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В помощь иммунной системе

03.12.2018 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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В помощь иммунной системе
Вы не найдете ни в одном медицинском справочнике диагноз «простуда». Так в народе привыкли называть множество болезней, вызванных вирусами. Лечение или профилактика простуды (ОРЗ или ОРВИ) от названия вирусов, которых, кстати, в природе насчитывается около 250, абсолютно не зависит. Всем давно известно, что для этого лучшим способом является укрепление иммунитета.
Иммунитет укрепляют, защищают и поднимают. И, если вы простужаетесь, совсем не обязательно сразу бежать в аптеку за иммуномодуляторами. Сильные дефекты иммунной сис­темы свойственны для 5% людей. Остальные либо вообще не знакомы с поражениями иммунитета, либо эти поражения слабо развиты, временные и не требуют профессионального вмешательства. А мы элементарно, не думая о последствиях, глотаем иммуномодуляторы и не думаем, что это может принести как пользу организму, так и вред.
Основная обязанность иммунитета — регулировать рост клеток в тех местах, где это необходимо и в необходимом количестве. Неграмотное воздействие извне может стать причиной иммунной ошибки, то есть привести к разрастанию клеток в одном месте, где это совсем не нужно. Именно таким образом можно столкнуться с довольно серьезными проблемами со здоровьем, и даже в некоторых случаях — вплоть до новообразований. Самые незаменимые, простые и безопасные способы иммуномодулирования — это «живые» витамины и правильное питание. Надоело, нет времени, банально? Естественно, таблетку выпить быстрей. Но в наших силах пользоваться таблетками как можно меньше.
Запахи: лук, чеснок, эвкалипт, зелень — фитонциды, очищающие кровь от микробов, а также являются натуральными антисептиками. Иммунной системе меньше забот: одно употребляем в пищу, другое заливаем в аромалампу.
Закаливание: ведро ледяной воды на голову, так же как и купание в проруби — это стрессовые ситуации для организма, на которые он реагирует выбросом огромного количества антител. Эти бойцы, защищающие нас, живут и сражаются до 48 часов. Однако такие меры — авральные, то есть лучше ими не пользоваться просто так. Это своего рода неприкосновенный запас, использовать который попусту нельзя, дабы не истощать резервы иммунной системы. А вот принимать каждое утро душ, понижая постепенно температуру воды с 30 до 15 градусов — это отличное профилактическое упражнение, лучшая тренировка иммунной системы.
Фитнес, бассейн, баня: эти занятия превосходно влияют на работу иммунной системы. Они регулируют кровоток, усиливают восстановительные процессы, выводят продукты распада, не дают молочной кислоте накапливаться в мышцах.
Эндорфины: смех, поцелуи, объятья, в общем, положительные эмоции — наши самые эффективные таблетки. А также сон и свежий воздух.
Соблюдайте эти простые рекомендации и будьте здоровы!
Н.Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Вы не найдете ни в одном медицинском справочнике диагноз «простуда». Так в народе привыкли называть множество болезней, вызванных вирусами. Лечение
 
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