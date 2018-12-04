«Мимоза» XXI века. Советский салат в современном прочтении

Банка рыбных консервов, пара картофелин и морковок, крошка желтка сверху и много майонеза — рецепт, знакомый с детства всем родившимся в Советском союзе: это салат «Мимоза». Он стал популярным в семидесятые годы XX века. Когда уже баночки с рыбными консервами надо было «доставать». То, что давали их в «заказах», — продуктовых наборах к празднику — сделало этот салат новогодним и воообще праздничным. Обычно «Мимозу» готовили на праздничный стол, и каждая хозяйка старалась удивить гостей, то прибавляя слой яблочка, то смешивая желток с замороженным сливочным маслом.

«Мимоза» не теряет своей популярности и сейчас. Но, так как биться в очередях за банку рыбных консервов больше не надо, в салат начали добавлять соленого лосося, копченую белую рыбу, даже печень трески. Майонез, без которого в «Мимозе» обойтись сложно, стали дополнять, разбавлять, экспериментировать с ним, чтобы улучшить вкус и снизить калорийность. Неизменной пока осталась шапка тертого желтка на салате: иначе как бы мы называли его «Мимозой»? Предлагаем интересные варианты советского салата в исполнении современных шеф-поваров.

«Мимоза-Береза»

Рецепт Максима Горячева, шеф-повара квест-кафе «Кусочки»

2 порции

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200 г скумбрии горячего копчения

4 картофелины

1 перо зеленого лука

3 ст. л. майонеза

3 ст. л. взбитых сливок

80 г сыра чеддер

4 желтка отварных

1 жареный шампиньон

Шаг 1. На тарелку выкладываем филе скумбрии горячего копчения в форме овала, предварительно порезав его на мелкие кусочки.

Шаг 2. Затем слоями выкладываем отварные морковь и картошку, которые натерли на крупной терке.

Шаг 3. Перемешиваем майонез со взбитыми сливками и тертым сыром чеддер. Выкладываем смесь следующим слоем.

Шаг 4. Засыпаем получившийся овал яичными желтками, протертыми на мелкой терке.

Шаг 5. Выкладываем березу майонезом и зелёным луком, дополняем жареным шампиньоном.

Мимоза с палтусом и печенью трески

Рецепт Гиви Хатисова, шеф-повара ресторана «Владивосток-3000»

50 г отварной моркови Неправильный салат. Почему огурец лучше есть отдельно от помидора

2 отварных белка

30 г листьев салата

1 ст. л. печени трески

30 г палтуса горячего или холодного копчения

1 отварной желток

1 яйцо пашот

Соль и перец

40 г домашнего майонеза

30 мл морковного фреша

Шаг 1. Яйца отварить до готовности. Отделить желток от белка и натереть отдельно.

Шаг 2. Отварную морковь натереть на терке.

Шаг 3. Смешать морковь и белок, заправить 20 г майонеза.

Шаг 4. Полученную массу выложить на салатные листья, посыпать тертым желтком.

Шаг 5. Рядом выложить печень и рыбу.

Шаг 6. Сверху выложить яйцо пашот. Полить соусом из смеси майонеза с морковным фрешем.

Мимоза с подкопченным кижучем

Рецепт шеф-повара Андрея Шелухина

1 запеченная картофелина

1 луковица

2 помидора бакинских

2 яйца

3 перепелиных яйца

200 г сайры в масле

100 г копченого кижуча

Для соуса:

Шаг 1. Все ингредиенты для соуса, кроме половины растительного масла, поместить в стакан погружного блендера. Измельчить и взбить продукты до однородного состояния, затем тонкой струйкой, не выключая блендер, влить остальное растительное масло.

Шаг 2. Картофель, репчатый лук, белок, сайру и кижуча порезать мелким кубиком.

Шаг 3. Взять любую удобную форму или глубокую посуду. Выкладывать ингредиенты в любой последовательности, смазывая каждый слой соусом.

Шаг 4. Сверху посыпать тертым желтком, украсить перепелиным яйцом и зеленью.

Мимоза с неркой

Рецепт Алексея Павлова, шеф-повара ресторана «Erwin.РекаМореОкеан»

100 г филе нерки

25 г отварного белка

25 г отварного картофеля

25 г отварной моркови

20 г сырка «Дружба»

20 г отварного желтка

5 г укропа

Для маринада:

15 мл соевого соуса И снова «оливье»! Рецепт легендарного салата с «тем самым» вкусом

10 мл воды

3 г сахара

5 мл сока лайма

5 мл сока лимона

Для тартара:

20 г домашнего майонеза

5 г корнишонов

3 г каперсов

3 г кетчупа

5 г консервированного артишока

1 г зелени

Шаг 1. Нерку нарезать кубиками 1×1 см. Промариновать в подготовленном маринаде 20-30 минут.

Шаг 2. Овощи и яйца отварить. Желтки отделить от белков.

Шаг 3. Овощи натереть на мелкой терке.

Шаг 4. Для соуса тартар овощи мелко нарезать и перемешать все ингредиенты.

Шаг 5. Выложить слоями: нерка, белок, картофель, морковь. Между слоями — соус тартар.

Плавленый сыр растопить до мягкой консистенции и намазать, как масло, на морковь. Сверху посыпать тертым желтком и украсить укропом. Поставить салат в холодильник на 5-6 часов.