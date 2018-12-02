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Мужчина и женщина глазами психолога Михаила Литвака

03.12.2018 14:50 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Мужчина и женщина глазами психолога Михаила Литвака
Любовь – это когда люди смотрят в одну сторону, а не друг на друга. © / Фото из открытых источников
Мужчина и женщина глазами психолога Михаила Литвака
Михаил Литвак Фото: Фото из открытых источников

 «АиФ» сделал подборку известных цитат психотерапевта Михаила  ЛИТВАКА.

Наладить жизнь

«Всегда можно найти что-то хорошее в своей жизни. Только помните: когда не везет, нужно искать причины неудачи в себе».

«Первое правило в природных соревнованиях – развитие своего ума. Второе правило: вы должны знать, что главный человек в этой жизни – это вы сами. Поэтому вы постоянно должны думать о себе и о своем развитии. Чем выше будет ваш уровень, тем лучшего партнера вы найдете и родите с ним самого лучшего, самого умного и самого здорового ребенка. Ведь первые всегда ищут и находят первых. Это закон жизни».

«Научись хорошо зарабатывать – и будешь спать с кем хочешь. А не научишься – будешь спать с кем придется».

«Мы все должны вырасти до своего предела и стать Человеком – богатым, успешным, здоровым, счастливым».

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О принцах

 «Я часто спрашиваю: девочки, вам король нужен? А королю нужна королева. Если вы не королева, он с вами не свяжется. Зачем? Хлопот много. Королю нужна женщина его уровня. А если женщина считает себя королевой и ищет короля, но не находит его в своей среде, то ей надо лезть наверх – в личностном плане, в карьерном, в социальном. И там она его точно найдет».

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 «Мужчину и женщину сближают четыре фактора. Главное – общее мировоззрение, общее дело. На втором месте – общие гастрономические вкусы. Третье место занимает секс. На четвертом – желание гладить, ласкать друг друга. Любовь – это когда люди смотрят в одну сторону, а не друг на друга. Когда у людей разное мировоззрение, значит, они рано или поздно разъедутся».

 «Надо подготовиться к встрече с мужчиной. И сделать это надо так – избавиться от желания привязать мужчину к себе. Потом, когда от каждой встречи с мужчиной вы станете получать удовольствие, у вас не будет желания его удержать. Вот тогда все и сложится! Я знаю, так оно и будет».

О любви

«Если человек любит кого-то одного, но безразличен к остальным ближним, это не любовь, а симбиотическая зависимость или преувеличенный эгоизм».

«Никто никого не бросает, просто кто-то уходит вперед. Тот, кто отстал, считает, что его бросили».

«Узнать человека, который может любить, не так уж трудно. Он всегда даст вам свободу, ни к чему не будет принуждать (хотя и может высказать в ваш адрес что-нибудь неприятное), не будет уговаривать сделать что-то для него и упрекать за то, что вы эту любовь приняли. Более того, он будет очень признателен, что вы приняли его любовь. И по мере сближения с таким человеком его отношение к вам будет все лучше и лучше».

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«Когда общаетесь с человеком, решите, хорош он или плох. Если решили, что человек плох, то перестаньте с ним общаться. Если решили, что хорош, то не придирайтесь к мелочам».

«Ничего случайного нет. Если человек сделал тебе гадость, а ты это стерпел, то он продолжит делать гадости. Никогда не прощайте, а если простили, то знайте, что вы дали повод для того, чтобы вас обижали и дальше».

«К поддержке близких нужно относиться как к лонже, которая в любой момент может оборваться. И пока вы зависимы, вам следует так организовать вашу жизнь, чтобы быстрее выйти из-под зависимости. Очень хорошо живут те семьи, где супруги не зависят друг от друга. Тогда понятно, что вместе их держит любовь».

Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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О том, какими должны и могут быть отношения между мужчиной и женщиной, психологами написаны целые тома. Но работы только некоторых из них растаскивают на цитаты....
 
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