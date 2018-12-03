Мозговую катастрофу можно предупредить





Жертв инсульта с каждым годом становится все больше. По данным медицинской статистики, только меньше 10% перенесших его полностью восстанавливаются и возвращаются к нормальной жизни и работе.

Главными способами борьбы с грозным заболеванием врач-невролог Вороновской ЦРБ Е.Ф. Шестерикова называет профилактику и принятие мер, при появлении предвестников мозговой катастрофы.

— О генетической предрасполо-женности к инсульту говорят головокружения, обмороки, укачивание в транспорте — все это свидетельства слабых сосудов. Однако в большей степени их состояние определяет образ жизни. Стрессы, регулярные недосыпания, вредные привычки, неправильное питание с обилием жирной и соленой пищи — все это подталкивает человека к инсульту гораздо чаще, чем наследственность. Еще один важный фактор риска — гипертония.

В нашей больнице, помимо различных профильных обследо-ваний, недавно появилась возмож-ность на платной основе сделать УЗИ брахиоцефальных артерий. Раньше пациентов для этого обследования мы направляли в Лиду, Гродно. Для улучшения оказания специализированной медпомощи больным с цереброваскулярной патологией в Гродненской областной клинической больнице действует кабинет прогнозирования и про-филактики мозгового инсульта. Для комплексного обследования с применением высокоэффективных медицинских технологий туда мы направляем и наших пациентов. К сожалению, соглашаются не все. И это опрометчивый шаг. Ведь по результатам определяется дальнейшая тактика лечения и проходит динамическое наблюдение пациента. Будут прописаны рекомендации по профилактике и лечению, которое может быть как медикаментозным, так и хирургическим. Имея на руках необходимые документы и направление лечащего врача (терапевта, невролога, кардиолога), оплатить придется только дорогу. Если человек самостоятельно решит воспользоваться услугами кабинета прогнозирования и профилактики мозгового инсульта, это будет на платной основе. При направлении на консультацию по предварительной записи больной должен иметь при себе:

— направление с обязательным указанием клинического диагноза, предшествующих терапии и обследований;

— общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма;

— ЭКГ;

— флюорографию;

— осмотр гинеколога для женщин;

— заключение окулиста о состо-янии глазного дна (по возможности);

— УЗИ сонных и позвоночных артерий (по возможности).

Самые простые способы первой диагностики инсульта:

— попросите человека улыб-нуться. При инсульте улыбка будет кривой — один уголок рта останется опущенным;

— и поднять обе руки. Если одна рука поднимается плохо или вообще не поднимается, это может быть одним из признаков инсульта.

Тревожные звоночки

Насторожить должны следующие симптомы:

— повышение артериального давления (выше 140/90);

— перебои в работе сердца;

— частые головные боли;

— внезапная временная слабость, онемение руки или ноги;

— кратковременные затруднения речи, зрения;

— двоение в глазах;

— приступы головокружения или потеря равновесия.

Самостоятельно понять, что начинается мозговой удар, крайне сложно. Практика показывает, что 70% пациентов не распознают у себя симптомов инсульта. Окружающим сделать это проще.

Галина ШЛЕМПО.

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