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Установлены факты реализации стеклоомывающих жидкостей не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию метанола

05.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Вниманию индивидуальных предпринимателей, организаций, реализующих жидкости стеклоомывающие

В соответствии с информацией, поступившей из территориальных ЦГЭ Могилевской и Брестской области Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии сообщает, что на территории Республики Беларусь установлены факты реализации стеклоомывающих жидкостей производства Российской Федерации, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию метанола (таблица 1).

В целях защиты потребительского рынка от некачественной продукции субъектам хозяйствования, реализующим стеклоомывающие жидкости, при наличии данной продукции в реализации необходимо обеспечить ее изъятие из обращения.

Обращаем ваше внимание, что постановлениями Заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь:

- от 06.11.2018 № 99 «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей незамерзающей «ICE DRIVE» минус 30, производства ООО «ИВЕНТА», РФ»

Установлены факты реализации стеклоомывающих жидкостей не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию метанола

-  от 16.11.2018 № 101 «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей незамерзающей «Clean Way» минус 30, производства ООО «ИВИОН», РФ»;

Установлены факты реализации стеклоомывающих жидкостей не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию метанола

- от 22.11.2018 № 110 «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей незамерзающей «FrozOK» минус 30, производства ООО «Авто-Химическая компания», РФ»

Установлены факты реализации стеклоомывающих жидкостей не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию метанола

запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь, реализация, хранение, транспортировка, использование стеклоомывающих жидкостей, а также приостановлено действие на территории Республики Беларусь свидетельств о государственной регистрации на продукцию:

При реализации иных стеклоомывающих жидкостей с целью контроля качества продукции предлагаем провести отбор проб стеклоомывающих жидкостей специалистами Сморгонского зонального ЦГЭ (г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 в ) с последующими лабораторными испытаниями на базе Гродненского областного ЦГЭОЗ в рамках производственного лабораторного контроля. 

Таблица 1. Перечень стеклоомывающих жидкостей, несоответствующих гигиеническим нормативам по содержанию метанола.

№ п/п

Наименование продукции

1

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «IСЕ DRIVE» -30 в пластиковой емкости объемом 5 литров, срок годности 3 года, штрих-код 4602364885789, ТУ 20.41.32-003-02795663-2017, партия 400 штук, изготовитель ООО «ИВЕНТА», Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, строение 1-2, комната 3; адрес производства: г.Рязань, р-н Московский, Промышленная, 21; импортер в Республику Беларусь – индивидуальный предприниматель Семеш Сергей Михайлович, УНП 390280136, Витебская область, г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.188, к.2, кв.42, свидетельство о государственной регистрации от 08.06.2017 № KG.11.01.09.015.Е.002621.06.17

партии:

дата изготовления 08.2018, партия №1,

дата изготовления 08.2018, партия №4,

дата изготовления 09.2018, партия №5

2.

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FrozOK» -30 (Winter Cold -30), номинальный объем 5 л, ТУ 20.41.32-001-13343115-2018, дата изготовления 03.10.2018, срок годности 3 года, номер партии не указан, штриховой код 4625664872563, партия 5 штук, изготовитель: ООО «Авто-Химическая компания», Россия, 140180, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 340, пом. 33, адрес производства: Россия, г. Ярославль, Портовая наб.16., свидетельство о государственной регистрации от 05.07.2018 № KG.11.01.09.015.Е.002522.07.18

3.

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FrozOK» -30С, в пластиковой емкости масса нетто 4,2 кг, ТУ 20.41.32-001-13343115-2018, дата изготовления 08.2018, срок годности 3 года, штриховой код 4625664872556, партия 4 штуки, изготовитель: ООО «Авто-Химическая компания», Россия, 140180, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 40, пом. 33, адрес производства: Россия, г. Ярославль, Портовая наб.,16, свидетельство о государственной регистрации от 05.07.2018 № KG.11.01.09.015.Е.002522.07.18

4.

Жидкость стеклоомывающая незамерзающая «Clean Way» минус 30, производства ООО «ИВИОН», РФ, импортер в РБ ЧТУП «АвтоКиликия» (г.Минск, УНП 190871197), свидетельство о государственной регистрации от 08.06.2017 № KG.11.01.09.015.Е.002615.06.17

5.

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FROZon»        -30С, с маркировкой Arctic Gleid -30°, в пластиковой емкости объемом 5 л, ТУ 20.41.32-006-04998642-2017, дата изготовления 13.09.2018 срок годности 3 года, штриховой код 4608953325544, партия 100 штук, изготовитель: ООО «МАСТЕР-АКВА», Российская Федерация, 115230, г. Москва, проезд Электролитный, д. 3Б, стр. 3, офис 5, адрес производства: Владимирская область, г. Ковров, ул. Набережная, 22-а, свидетельство о государственной регистрации от 08.06.2017 № KG.11.01.09.015.Е.002612.06.17


Елена СИДОРОВИЧ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вниманию индивидуальных предпринимателей, организаций, реализующих жидкости стеклоомывающие
 
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