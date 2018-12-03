Заболеваемость работающих на постоянном контроле

Вопросы заболеваемости с временной нетрудоспособностью работающих находятся на постоянном контроле администрации, профсоюзного комитета предприятия, медицинской и санитарной служб района.





В ноябре текущего года очередное совместное совещание администрации, профсоюзного комитета, специалистов Сморгонской ЦРБ и Сморгонского зонального ЦГЭ прошло на ОАО «Сморгонский агрегатный завод». На повестке совещания - вопрос о заболеваемости с временной нетрудоспособностью работающих предприятия.





Предварительно специалистами санитарной и медицинской служб проведен подробный анализ заболеваемости с ВУТ по нозологическим формам за 2016-2017гг, в том числе по возрастным группам, по структурным подразделениям предприятия, в сравнении с заболеваемостью работающих других промышленных предприятий города. Наибольший уровень заболеваемости с ВУТ регистрировался среди работающих возрастной группы 18-29 лет. В структуре заболеваемости лидирующее положение занимают острые респираторные инфекции.

В ноябре 2018 года медицинскими работниками здравпункта предприятия проведено анкетирование работающих по вопросам здоровья с целью выявления факторов, неблагоприятно влияющих на заболеваемость работающих.

В ходе совещания разработаны профилактические мероприятия, предусматривающие:

создание допустимых микроклиматических условий на рабочих местах или использование других защитных мер (кондиционирование воздуха, воздушное душирование, применение средств индивидуальной защиты, создание помещений для отдыха и обогрева, регламентация время работы во вредных условиях);

организация предварительных и периодических медицинских осмотров согласно нормативных документов;

содействие в организации санаторно-курортного лечения лицам, состоящим на диспансерном учете;

выполнение врачебных рекомендаций; проведение прививок против гриппа;

проведение работы по формированию здорового образа жизни, профилактике курения, алкоголизма;

проведение периодического лабораторного контроля на рабочих местах согласно графика с разработкой эффективных мероприятий по доведению до нормативных значений при их несоответствии.

Задачи определены и поставлены, теперь осталось их только выполнять.

Ирина ЦЫБУЛЬСКАЯ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.