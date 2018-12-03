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Ядовитая «незамерзайка» изъята из обращения специалистами Вороновского райЦГЭ

04.12.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Ядовитая «незамерзайка» изъята из обращения специалистами Вороновского райЦГЭ

В одной из торговых точек райцентра изъято из обращения 25 литров запрещенного стеклоомывателя «IСЕ DRIVE».Санитарная служба рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору «незамерзайки» — некоторые из них могут угрожать здоровью и даже жизни.

— Для защиты потреби-тельского рынка от некачест-венной продукции специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии на территории района провели мониторинг торговых объектов, автоза-правочных станций, авторе-монтных мастерских, реализующих стекло-омывающие жидкости, — рассказывает врач-гигиенист Анна Антоновна Сухолет. — На одном из семи посещенных объектов установлена реализация запрещенной к обороту в Беларуси стеклоомывающей незамерзающей жидкости ООО «ИВЕНТА» «IСЕ DRIVE» -30. Продукция изъята из обращения, а субъекты хозяйствования проинформированы о не допущении ее продажи.

В списке запрещенных стеклоомывающих жидкостей также продукция ООО «Авто-Химическая компания» (жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FrozOK» -30  (Winter Cold -30), ООО «ИВИОН» («Clean Way» минус 30),  ООО «МАСТЕР-АКВА («FROZon» -30С, с маркировкой Arctic Gleid -30). В них доля метанола превышена более чем в сто раз. Покупателям-автомобилистам следует обращать внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку. Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.

Чем же так опасна эта продукция? Она не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию метанола. Метиловый спирт (метанол), не смотря на то, что обладает слабым запахом, дешевый и хорошо очищает стекла, является сильным кумулятивным ядом с направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

Галина ШЛЕМПО.

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
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В одной из торговых точек райцентра изъято из обращения 25 литров запрещенного стеклоомывателя «IСЕ DRIVE».Санитарная служба рекомендует автомобилистам внимательно...
 
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