Установлены факты реализации стеклоомывающих жидкостей не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию метанола

Вниманию индивидуальных предпринимателей, организаций, реализующих жидкости стеклоомывающие



В соответствии с информацией, поступившей из территориальных ЦГЭ Могилевской и Брестской области Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии сообщает, что на территории Республики Беларусь установлены факты реализации стеклоомывающих жидкостей производства Российской Федерации, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию метанола (таблица 1).

В целях защиты потребительского рынка от некачественной продукции субъектам хозяйствования, реализующим стеклоомывающие жидкости, при наличии данной продукции в реализации необходимо обеспечить ее изъятие из обращения.

Обращаем ваше внимание, что постановлениями Заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь:

- от 06.11.2018 № 99 «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей незамерзающей «ICE DRIVE» минус 30, производства ООО «ИВЕНТА», РФ»





- от 16.11.2018 № 101 «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей незамерзающей «Clean Way» минус 30, производства ООО «ИВИОН», РФ»;





- от 22.11.2018 № 110 «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей незамерзающей «FrozOK» минус 30, производства ООО «Авто-Химическая компания», РФ»





запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь, реализация, хранение, транспортировка, использование стеклоомывающих жидкостей, а также приостановлено действие на территории Республики Беларусь свидетельств о государственной регистрации на продукцию:

При реализации иных стеклоомывающих жидкостей с целью контроля качества продукции предлагаем провести отбор проб стеклоомывающих жидкостей специалистами Сморгонского зонального ЦГЭ ( г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 в ) с последующими лабораторными испытаниями на базе Гродненского областного ЦГЭОЗ в рамках производственного лабораторного контроля.

Таблица 1. Перечень стеклоомывающих жидкостей, несоответствующих гигиеническим нормативам по содержанию метанола.

№ п/п Наименование продукции 1 Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «IСЕ DRIVE» -30 в пластиковой емкости объемом 5 литров , срок годности 3 года, штрих-код 4602364885789, ТУ 20.41.32-003-02795663-2017, партия 400 штук, изготовитель ООО «ИВЕНТА», Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, строение 1-2, комната 3; адрес производства: г.Рязань, р-н Московский, Промышленная, 21; импортер в Республику Беларусь – индивидуальный предприниматель Семеш Сергей Михайлович, УНП 390280136, Витебская область, г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.188, к.2, кв.42, свидетельство о государственной регистрации от 08.06.2017 № KG.11.01.09.015.Е.002621.06.17 партии: дата изготовления 08.2018, партия №1, дата изготовления 08.2018, партия №4, дата изготовления 09.2018, партия №5 2. Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FrozOK» -30 (Winter Cold -30), номинальный объем 5 л , ТУ 20.41.32-001-13343115-2018, дата изготовления 03.10.2018, срок годности 3 года, номер партии не указан, штриховой код 4625664872563, партия 5 штук, изготовитель: ООО «Авто-Химическая компания», Россия, 140180, г . Жуковский, ул. Чкалова, д. 340, пом. 33, адрес производства: Россия, г. Ярославль, Портовая наб.16., свидетельство о государственной регистрации от 05.07.2018 № KG.11.01.09.015.Е.002522.07.18 3. Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FrozOK» -30С, в пластиковой емкости масса нетто 4,2 кг , ТУ 20.41.32-001-13343115-2018, дата изготовления 08.2018, срок годности 3 года, штриховой код 4625664872556, партия 4 штуки, изготовитель: ООО «Авто-Химическая компания», Россия, 140180, г . Жуковский, ул. Чкалова, д. 40, пом. 33, адрес производства: Россия, г. Ярославль, Портовая наб.,16, свидетельство о государственной регистрации от 05.07.2018 № KG.11.01.09.015.Е.002522.07.18 4. Жидкость стеклоомывающая незамерзающая «Clean Way» минус 30, производства ООО «ИВИОН», РФ, импортер в РБ ЧТУП «АвтоКиликия» (г.Минск, УНП 190871197), свидетельство о государственной регистрации от 08.06.2017 № KG.11.01.09.015.Е.002615.06.17 5. Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FROZon» -30С, с маркировкой Arctic Gleid -30°, в пластиковой емкости объемом 5 л , ТУ 20.41.32-006-04998642-2017, дата изготовления 13.09.2018 срок годности 3 года, штриховой код 4608953325544, партия 100 штук, изготовитель: ООО «МАСТЕР-АКВА», Российская Федерация, 115230, г . Москва, проезд Электролитный, д. 3Б, стр. 3, офис 5, адрес производства: Владимирская область, г. Ковров, ул. Набережная, 22-а, свидетельство о государственной регистрации от 08.06.2017 № KG.11.01.09.015.Е.002612.06.17



Елена СИДОРОВИЧ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.