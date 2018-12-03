Не допустить аварии! Инциденты и травматизм

Вспышка газовоздушной смеси

01. 01. 2018 г. в 14.00 поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в г. Барановичи Брестской области по ул. Ленина, 10. В результате вспышки получила ожоги 1-2 степени (4% тела) хозяйка 1926 г.р., пенсионерка, которая госпитализирована. Причина вспышки устанавливается.

Разрыв отопительного котла

18. 01. 2018 г. в 15.40 поступило сообщение о разрыве отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной (3х4 м) кирпичного здания (10х12 м) в д. Новый Свержень Столбцовского р-на Минской области. В результате разрыва повреждено остекление 7 оконных проемов, получил проникающее ранение брюшной полости осколками оконного стекла гражданин 1968 г.р., индивидуальный предприниматель (арендатор части здания), который госпитализирован. Причина разрыва устанавливается.

Разрыв газового баллона

18.01.2018 г. в 19.13 поступило сообщение о разрыве газового баллона без последующего горения на территории частного домовладения в д. Гравжишки Ошмянского района, Гродненской области, принадлежащей пенсионерке 1943 г.р. В результате взрыва повреждены 3 кв. метра стены и остекление оконных проемов веранды дома. Получил травмы различной степени тяжести внук хозяйки 1993 г.р., рабочий ОАО «Строитель», который госпитализирован. Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Отравление угарным газом

03. 02. 2018 г. в 15.10 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом 5 человек, из них 3 детей, полученным в жилом доме в г. Несвиже Минской области по ул. Колосовского. Предполагаемая причина отравления – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Несчастный случай

19.02.2018 г. в 23.34 поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» с диагнозом «состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом» девочки 2006 г.р., учащейся 6А класса УО «Средняя школа №8» из квартиры (хозяин Карпинчик Н.Н. 1973 г.р., директор ЗАО «ЗОВ-Стоун»), расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома в г. Гродно по ул. Стефана Батория, 6-24. Предполагаемая причина несчастного случая – недостаточная тяга в дымоходе газового водонагревателя (установлен в ванной комнате) и вентиляционном канале. Состояние тяжелое.

Инцидент на ОАО «Гродно Азот».

31.03.2018 г. в 12.11 поступило сообщение о том, что в 08-00 на ОАО «Гродно Азот» в результате остановки компрессоров СО 2 произошла остановка цеха Карбамид-4. Предполагаемая причина остановки компрессоров стало проявление переработки рабочих сред в холодильнике второй ступени.

Утечка аммиака

04. 04. 2018 г. в 11.26 поступило сообщение о разгерметизации аммиачного компрессора АУ-200 (1965 г.в.) в цехе аммиачных и воздушных компрессоров (18х24 м) одноэтажного кирпичного здания холодильника (50х110 м, 1966 г.п.) на территории ГП «Молочный гостинец» в г. Минскепо просп. Партизанскому, 170. В результате разгерметизации произошла утечка 22 куб. метров аммиачных паров. Техническим персоналом предприятия перекрыта подача аммиака, работниками МЧС проведены мероприятия по его осаждению. Превышения ПДК паров аммиака в воздухе за пределами цеха не выявлено. Пострадавших нет, технологический процесс предприятия не нарушен. Причина разгерметизации устанавливается. Предполагаемое время восстановления компрессора – 10.04.2018.

ЧС техногенного характера

22.05. 2018 г. в 08.55 поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси с последующим горением в одноэтажном металлическом цеху по производству битумно-полимерных материалов и мастик (40х40 м) административно-производственного здания (40х60 м, 2010 г.п.) на территории НПООО «Алкид» в д. Королев Стан Минского р-на по ул. Лесной, 6 В результате взрыва разрушены стены цеха из сэндвич-панелей; с травмами различной степени тяжести госпитализированы 4 работника предприятия. Работниками МЧС проводились работы по тушению пожара и разборке элементов строительных конструкций. Причина взрыва устанавливается.

Разрыв отопительного котла

22. 10. 2018 г. в 10.06 поступило сообщение о разрыве отопительного котла варочно-отопительной печи на твердом топливе в помещении (2х3 м) жилого дома в г. Могилеве по пер. 3-му Южному, 70, принадлежащем гражданке 1950 г.р., пенсионерке. В результате разрыва повреждены котел и кирпичная печь. Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).

Отравление угарным газом

28. 10. 2018 г. в 17-20 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом мальчика 2012 г.р ., воспитанника ГУО «Сад-ясли №1 г. Дзержинска», полученным в жилом доме в г. Дзержинске Минской области по ул. Крутогорской. Предполагаемая причина отравления – неисправность газового отопительного котла.

Разрыв отопительного котла

31. 10. 2018 г. в 16.29 поступило сообщение о разрыве отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении (2х3 м) жилого дома в г. Калинковичи Гомельской области по ул. Веры Хоружей. В результате разрыва разрушена кирпичная перегородка (1,2х2 м), повреждена наружная стена на площади 3 кв. метра. Пострадавших нет. Причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Инцидент на промышленном предприятии

01. 11. 2018 г. в 02.25 поступило сообщение о блокировке компрессора С-01 и аварийной остановке технологической установки «Юникрекинг» (переработка тяжелых углеводородов) на территории ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке Витебской области. В связи с отсутствием сырья остановлена технологическая установка «Фракционирования» (производство бензинов). Пострадавших нет. Предполагаемая причина остановки устанавливается. На месте работает комиссия ОАО «Нафтан».

Разрыв отопительного котла

03.11.2018 г. в 17.11 поступило сообщение о разрыве отопительного котла работающего на на твердом топливе без последующего горения в помещении (3х4 м) жилого дома в д. Семково Минской области. В результате разрыва получила ожоги паром 1-3 степени (46% тела) хозяйка 1951 г.р., пенсионерка, которая госпитализирована, повреждено остекление двери, деформирована межкомнатная перегородка. Причина разрыва устанавливается.

А. Ю. ПЕРКО, главный государственный инспектор Госпромнадзора.