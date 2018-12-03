Прежде чем приступить к обсуждении такого заболевания как педикулез, хочется сказать, что нет ничего более ценного для родителя, чем здоровье ребенка, его благополучие и безопасность, важность этого закреплена и в Конституции Республики Беларусь: ст. 32 «Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении».



Раньше считалось, да и сейчас бытует такое мнение, что педикулез - это болезнь исключительно социально неблагополучных людей. Однако на самом деле, вши не выбирают человека по социальному статусу, если есть источник заражения, и вы с ним контактируете, то определенно у вас есть шанс заболеть педикулезом.

Вошь очень любит чистые волосы и не боится воды. Она прекрасно плавает, но не умеет летать, прыгать, но при этом очень быстро бегает. Для вши основным источником питания является человек, поэтому жить на столе, стуле или шкафчике она не будет.

Предпочтений по возрастной категории у насекомых нет. Дети больше подвержены педикулезу лишь из-за того, что обладают более низкими санитарно - гигиеническими навыками. Маленькие дети любят играть «в парикмахерскую», используя при этом общие аксессуары. Распространению педикулеза помогают и гаджеты, дети могут собираться вокруг одного обладателя телефона или планшета с интересной игрой, и голова к голове смотреть в экран, создавая прекрасные условия для вшей, чтобы перебежать с «больной головы на здоровую».

Взрослые же, выражаясь по-бытовому, более брезгливы. Предпочитают иметь отдельную расческу, полотенце и т.д. Но, наверняка и у вас бывали случаи, когда друзья/подруги просили «на минутку» расческу, резинку для волос, или вашу модную шапку – примерить… Ведь никогда и в голову не придет, что вас могут заразить педикулезом. Однако таких ситуаций нужно все-таки по возможности избегать.

Профилактика педикулеза заключается в регулярных осмотрах и соблюдении санитарно – гигиенических правил. Мы рекомендуем родителям осматривать детей особенно тщательно после длительных поездок (например, к бабушке в деревню и т.д.). Мамам, особенно дочерей с длинными волосами, советуем, ежедневно расчесывая их, просматривать голову. Вероятность заражения вшами уменьшается, если волосы заплетены в косу или убраны в прическу.

Как избавиться от вшей? В аптечной сети много специальных составов для обработки. Для эффективности воздействия средства важно точно соблюдать правила применения того или иного препарата. Некоторые считают, что если в инструкции написано 20 минут, а посидеть час, то уж точно подействует. Поверьте, это может привести лишь к поражению кожного покрова. Так же нужно обращать внимание на противопоказания. Не рекомендуется химическая обработка кормящим матерям, людям с дерматитами, склонным к аллергическим реакциям и т.д.

Рассмотрим основные типы средств от вшей:

1. Инсектициды — химические соединения. Они выпускаются в виде шампуней, мыла, аэрозолей, эмульсий, гелей, кремов. Попадая в организм паразита, такое средство вызывает паралич его нервной системы и быструю гибель. Наиболее эффективны средства, содержащие комбинацию из нескольких инсектицидов. Отдельной проблемой является постоянное появление популяций вшей, устойчивых к тем или иным инсектицидам. Причина тому — частое применение этих инсектицидов в домашних условиях. Как это ни парадоксально, но чем старательнее мы травим вшей, тем успешнее помогаем им становиться устойчивыми к самим отравам.

2. Препараты на основе минеральных масел. Средство обволакивает тело вши, и она гибнет. Такие средства слабо действуют на гнид.

В связи с тем, что не все педикулоцидные средства воздействуют на гниды, избавление от насекомых должно быть комплексным (химическая обработка раствором педикулоцида и механическая санация - вычесывание). Даже условно мертвые насекомые должны быть удалены с волос. Особенно это касается детей. Ребенка просто не допустят в коллектив, если в волосах будут замечены вши, мертвые или живые. Для облегчения процесса вычесывания гнид волосы должны быть чистые. Производить вычесывание желательно только при дневном свете, так как блики искусственного освещения могут помешать разглядеть насекомых. Можно взять столовый уксус (в соотношении 1:2 с водой), смочить вату и смазывать расческу. Уксус способствует растворению клея, благодаря которому яйца насекомых крепятся к волосу.

После обработки от вшей необходимо постирать и прогладить утюгом полотенца, головные уборы, постельное белье, одежду, мягкие игрушки, после чего в течение двух недель не пользоваться ими. Дело в том, что без человека вошь будет жить еще неделю, если же там были яйца, то вши выйдут через неделю, поэтому двух недель достаточно, чтобы быть уверенным, что вши погибли, так как без питания кровью человека паразиты жить не могут.

Нужно ли сообщать всем, что у ребенка педикулез?

Обязательно скажите медицинскому работнику учреждения образования о том, что вы выявили у своего ребенка педикулез, это необходимо для того, чтобы медицинская сестра провела осмотр детей, которые учатся в группе или классе с вашим ребенком.

Если медицинская сестра выявляет педикулез в учреждении образования, она должна вывести пораженного ребенок из коллектива, связаться с родителями, дать им рекомендации по санации ребенка и установить медицинское наблюдение за контактными детьми на 1 месяц с осмотрами 1 раз в 7 дней.

Будьте здоровы!

Жанна ДОКУРНО, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

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