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Мозговую катастрофу можно предупредить
04.12.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Жертв инсульта с каждым годом становится все больше. По данным медицинской статистики, только меньше 10% перенесших его полностью восстанавливаются и возвращаются к нормальной жизни и работе.
Главными способами борьбы с грозным заболеванием врач-невролог Вороновской ЦРБ Е.Ф. Шестерикова называет профилактику и принятие мер, при появлении предвестников мозговой катастрофы.
— О генетической предрасполо-женности к инсульту говорят головокружения, обмороки, укачивание в транспорте — все это свидетельства слабых сосудов. Однако в большей степени их состояние определяет образ жизни. Стрессы, регулярные недосыпания, вредные привычки, неправильное питание с обилием жирной и соленой пищи — все это подталкивает человека к инсульту гораздо чаще, чем наследственность. Еще один важный фактор риска — гипертония.
В нашей больнице, помимо различных профильных обследо-ваний, недавно появилась возмож-ность на платной основе сделать УЗИ брахиоцефальных артерий. Раньше пациентов для этого обследования мы направляли в Лиду, Гродно. Для улучшения оказания специализированной медпомощи больным с цереброваскулярной патологией в Гродненской областной клинической больнице действует кабинет прогнозирования и про-филактики мозгового инсульта. Для комплексного обследования с применением высокоэффективных медицинских технологий туда мы направляем и наших пациентов. К сожалению, соглашаются не все. И это опрометчивый шаг. Ведь по результатам определяется дальнейшая тактика лечения и проходит динамическое наблюдение пациента. Будут прописаны рекомендации по профилактике и лечению, которое может быть как медикаментозным, так и хирургическим. Имея на руках необходимые документы и направление лечащего врача (терапевта, невролога, кардиолога), оплатить придется только дорогу. Если человек самостоятельно решит воспользоваться услугами кабинета прогнозирования и профилактики мозгового инсульта, это будет на платной основе. При направлении на консультацию по предварительной записи больной должен иметь при себе:
— направление с обязательным указанием клинического диагноза, предшествующих терапии и обследований;
— общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма;
— ЭКГ;
— флюорографию;
— осмотр гинеколога для женщин;
— заключение окулиста о состо-янии глазного дна (по возможности);
— УЗИ сонных и позвоночных артерий (по возможности).
Самые простые способы первой диагностики инсульта:
— попросите человека улыб-нуться. При инсульте улыбка будет кривой — один уголок рта останется опущенным;
— и поднять обе руки. Если одна рука поднимается плохо или вообще не поднимается, это может быть одним из признаков инсульта.
Тревожные звоночки
Насторожить должны следующие симптомы:
— повышение артериального давления (выше 140/90);
— перебои в работе сердца;
— частые головные боли;
— внезапная временная слабость, онемение руки или ноги;
— кратковременные затруднения речи, зрения;
— двоение в глазах;
— приступы головокружения или потеря равновесия.
Самостоятельно понять, что начинается мозговой удар, крайне сложно. Практика показывает, что 70% пациентов не распознают у себя симптомов инсульта. Окружающим сделать это проще.
Галина ШЛЕМПО.
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Жертв инсульта с каждым годом становится все больше. По данным медицинской статистики, только меньше 10% перенесших его полностью восстанавливаются и возвращаются...
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