В КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры группы «Стиль» Лоевского государственного педагогического колледжа провели для работников организации информационную беседу «Мне не все равно… А тебе?».

Целью акции стала возможность в очередной раз осознать всю глубину социальной проблемы, обучить безопасному поведению, толерантному отношению к людям, живущим с ВИЧ. Каждый из нас должен понимать, что бытовые контакты с ВИЧ-инфицированными не опасны, не нужно сторониться таких людей, а, наоборот, необходимо стараться оказывать им свою поддержку и внимание. Этот день уже много лет объединяет людей всего мира. Если все мы хотим предотвратить беду, то обязаны действовать и приложить усилия по профилактике ВИЧ-инфекциии.

Задумайтесь о том, что происходит вокруг. Многие могли бы избежать чумы XXI века, если бы знали больше о мерах безопасности и были более ответственны за свою жизнь. В заключение акции работникам вручили памятки.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

Текст и фото Валерии Крот, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом В КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры группы «Стиль» Лоевского государственного педагогического...