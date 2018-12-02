"Знай свой статус и будь здоров!"

Помните, Земфира спела: "А у тебя СПИД, а значит, мы умрем...". Только время не стоит на месте. Возможно, эта фраза, будь песня написана позже, могла бы звучать по-другому. К примеру, "Даже если у тебя СПИД, я с тобой. А значит, мы справимся".



Отчаиваться нельзя, надо бороться. Есть хорошая история о том, что нельзя опускать руки, что нужно быть терпимее к людям, что не стоит вести аморальный образ жизни, чтоб потом не было мучительно больно за упущенное, проведенное впустую время, - фильм "Далласский клуб покупателей" (США, 2013) о людях, больных СПИДом.

Роли в нем исполнили Мэттью Макконахи и Джаред Лето, каждый из которых получил в 2014 году "Оскар" за актерскую игру.

Главный герой Рон иногда задумывается о том, что хотел бы что-то изменить в своей разгульной жизни, но особенно не пытается это сделать. Так происходит до тех пор, пока врачи не ставят ему диагноз "СПИД" и не отводят на жизнь 30 дней. Рон, не готовый смириться с приговором, ищет выход. Ему удается продлить себе жизнь на семь лет. Рон, кроме спасения своей жизни, еще и занялся спасением других больных СПИДом.

Что интересно, это совершенно реальная история техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД: врачи ему оставляли месяц жизни, а он нашел средства лечения за границей, начал привозить лекарства в Штаты, исцелять ими других больных, и после приговора врачей он прожил еще семь лет.

После просмотра этого фильма приходит осознание ценности, значимости человеческой личности, ее хрупкости и того, как по-разному люди распоряжаются своими жизнями...

А сегодня, когда, казалось бы, нет недостатка в информации, актуальными остаются слоганы: "Прояви инициативу - пройди тест на ВИЧ", "ВИЧ-статус: знать, чтобы жить".

При этом сделать тест и узнать свой статус можно бесплатно. Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любой организации здравоохранения, располагающей процедурным кабинетом. Существуют новые способы увеличения доступа к тестированию на ВИЧ, которые помогают пациентам узнать свой ВИЧ-статус. В настоящее время на всех территориях внедрено самотестирование, когда каждый желающий может приобрести в аптеке тест по слюне и самостоятельно провести обследование. И даже если результат окажется положительным - при должном лечении можно прожить долгую жизнь и родить здорового ребенка.

Однако многие все еще предпочитают не думать ни о проблеме, ни о профилактике, полагая, что их это не может коснуться.

Вместе с тем ситуация такова: в нашей стране лишь 73 % людей, живущих с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-статусе. Одной из причин является недостаточный уровень информированности населения о необходимости тестирования.



На 01.11.2018г. в Ивьевском районе зарегистрировано 34 случая ВИЧ-инфекции (показатель распространенности- 147,8 на 100 тыс. населения). Количество лиц, живущих с ВИЧ, на территории района - 14 человек. За 10 месяцев текущего года выявлено 2 новых случая (за аналогичный период предыдущего года - 2).

Удельный вес ВИЧ-инфицированных района в областной структуре составляет 2,9%.

Из общего числа инфицированных 62% (21 человек) приходится на мужчин, женщины составляют 38% (13 случаев).

В настоящее время в районе основным путем передачи является половой - 97 % от общего количества зарегистрированных случаев.

Наиболее пораженной ВИЧ-инфекцией возрастной категорией являются лица в возрасте 40 лет и старше. Люди данной возрастной категории зачастую практикуют формы рискованного поведения в связи с ВИЧ, что может свидетельствовать о недостаточном уровне их знаний по проблеме ВИЧ/СПИД.

Удельный вес данной возрастной группы среди ВИЧ-инфицированных составляет 32 % (11 случаев), удельный вес возрастной группы 30-39 лет составляет 29 % (10 случаев) от числа выявленных ВИЧ-инфицированных, 25-29 лет - 24 % (8 случаев) от числа выявленных ВИЧ-инфицированных. На долю молодых людей в возрасте 20-24 лет приходится 11,8% (4 чел.). Зарегистрирован 1 случай ВИЧ-инфекции у ребенка до 18 лет.

В Ивьевском районе заболеваемость ВИЧ-инфекцией регистрируется в следующих социальных группах: лица без определенного рода деятельности- 14 человек, 8 пациентов из мест лишения свободы, четверо - работники СПК, 3- рабочие, 2 из категории служащих, 1-пенсионер, 2 - учащиеся.

Общее число случаев СПИД на 01.11.18г. - 7. От разных причин (связанных и не связанных с ВИЧ-инфекцией) по состоянию на 01.11.18г. в районе умерло 16 ВИЧ-инфицированных, в том числе в стадии СПИД умерло 7 человек.

Все мы объединены общей бедой, общим пониманием необходимости сохранять уважение к тем, кто в эту беду угодил.



Мы провели социальный опрос на сайте учреждения "Редакция газеты "Іўеўскі край". Было предложено из трех вариантов выбрать ответ на вопрос "Сдавали ли Вы когда-нибудь тест на ВИЧ-инфекцию?"

Утвердительно ответили 67% респондентов. 28% не делали такой анализ. 6% хотели бы сделать подобный тест (данные на 29.11.2018г.).



Основываясь на принципе уважения прав человека, нужно обеспечить доступ каждого и, прежде всего, основных групп населения, которым грозит повышенный риск инфицирования ВИЧ, к бесплатному обследованию и лечению.

Поэтому в 2018 году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря, - "Знай свой статус".

В Гродненской области в 2018 году Всемирный день проходит в период с 1 ноября по 10 декабря под девизом "Право на здоровье".

В 2018 году Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД в Ивьевском районе проводится под девизом "Знай свой статус и будь здоров".

В 2018 году, кстати, эта дата является 30-летним юбилеем.

В нашем районе пройдут мероприятия:

выставки плакатов, киноакции, городские акции, выступления агитбригад, вечера-диспуты, концерты, ролевые игры, театрализованные представления, информационные дайджесты, семинары, программы, тренинги, единые дни информирования, дни открытых дверей.

Присоединяйтесь к мероприятиям. Сделайте фото с хештегом ( хештег - ключевое слово или несколько слов сообщения, используемые в микроблогах и социальных сетях) "СТОП ВИЧ/СПИД" и выложите его в социальных сетях. Сочините новый слоган или снимите видеоролик. Пройдите тест на ВИЧ.

Отнеситесь бережно к своему здоровью и к здоровью близких людей.

Анонс мероприятий, приуроченных к Всемирной кампании против СПИД

и Всемирному дню профилактики СПИД в Ивьевском районе

Ноябрь-декабрь

Акция "Задай вопрос про ВИЧ/СПИД", Ивьевский районный ЦГЭ.

3 декабря

Информационный дайджест "Пути передачи ВИЧ", Центр социального обслуживания населения.

По 3 декабря

Организация и проведение "Дня открытых дверей" в учреждениях здравоохранения района с консультациями врачей: инфекциониста, дерматовенеролога, гинеколога УЗ "Ивьевская ЦРБ".

4 декабря

Откровенный разговор в Школе успешного родителя" "Осторожно: ВИЧ-инфекция", Ивьевский районный ЦГЭ, Центр социального обслуживания населения;

занятия с элементами тренинга "Береги себя", Центр социального обслуживания населения.

По 5 декабря

Киноакция "Кино против СПИД".

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Ивьевский районный ЦГЭ.

По 6 декабря

Организация выставки литературы по проблеме ВИЧ/СПИД, проведение уроков здоровья, часов информации, познавательных программ, диспутов, устных журналов в библиотеках учреждений образования, культуры.

По 8 декабря

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях образования района.

Весь декабрь

День информации "Вредные привычки человечества", Ивьевская детская библиотека-филиал;

информационно-познавательный час "Беспощадный диагноз - СПИД", библиотека-филиал аг.Лаздуны I;

деловая игра "Наши знания о ВИЧ /СПИД", библиотека-филиал г.п.Юратишки;

урок морали "Выбірай жыццё", библиотека-филиал аг.Дайлиды.

Материалы полосы подготовила И. ХОЛЯВО.