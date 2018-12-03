Мясо из пробирки. Из чего делают искусственные продукты и не вредны ли они?

Имитации мяса и рыбы скоро могут вытеснить с прилавков натуральные продукты.

Цыплёнок без курицы

Ожидается, что до конца года в одной из мировых держав впервые в истории официально разрешат массово продавать выращенное в пробирке мясо. Естественно, страной этой будет Америка — именно там пять лет назад презентовали бургер с искусственной говядиной. И если на момент презентации бургер стоил 250 000 евро — 19 млн руб. по сегодняшнему курсу (производство профинансировал Сергей Брин, сооснователь компании «Гугл»), то к моменту, когда «франкенмясо», как в шутку его называют, станет доступно в магазинах, цена такого бургера опустится до 9 долл. (600 руб.), прогнозирует создатель первого «мяса из пробирки» профессор Маастрихтского университета Марк Пост.

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Зачем вообще понадобилось изобретать технологию создания искусственного мяса?

Во-первых, животные белки компаниям — производителям продуктов питания обходятся дорого — нужно искать новые способы производства. Во-вторых, мясо из пробирки может в будущем предотвратить продовольственный дефицит. Исследователи подсчитали: с каждым годом мы едим всё больше животного белка. Так, к примеру, 30 лет назад в Китае, самой плотнонаселённой стране мира, употребляли 4 кг мяса на человека в год, а сейчас уже 55 кг, в США — 120 кг в год, в России — 75 кг.

Учёные из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) прогнозируют, что ресурсов биосферы скоро будет хватать лишь на производство мяса в расчёте 40 кг в год на человека. Именно потому встал вопрос о производстве мяса из пробирки. Другие аргументы «за» — искусственное мясо могут есть идейные вегетарианцы (те, кто против убийства животных), оно чище, чем мясо животных, которые едят плохие или модифицированные корма, а то и вовсе мусор вдоль пастбищ, его не шприцуют влагоудерживающими агентами для большего веса и т. д.

Как такой продукт производят? «Искусственное мясо — это белковый субстрат, который получают путём культивирования в специальной среде стволовых клеток, взятых у животных, — рассказывает замдиректора ФНЦ пищевых систем им. Горбатова, доктор технических наук, профессор Анастасия Семёнова. — Этот белковый субстрат лишь отчасти напоминает по составу мышечный белок, т. к. имеет сходный состав белковых фракций и сходный аминокислотный состав».

«Это не аналог давно известного соевого мяса, „искусственное мясо“ — то же самое, что мясо живой коровы или свиньи. Мы производим его из клеток животного, — говорится в релизе, выпущенном компанией Марка Поста, — никаких растительных ингредиентов не используется». «Вырастить» котлету для гамбургера в пробирке у них сейчас занимает 10 недель.

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Кто против?

По оценкам российских учёных, цена производства этого продукта очень высока: 1 кг стоит 3,5 тыс. долл. Они же считают, что ни о каком промышленном производстве пока речи не идёт. Легализовать такое мясо, считают они, будет трудно. «При выращивании стволовых клеток на питательной среде остаётся необходимость использовать специальные препараты, стимулирующие стволовые клетки к росту и делению, и антибиотики, подавляющие микроорганизмы, способные помешать этому росту», — уточняет Семёнова. То есть такой продукт назвать безопасным вряд ли удастся.

Это отчасти отражает опасения тех, кто выступает против искусственного мяса: оно, по их мнению, может вызывать рак, в нём недостаточно питательных веществ и витаминов. Создатели искусственного мяса опровергают это: дескать, в условиях лаборатории, наоборот, легче контролировать качество мяса и добавлять в него в процессе роста большее количество необходимых веществ.

В России тоже есть!

Попытки сделать искусственное мясо есть и у российских учёных. К примеру, исследователи из ИТМО для эксперимента смогли создать питательную среду для получения белка. Но, как они признаются, пока невозможно добиться, чтобы мышечная ткань правильно развивалась и у мяса был нужный состав аминокислот. «В России создание в лабораторных условиях искусственного мяса как продукта, готового к употреблению, — это вопрос минимум ближайших 20–25 лет исследований», — констатирует руководитель направления «Технология продуктов питания животного происхождения» факультета пищевых биотехнологий и инженерии Университета ИТМО Александр Ишевский. — На данном этапе исследований в этой области пока была создана биополимерная съедобная плёнка, которая может использоваться в качестве покрытия пищевых продуктов, и разработаны системы структурного питания — смеси для спортивного питания, функциональные продукты с заданными свойствами».

И горбушу тоже?

Вслед за мясом производители внедряют и искусственную рыбу. В частности, уже три американские компании на основе растений (от помидоров до белка бобовых) изготавливают имитацию лососёвых видов рыб, тунца, креветок и крабовых лепёшек. Ряд экспертов заверяет, что такая рыба, если её начнут принимать сети и рестораны, может пойти только на пользу. «Больше половины исследованных образцов натуральной рыбы по результатам экспертиз не соответствуют нормам безопасности и находятся в чёрном списке. Причём основная причина — слишком высокая концентрация вредных микроорганизмов. Искусственная рыба не будет подвержена бактериальному заражению. Например, хеликобактер, которая часто встречается в сыром мясе рыбы, может провоцировать рак желудка, что показывает статистика заболеваемости: больше всего случаев приходится на Японию и Корею», — уверен руководитель сервиса-помощника по выбору потребительских товаров Роман Майстер.

Но многие к идее относятся скептически. «Мы ещё не видели сырьё, из которого делают аналоги рыбы. К тому же, пока не будет заключения о безопасности таких продуктов, говорить о том, что подобное появится в России, преждевременно», — пояснили «АиФ» в Рыбном союзе.

А калифорнийские учёные тем временем уже пару лет пытаются создать молоко, схожее по составу, вкусу и консистенции с натуральным, но без использования животных жиров. По их расчётам, такое молоко должно получиться из обычных дрожжей и последовательности генов, отвечающих в организме животного за синтез молока. Правда, безопасность такого молока (впрочем, как и всех остальных искусственных продуктов) пока никто не исследует.

Американские СМИ приводят цитату Уинстона Черчилля, который «предсказал» появление искусственных продуктов ещё в 1931 г.: «Мы будем избегать абсурдности выращивать целого цыплёнка для того, чтобы съесть грудку или крылышко, выращивая эти части отдельно». И он оказался прав!