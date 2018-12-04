Выставка стенгазет «Быть в движении - значит быть здоровыми» в прошла в ГУО «Ясли-сад №13 г. Сморгони»

В начале декабря в государственном учреждении образования «Ясли-сад №13 г. Сморгони» прошла презентация семейного опыта по формированию здорового образа жизни.





Родители воспитанников изготовили газеты, папки-передвижки, в которых отразили свой опыт по здоровьесбережению детей.

Целью такой работы было: объединение усилий родителей и учреждения дошкольного образования в укреплении здоровья детей и формирования здорового образа жизни семьи.

В своих газетах и плакатах дети и взрослые изобразили правила, соблюдая которые человек сможет сохранить и укрепить своё здоровье! Каждая группа постаралась донести свой взгляд на здоровый образ жизни: кто-то видит ЗОЖ в занятиях и пропаганде определённого вида спорта, кто-то в борьбе с вредными привычками. Но все едины в том, что люди должны перейти к здоровому образу жизни. Это полезно, необходимо и современно.

Хочется надеяться, что лозунг "За здоровый образ жизни" станет руководством к действию для каждого из нас.

















Т.М. ВАСИЛЕВСКАЯ, заместитель заведующего по основной деятельности.