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Заболеваемость работающих на постоянном контроле
04.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Вопросы заболеваемости с временной нетрудоспособностью работающих находятся на постоянном контроле администрации, профсоюзного комитета предприятия, медицинской и санитарной служб района.
В ноябре текущего года очередное совместное совещание администрации, профсоюзного комитета, специалистов Сморгонской ЦРБ и Сморгонского зонального ЦГЭ прошло на ОАО «Сморгонский агрегатный завод». На повестке совещания - вопрос о заболеваемости с временной нетрудоспособностью работающих предприятия.
Предварительно специалистами санитарной и медицинской служб проведен подробный анализ заболеваемости с ВУТ по нозологическим формам за 2016-2017гг, в том числе по возрастным группам, по структурным подразделениям предприятия, в сравнении с заболеваемостью работающих других промышленных предприятий города. Наибольший уровень заболеваемости с ВУТ регистрировался среди работающих возрастной группы 18-29 лет. В структуре заболеваемости лидирующее положение занимают острые респираторные инфекции.
В ноябре 2018 года медицинскими работниками здравпункта предприятия проведено анкетирование работающих по вопросам здоровья с целью выявления факторов, неблагоприятно влияющих на заболеваемость работающих.
В ходе совещания разработаны профилактические мероприятия, предусматривающие:
Задачи определены и поставлены, теперь осталось их только выполнять.
Ирина ЦЫБУЛЬСКАЯ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
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Вопросы заболеваемости с временной нетрудоспособностью работающих находятся на постоянном контроле администрации, профсоюзного комитета предприятия,...
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