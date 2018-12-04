Почему не проходит ангина. Частые ошибки в лечении

Наш эксперт – врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Ангина – достаточно тяжёлое заболевание. Его симптомы – высокая температура (38–39 градусов), сильное покраснение, воспаление и боль в горле, которая иногда не даёт проглатывать даже слюну, выраженная интоксикация (человека лихорадит, знобит, появляется проливной пот). Кроме того, при ангине в миндалинах происходят серьёзные, часто необратимые изменения – миндалина меняет форму, становится дольчатой, поэтому вероятность, что ангина будет повторяться, достаточно велика.

А раз так, постарайтесь не допускать ошибок в лечении!

Ошибка 1 - идти на работу

Ангина – это острое инфекционное заболевание, которое передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, поэтому не стоит заражать окружающих.

Но даже если вам наплевать на здоровье коллег, всё равно нужно остаться дома. Ведь при ангине необходим строгий постельный режим. Если во время болезни вы ведёте активный образ жизни, у организма просто не хватает сил противостоять бактериям, и микробы начинают размножаться особенно активно. Им уже не хватает места на поверхности миндалин, и тогда с током крови болезнетворные микроорганизмы попадают в другие органы – сердце, почки, суставы. Результат – серьёзные осложнения, такие как миокардит и эндокардит (воспаление сердечной мышцы и внутренней оболочки сердца), ревматоидный артрит, гломерулонефрит и другие воспалительные заболевания почек. Но, даже если осложнений удастся избежать, знайте, перенесённая на ногах ангина легко переходит в хроническую форму.

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Ошибка 2 - отказываться от приёма антибиотиков

Антибактериальные препараты применяются при ангине в 100% случаев. Многие уверены, что это заболевание может иметь вирусную природу, однако ангина – это всегда бактериальная инфекция (её обычно вызывают гемолитические стрептококки группы А или В, реже стафилококки). А раз так – без антибиотиков не обойтись. Однако назначить антибиотики и определить, сколько времени нужно принимать препарат, может только врач.

Ошибка 3 - прекращать пить антибиотики, как только самочувствие улучшилось



Даже если вам кажется, что вы хорошо себя чувствуете, это не значит, что все болезнетворные бактерии погибли. А если микробы не были полностью уничтожены, то, как только вы перестанете принимать лекарство, они вновь начнут размножаться и болезнь вернётся. «Допить» оставшиеся антибиотики уже не получится – потребуются более сильные средства в высокой дозировке.

Ошибка 4 - обвязывать горло шерстяным шарфом

Таким образом вы увеличиваете прилив крови к воспалённому горлу, а значит, усиливаете отёк. Если при ангине переборщить с тепловыми процедурами (к ним, кстати, относится и вдыхание пара от горячей картошки), может развиться удушье. Неслучайно при ангине часто назначаются антигистаминные препараты – они обладают противоотёчным эффектом.

Ошибка 5 - лечиться мёдом и малиновым вареньем

Сахар и другие сладости – отличная питательная среда для бактерий. Недаром при сдаче мазка из горла материал для исследования часто помещают в пробирку со специальным сладким сиропом. Там микробы размножаются особенно активно, что позволяет быстро выявить возбудителя ангины и назначить верное лечение.

Ошибка 6 - пить клюквенный морс

При ангине противопоказана любая еда, которая может раздражать воспалённую слизистую оболочку горла, то есть всё кислое, солёное, острое, едкое. Так что не стоит перебарщивать с лимоном в чае или пытаться насытить организм витамином С при помощи кислых соков. Лечиться глинтвейном и другим алкоголем – тоже не лучшая идея. Любое спиртное обжигает воспалённое горло.

Ошибка 7 - пытаться сковырнуть образовавшийся в горле налёт при помощи ложки

Во‑первых, налёт снимается очень тяжело, поэтому, пытаясь его сковырнуть, вы можете спровоцировать кровотечение в горле. А во‑вторых, налёт создаёт защитную плёнку на миндалинах, которая мешает распространению инфекции. Когда вы начнёте выздоравливать, плёнка отторгнется сама собой. Поэтому максимум что вы можете сделать для избавления от налёта – полоскать горло растворами соды или подсоленной водой с капелькой йода. В этом случае смоется лишь та часть плёнки, которая уже готова отпасть.

Ну и наконец, в домашних условиях сложно добиться полной стерильности инструментов. Поэтому, пытаясь сковырнуть налёт, вы рискуете занести в в горло дополнительную инфекцию.

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Ошибка 8 - лечить ангину только полосканиями

Полоскания при ангине не повредят и даже несколько улучшат самочувствие – соль и сода обладают адсорбирующими свойствами и удаляют с поверхности слизистой отмершие клетки и бактерии, а капля йода, добавленная в раствор, обеспечивает антисептику. Однако справиться с болезнью только при помощи полосканий без антибиотиков невозможно.

Важно!

Смертельно опасное заболевание под названием «дифтерия» на начальной стадии может маскироваться под ангину. Поэтому лучше подстраховаться и сдать мазок из горла, который определит наличие бациллы Лёффлера (дифтерийной палочки). Это необходимо сделать, даже если вы привиты от дифтерии, – вакцина не даёт 100%- ной защиты, хотя и существенно уменьшает вероятность развития тяжёлой формы заболевания. Мазок помогает не только снять диагноз «дифтерия», но и выявить возбудителя ангины.