«Мимоза» XXI века. Советский салат в современном прочтении

Банка рыбных консервов, пара картофелин и морковок, крошка желтка сверху и много майонеза — рецепт, знакомый с детства всем родившимся в Советском союзе: это салат «Мимоза». Он стал популярным в семидесятые годы XX века. Когда уже баночки с рыбными консервами надо было «доставать». То, что давали их в «заказах», — продуктовых наборах к празднику — сделало этот салат новогодним и воообще праздничным. Обычно «Мимозу» готовили на праздничный стол, и каждая хозяйка старалась удивить гостей, то прибавляя слой яблочка, то смешивая желток с замороженным сливочным маслом.
«Мимоза» не теряет своей популярности и сейчас. Но, так как биться в очередях за банку рыбных консервов больше не надо, в салат начали добавлять соленого лосося, копченую белую рыбу, даже печень трески. Майонез, без которого в «Мимозе» обойтись сложно, стали дополнять, разбавлять, экспериментировать с ним, чтобы улучшить вкус и снизить калорийность. Неизменной пока осталась шапка тертого желтка на салате: иначе как бы мы называли его «Мимозой»? Предлагаем интересные варианты советского салата в исполнении современных шеф-поваров.
«Мимоза-Береза»
Рецепт Максима Горячева, шеф-повара квест-кафе «Кусочки»
2 порции
- 1 отварная морковь
- 200 г скумбрии горячего копчения
- 4 картофелины
- 1 перо зеленого лука
- 3 ст. л. майонеза
- 3 ст. л. взбитых сливок
- 80 г сыра чеддер
- 4 желтка отварных
- 1 жареный шампиньон
Шаг 1. На тарелку выкладываем филе скумбрии горячего копчения в форме овала, предварительно порезав его на мелкие кусочки.
Шаг 2. Затем слоями выкладываем отварные морковь и картошку, которые натерли на крупной терке.
Шаг 3. Перемешиваем майонез со взбитыми сливками и тертым сыром чеддер. Выкладываем смесь следующим слоем.
Шаг 4. Засыпаем получившийся овал яичными желтками, протертыми на мелкой терке.
Шаг 5. Выкладываем березу майонезом и зелёным луком, дополняем жареным шампиньоном.
Мимоза с палтусом и печенью трески
Рецепт Гиви Хатисова, шеф-повара ресторана «Владивосток-3000»
- 50 г отварной моркови
- 2 отварных белка
- 30 г листьев салата
- 1 ст. л. печени трески
- 30 г палтуса горячего или холодного копчения
- 1 отварной желток
- 1 яйцо пашот
- Соль и перец
- 40 г домашнего майонеза
- 30 мл морковного фреша
Шаг 1. Яйца отварить до готовности. Отделить желток от белка и натереть отдельно.
Шаг 2. Отварную морковь натереть на терке.
Шаг 3. Смешать морковь и белок, заправить 20 г майонеза.
Шаг 4. Полученную массу выложить на салатные листья, посыпать тертым желтком.
Шаг 5. Рядом выложить печень и рыбу.
Шаг 6. Сверху выложить яйцо пашот. Полить соусом из смеси майонеза с морковным фрешем.
Мимоза с подкопченным кижучем
Рецепт шеф-повара Андрея Шелухина
- 1 запеченная картофелина
- 1 луковица
- 2 помидора бакинских
- 2 яйца
- 3 перепелиных яйца
- 200 г сайры в масле
- 100 г копченого кижуча
Для соуса:
- 2 яйца
- 1 ч. л. каперсов
- 1/3 банки сайры в масле
- 1 стакан растительного масла
Шаг 1. Все ингредиенты для соуса, кроме половины растительного масла, поместить в стакан погружного блендера. Измельчить и взбить продукты до однородного состояния, затем тонкой струйкой, не выключая блендер, влить остальное растительное масло.
Шаг 2. Картофель, репчатый лук, белок, сайру и кижуча порезать мелким кубиком.
Шаг 3. Взять любую удобную форму или глубокую посуду. Выкладывать ингредиенты в любой последовательности, смазывая каждый слой соусом.
Шаг 4. Сверху посыпать тертым желтком, украсить перепелиным яйцом и зеленью.
Мимоза с неркой
Рецепт Алексея Павлова, шеф-повара ресторана «Erwin.РекаМореОкеан»
- 100 г филе нерки
- 25 г отварного белка
- 25 г отварного картофеля
- 25 г отварной моркови
- 20 г сырка «Дружба»
- 20 г отварного желтка
- 5 г укропа
Для маринада:
- 15 мл соевого соуса
- 10 мл воды
- 3 г сахара
- 5 мл сока лайма
- 5 мл сока лимона
Для тартара:
- 20 г домашнего майонеза
- 5 г корнишонов
- 3 г каперсов
- 3 г кетчупа
- 5 г консервированного артишока
- 1 г зелени
Шаг 1. Нерку нарезать кубиками 1×1 см. Промариновать в подготовленном маринаде 20-30 минут.
Шаг 2. Овощи и яйца отварить. Желтки отделить от белков.
Шаг 3. Овощи натереть на мелкой терке.
Шаг 4. Для соуса тартар овощи мелко нарезать и перемешать все ингредиенты.
Шаг 5. Выложить слоями: нерка, белок, картофель, морковь. Между слоями — соус тартар.
Плавленый сыр растопить до мягкой консистенции и намазать, как масло, на морковь. Сверху посыпать тертым желтком и украсить укропом. Поставить салат в холодильник на 5-6 часов.