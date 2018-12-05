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В КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом

06.12.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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В КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДомВ КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры группы «Стиль» Лоевского государственного педагогического колледжа провели для работников организации информационную беседу «Мне не все равно… А тебе?».
Целью акции стала возможность в очередной раз осознать всю глубину социальной проблемы, обучить безопасному поведению, толерантному отношению к людям, живущим с ВИЧ. Каждый из нас должен понимать, что бытовые контакты с ВИЧ-инфицированными не опасны, не нужно сторониться таких людей, а, наоборот, необходимо стараться оказывать им свою поддержку и внимание. Этот день уже много лет объединяет людей всего мира. Если все мы хотим предотвратить беду, то обязаны действовать и приложить усилия по профилактике ВИЧ-инфекциии.
Задумайтесь о том, что происходит вокруг. Многие могли бы избежать чумы XXI века, если бы знали больше о мерах безопасности и были более ответственны за свою жизнь. В заключение акции работникам вручили памятки.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!
Текст и фото Валерии Крот, «ЛК».

 
 
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В КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры группы «Стиль» Лоевского государственного педагогического...
 
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