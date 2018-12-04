Вакцинация против гриппа

В осенне-зимний период 2018-2019 года ожидается очередной подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, с одновременной циркуляцией вирусов сезонного гриппа и высокопатогенного гриппа А (Н1N1).
Ежегодно в сезон подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (далее — ОРИ) в Республике Беларусь заболевает около 3 млн. человек.
Наиболее эффективным и экономичным методом профилактики гриппа является вакцинопрофилактика.
Вакцинацию необходимо проводить заблаговременно, до начала массового подъема заболеваемости ОРИ, так как максимальная защита от вируса возникает только через 10-14 дней с момента введения вакцины. Вакцинироваться необходимо каждый год, так как иммунитет от конкретного штамма вируса гриппа не пожизненный и сохраняется только в течение одного сезона. Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь.
Группы высокого риска последствий от гриппозной инфекции:
дети от 6 мес. до 3 лет;
дети с 3-х лет и взрослые с хроническими заболеваниями;
лица с иммуносупрессией;
лица старше 65 лет;
беременные.
Группы высокого риска заражения гриппом:
дети от 3 до 6 лет;
школьники 6-16 лет;
медицинские работники;
лица из учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых: дети от 6 мес. до 3-х лет; дети от 3-х лет и взрослые;
орнитологи, работники птицеводческих предприятий;
работники сферы бытового обслуживания;
работники учреждений образования;
работники торговли и общественного питания;
работники транспорта;
другие категории лиц, в том числе: лица, находящиеся в контакте с хроническими больными с иммуносупрессией, лица, находящиеся в контакте с детьми до 6 месяцев
Эффективность гриппозных вакцин:
Вакцины против гриппа продолжают оставаться основным средством профилактики гриппа во многих странах. По данным ВОЗ вакцины обеспечивают 70-90%-ную защиту против клинических проявлений болезни у здоровых лиц. Средняя продолжительность защиты составляет 4-6 месяцев.
Основными преимуществами вакцинации против гриппа являются:
сокращение количества рабочих дней, потерянных по болезни, на 70%;
снижает риск развития пневмоний у лиц с хроническими заболеваниями легких и сердца;
у пожилых людей заболеваемость гриппом снижается на 50%, возникновение осложнений на 80%, смертность на 90%;
вакцинация беременных женщин во 2-3 триместре позволяет защитить также будущего малыша;
среди здоровых взрослых людей уменьшается число госпитализаций по поводу пневмонии на 40% (среди пожилых людей от 45 до 85%);
на 40–70% снижается частота острого среднего отита, который является распространенным осложнением гриппа у детей;
сокращается (потенциально на 20%) частота обострений хронического бронхита, которые наблюдаются после гриппа;
установлена эффективность в отношении профилактики бронхиальной астмы: частота обострений снижается на 60–70%;
среди больных сахарным диабетом I типа меньше прогрессируют сосудистые осложнения диабета и реже регистрируются эпизоды декомпенсации, требующие увеличения дозировки инсулина;
в организованных коллективах пожилых людей (например, в домах престарелых), эффективность профилактики смертности достигает 80%;
противогриппозный иммунитет, который выработался в прошлом году, не спасет от гриппа в этом. Из-за непрерывной изменчивости вирусов гриппа каждую осень появляется совершенно новый грипп, от которого не помогают и прошлогодние прививки. Поэтому, каждый год надо делать новые прививки. Если прививаться прошлогодними вакцинами, то эффективность вакцинации уменьшается до 20–40%, вместо 70–90%;
вакцинация современными гриппозными вакцинами, приготовленными из соответствующих штаммов и использованными в правильной дозе, защищает от заболевания гриппом около 80% здоровых детей и взрослых;
массовая вакцинация групп высокого риска по заболеваемости может ограничить гриппозные эпидемии в целом. Вакцинация 70–80% любого коллектива препятствует распространению инфекции в коллективе.