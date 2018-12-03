ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не допустить аварии! Инциденты и травматизм

04.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Вспышка газовоздушной смеси

Не допустить аварии! Инциденты и травматизм01. 01. 2018 г. в 14.00 поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в г. Барановичи Брестской области по ул. Ленина, 10. В результате вспышки получила ожоги 1-2 степени (4% тела) хозяйка 1926 г.р., пенсионерка, которая госпитализирована. Причина вспышки устанавливается.

Разрыв отопительного котла

18. 01. 2018 г. в 15.40 поступило сообщение о разрыве отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной (3х4 м) кирпичного здания (10х12 м) в д. Новый Свержень Столбцовского р-на Минской области. В результате разрыва повреждено остекление 7 оконных проемов, получил проникающее ранение брюшной полости осколками оконного стекла гражданин 1968 г.р., индивидуальный предприниматель (арендатор части здания), который госпитализирован. Причина разрыва устанавливается.

Разрыв газового баллона

18.01.2018 г. в 19.13 поступило сообщение о разрыве газового баллона без последующего горения на территории частного домовладения в д. Гравжишки Ошмянского района, Гродненской области, принадлежащей пенсионерке 1943 г.р. В результате взрыва повреждены 3 кв. метра стены и остекление оконных проемов веранды дома. Получил травмы различной степени тяжести внук хозяйки 1993 г.р., рабочий ОАО «Строитель», который госпитализирован. Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Отравление угарным газом

03. 02. 2018 г. в 15.10 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом 5 человек, из них 3 детей, полученным в жилом доме в г. Несвиже Минской области по ул. Колосовского. Предполагаемая причина отравления – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Несчастный случай

19.02.2018 г. в 23.34 поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» с диагнозом «состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом» девочки 2006 г.р., учащейся 6А класса УО «Средняя школа №8» из квартиры (хозяин Карпинчик Н.Н. 1973 г.р., директор ЗАО «ЗОВ-Стоун»), расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома в г. Гродно по ул. Стефана Батория, 6-24. Предполагаемая причина несчастного случая – недостаточная тяга в дымоходе газового водонагревателя (установлен в ванной комнате) и вентиляционном канале. Состояние тяжелое.

Инцидент на ОАО «Гродно Азот».

31.03.2018 г. в 12.11 поступило сообщение о том, что в 08-00 на ОАО «Гродно Азот» в результате остановки компрессоров СО2 произошла остановка цеха Карбамид-4. Предполагаемая причина остановки компрессоров стало проявление переработки рабочих сред в холодильнике второй ступени. 

Утечка аммиака

04. 04. 2018 г. в 11.26 поступило сообщение о разгерметизации аммиачного компрессора АУ-200 (1965 г.в.) в цехе аммиачных и воздушных компрессоров (18х24 м) одноэтажного кирпичного здания холодильника (50х110 м, 1966 г.п.) на территории ГП «Молочный гостинец» в г. Минскепо просп. Партизанскому, 170. В результате разгерметизации произошла утечка 22 куб. метров аммиачных паров. Техническим персоналом предприятия перекрыта подача аммиака, работниками МЧС проведены мероприятия по его осаждению. Превышения ПДК паров аммиака в воздухе за пределами цеха не выявлено. Пострадавших нет, технологический процесс предприятия не нарушен. Причина разгерметизации устанавливается. Предполагаемое время восстановления компрессора – 10.04.2018.

ЧС техногенного характера

22.05. 2018 г. в 08.55 поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси с последующим горением в одноэтажном металлическом цеху по производству битумно-полимерных материалов и мастик (40х40 м) административно-производственного здания (40х60 м, 2010 г.п.) на территории НПООО «Алкид» в д. Королев Стан Минского р-на по ул. Лесной, 6 В результате взрыва разрушены стены цеха из сэндвич-панелей; с травмами различной степени тяжести госпитализированы 4 работника предприятия. Работниками МЧС проводились работы по тушению пожара и разборке элементов строительных конструкций. Причина взрыва устанавливается.

Разрыв отопительного котла

22. 10. 2018 г. в 10.06 поступило сообщение о разрыве отопительного котла варочно-отопительной печи на твердом топливе в помещении (2х3 м) жилого дома в г. Могилеве по пер. 3-му Южному, 70, принадлежащем гражданке 1950 г.р., пенсионерке. В результате разрыва повреждены котел и кирпичная печь. Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).

Отравление угарным газом

28. 10. 2018 г. в 17-20 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом мальчика 2012 г.р., воспитанника ГУО «Сад-ясли №1 г. Дзержинска», полученным в жилом доме в г. Дзержинске Минской области по ул. Крутогорской. Предполагаемая причина отравления – неисправность газового отопительного котла.

Разрыв отопительного котла

31. 10. 2018 г. в 16.29 поступило сообщение о разрыве отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении (2х3 м) жилого дома в г. Калинковичи Гомельской области по ул. Веры Хоружей. В результате разрыва разрушена кирпичная перегородка (1,2х2 м), повреждена наружная стена на площади 3 кв. метра. Пострадавших нет. Причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Инцидент на промышленном предприятии

01. 11. 2018 г. в 02.25 поступило сообщение о блокировке компрессора С-01 и аварийной остановке технологической установки «Юникрекинг» (переработка тяжелых углеводородов) на территории ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке Витебской области. В связи с отсутствием сырья остановлена технологическая установка «Фракционирования» (производство бензинов). Пострадавших нет. Предполагаемая причина остановки устанавливается. На месте работает комиссия ОАО «Нафтан».

Разрыв отопительного котла

03.11.2018 г. в 17.11 поступило сообщение о разрыве отопительного котла работающего на на твердом топливе без последующего горения в помещении (3х4 м) жилого дома в д. Семково Минской области. В результате разрыва получила ожоги паром 1-3 степени (46% тела) хозяйка 1951 г.р., пенсионерка, которая госпитализирована, повреждено остекление двери, деформирована межкомнатная перегородка. Причина разрыва устанавливается.

А. Ю. ПЕРКО, главный государственный инспектор Госпромнадзора. 

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Заболеваемость работающих на постоянном контроле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика