Вакцинация против гриппа

В осенне-зимний период 2018-2019 года ожидается очередной подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, с одновременной циркуляцией вирусов сезонного гриппа и высокопатогенного гриппа А (Н1N1).



Ежегодно в сезон подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (далее — ОРИ) в Республике Беларусь заболевает около 3 млн. человек.

Наиболее эффективным и экономичным методом профилактики гриппа является вакцинопрофилактика.

Вакцинацию необходимо проводить заблаговременно, до начала массового подъема заболеваемости ОРИ, так как максимальная защита от вируса возникает только через 10-14 дней с момента введения вакцины. Вакцинироваться необходимо каждый год, так как иммунитет от конкретного штамма вируса гриппа не пожизненный и сохраняется только в течение одного сезона. Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь.

Группы высокого риска последствий от гриппозной инфекции:

дети от 6 мес. до 3 лет;

дети с 3-х лет и взрослые с хроническими заболеваниями;

лица с иммуносупрессией;

лица старше 65 лет;

беременные.

Группы высокого риска заражения гриппом:

дети от 3 до 6 лет;

школьники 6-16 лет;

медицинские работники;

лица из учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых: дети от 6 мес. до 3-х лет; дети от 3-х лет и взрослые;

орнитологи, работники птицеводческих предприятий;

работники сферы бытового обслуживания;

работники учреждений образования;

работники торговли и общественного питания;

работники транспорта;

другие категории лиц, в том числе: лица, находящиеся в контакте с хроническими больными с иммуносупрессией, лица, находящиеся в контакте с детьми до 6 месяцев

Эффективность гриппозных вакцин:

Вакцины против гриппа продолжают оставаться основным средством профилактики гриппа во многих странах. По данным ВОЗ вакцины обеспечивают 70-90%-ную защиту против клинических проявлений болезни у здоровых лиц. Средняя продолжительность защиты составляет 4-6 месяцев.

Основными преимуществами вакцинации против гриппа являются:

сокращение количества рабочих дней, потерянных по болезни, на 70%;

снижает риск развития пневмоний у лиц с хроническими заболеваниями легких и сердца;

у пожилых людей заболеваемость гриппом снижается на 50%, возникновение осложнений на 80%, смертность на 90%;

вакцинация беременных женщин во 2-3 триместре позволяет защитить также будущего малыша;

среди здоровых взрослых людей уменьшается число госпитализаций по поводу пневмонии на 40% (среди пожилых людей от 45 до 85%);

на 40–70% снижается частота острого среднего отита, который является распространенным осложнением гриппа у детей;

сокращается (потенциально на 20%) частота обострений хронического бронхита, которые наблюдаются после гриппа;

установлена эффективность в отношении профилактики бронхиальной астмы: частота обострений снижается на 60–70%;

среди больных сахарным диабетом I типа меньше прогрессируют сосудистые осложнения диабета и реже регистрируются эпизоды декомпенсации, требующие увеличения дозировки инсулина;

в организованных коллективах пожилых людей (например, в домах престарелых), эффективность профилактики смертности достигает 80%;

противогриппозный иммунитет, который выработался в прошлом году, не спасет от гриппа в этом. Из-за непрерывной изменчивости вирусов гриппа каждую осень появляется совершенно новый грипп, от которого не помогают и прошлогодние прививки. Поэтому, каждый год надо делать новые прививки. Если прививаться прошлогодними вакцинами, то эффективность вакцинации уменьшается до 20–40%, вместо 70–90%;

вакцинация современными гриппозными вакцинами, приготовленными из соответствующих штаммов и использованными в правильной дозе, защищает от заболевания гриппом около 80% здоровых детей и взрослых;

массовая вакцинация групп высокого риска по заболеваемости может ограничить гриппозные эпидемии в целом. Вакцинация 70–80% любого коллектива препятствует распространению инфекции в коллективе.

Сморгонская ЦРБ