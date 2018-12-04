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«Мимоза» XXI века. Советский салат в современном прочтении

05.12.2018 15:37 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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«Мимоза» XXI века. Советский салат в современном прочтении
shutterstock.com

Банка рыбных консервов, пара картофелин и морковок, крошка желтка сверху и много майонеза — рецепт, знакомый с детства всем родившимся в Советском союзе: это салат «Мимоза». Он стал популярным в семидесятые годы XX века. Когда уже баночки с рыбными консервами надо было «доставать». То, что давали их в «заказах», — продуктовых наборах к празднику — сделало этот салат новогодним и воообще праздничным. Обычно «Мимозу» готовили на праздничный стол, и каждая хозяйка старалась удивить гостей, то прибавляя слой яблочка, то смешивая желток с замороженным сливочным маслом.

«Мимоза» не теряет своей популярности и сейчас. Но, так как биться в очередях за банку рыбных консервов больше не надо, в салат начали добавлять соленого лосося, копченую белую рыбу, даже печень трески. Майонез, без которого в «Мимозе» обойтись сложно, стали дополнять, разбавлять, экспериментировать с ним, чтобы улучшить вкус и снизить калорийность. Неизменной пока осталась шапка тертого желтка на салате: иначе как бы мы называли его «Мимозой»? Предлагаем интересные варианты советского салата в исполнении современных шеф-поваров.

«Мимоза-Береза»

«Мимоза» XXI века. Советский салат в современном прочтении
Фото: Пресс-служба кафе «Кусочки»

Рецепт Максима Горячева, шеф-повара квест-кафе «Кусочки»

2 порции

Шаг 1. На тарелку выкладываем филе скумбрии горячего копчения в форме овала, предварительно порезав его на мелкие кусочки.

Шаг 2. Затем слоями выкладываем отварные морковь и картошку, которые натерли на крупной терке.

Шаг 3. Перемешиваем майонез со взбитыми сливками и тертым сыром чеддер. Выкладываем смесь следующим слоем.

Шаг 4. Засыпаем получившийся овал яичными желтками, протертыми на мелкой терке.

Шаг 5. Выкладываем березу майонезом и зелёным луком, дополняем жареным шампиньоном.

Мимоза с палтусом и печенью трески

«Мимоза» XXI века. Советский салат в современном прочтении
Фото: Ресторан «Владивосток-3000»

Рецепт Гиви Хатисова, шеф-повара ресторана «Владивосток-3000»

Шаг 1. Яйца отварить до готовности. Отделить желток от белка и натереть отдельно.

Шаг 2. Отварную морковь натереть на терке.

Шаг 3. Смешать морковь и белок, заправить 20 г майонеза.

Шаг 4. Полученную массу выложить на салатные листья, посыпать тертым желтком.

Шаг 5. Рядом выложить печень и рыбу.

Шаг 6. Сверху выложить яйцо пашот. Полить соусом из смеси майонеза с морковным фрешем.

Мимоза с подкопченным кижучем

«Мимоза» XXI века. Советский салат в современном прочтении
Фото: «Сугудай-бар»

Рецепт шеф-повара Андрея Шелухина

  • 1 запеченная картофелина
  • 1 луковица
  • 2 помидора бакинских
  • 2 яйца
  • 3 перепелиных яйца
  • 200 г сайры в масле
  • 100 г копченого кижуча

Для соуса:

Шаг 1. Все ингредиенты для соуса, кроме половины растительного масла, поместить в стакан погружного блендера. Измельчить и взбить продукты до однородного состояния, затем тонкой струйкой, не выключая блендер, влить остальное растительное масло.

Шаг 2. Картофель, репчатый лук, белок, сайру и кижуча порезать мелким кубиком.

Шаг 3. Взять любую удобную форму или глубокую посуду. Выкладывать ингредиенты в любой последовательности, смазывая каждый слой соусом.

Шаг 4. Сверху посыпать тертым желтком, украсить перепелиным яйцом и зеленью.

Мимоза с неркой

«Мимоза» XXI века. Советский салат в современном прочтении
Фото: Пресс-служба ресторана «ERWIN.РекаМореОкеан».

Рецепт Алексея Павлова, шеф-повара ресторана «Erwin.РекаМореОкеан»

  • 100 г филе нерки
  • 25 г отварного белка
  • 25 г отварного картофеля
  • 25 г отварной моркови
  • 20 г сырка «Дружба»
  • 20 г отварного желтка
  • 5 г укропа

Для маринада:

Для тартара:

  • 20 г домашнего майонеза
  • 5 г корнишонов
  • 3 г каперсов
  • 3 г кетчупа
  • 5 г консервированного артишока
  • 1 г зелени

Шаг 1. Нерку нарезать кубиками 1×1 см. Промариновать в подготовленном маринаде 20-30 минут.

Шаг 2. Овощи и яйца отварить. Желтки отделить от белков.

Шаг 3. Овощи натереть на мелкой терке.

Шаг 4. Для соуса тартар овощи мелко нарезать и перемешать все ингредиенты.

Шаг 5. Выложить слоями: нерка, белок, картофель, морковь. Между слоями — соус тартар.

Плавленый сыр растопить до мягкой консистенции и намазать, как масло, на морковь. Сверху посыпать тертым желтком и украсить укропом. Поставить салат в холодильник на 5-6 часов.

 
 
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Для слоеного салата теперь вовсе не обязательно покупать рыбные консервы, предлагаем сделать его по-новому, эффектно и с хорошей рыбой.
 
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