от специалистов этот диагноз, они прошли долгий и вовсе не простой путь, чтобы сегодня с уверенностью говорить: аутизм – это не приговор, главное – верить. И сегодня, в преддверии Дня инвалидов, который ежегодно отмечается в нашей стране 3 декабря, готовы поделиться своим опытом с другими семьями.

Ко дню инвалида. Аутизм не приговор: главное – верить

– Ариша росла и развивалась как обычный малыш, в 1,5 года начала говорить, вскоре пошла в детский садик. Уже там появились первые тревожные звоночки, воспитатели стали замечать, что она держится обособленно, не идет на общение с другими детками, – вспоминает Марина.
В 3 года Арина попала в больницу с двухсторонней пневмонией, и уже здесь и врачи, и родители стали бить тревогу, ведь налицо были аутистические признаки: речь так и не появилась, ребенок не шел на контакт, не реагировал на словесные инструкции. Начались бесконечные поездки по врачам и всевозможные обследования, в результате которых был вынесен неутешительный диаг-ноз – аутизм.
– Конечно, это было как гром среди ясного неба. Звучало как приговор. Мы испытывали огромный страх, потому что понятия не имели, что это и с чем его едят, – рассказывают родители. – Вскоре нам посоветовали отдать Аришу в районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Мы последовали этому совету, и вот уже 3 года наша девочка является воспитанницей центра.
И, стоит заметить, весьма небезуспешно. В развитии и поведении девочки, благодаря слаженной работе команды профессионалов, которые трудятся в ЦКРОиР, наметились положительные сдвиги. Арина с удовольствием танцует, рисует, требует к себе внимания и охотно идет на контакт с окружающими. И все это потому, уверена Марина, что работники центра нашли грамотный подход к ее ребенку.
Диагноз Арины не сломил дух супругов Волохиных и их желание иметь нескольких детей. И буквально пару месяцев назад на свет появилась их вторая, долгожданная доченька София, к рождению которой они тщательно готовились. Впрочем, врачи заверили родителей, что риск рождения ребенка с аутизмом менее 5%, поэтому смело сказали им: «Рожайте!»
– От лица всех родителей, чьи дети являются воспитанниками центра, хотелось бы выразить слова огромной благодарности его работникам за их непростой труд, терпение, которые так необходимы в работе с особенными детками, а также за внимание и заботу, которыми они окружают ребят, – отметила Марина Волохина, к слову, она возглавляет попечительский совет учреждения. – А тем семьям, которые все же столкнулись с такой проблемой, как ребенок-аутист в семье, хочу посоветовать ни в коем случае не теряться, в любой ситуации держать себя в руках и верить в лучшее.
Нам, в свою очередь, также хотелось бы обратить внимание, что главное в подобных ситуациях – грамотная адаптация. Причем важен именно детский возраст, пока кора головного мозга еще не сформирована. Ведь очень много примеров взрослых аутистов, которые успешно социализировались, нашли свое место в мире, свое дело.
ДЛЯ СПРАВКИ
Аутизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.
Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра. Симптомы первично отмечаются в детском возрасте (чаще всего до 3 лет). Диагноз ставится врачом-психиатром на основании поведенческих симптомов. Могут применяться специализированные опросники, а также использоваться методы генетического обследования.
Марина КРАСНИК.
Фото автора.

 
 
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Марина и Юрий Волохины из деревни Руденец – родители семилетней Арины. Диагноз девочки – аутизм. За то время, как они впервые услышали от...
 
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