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В КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом
06.12.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
В КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры группы «Стиль» Лоевского государственного педагогического колледжа провели для работников организации информационную беседу «Мне не все равно… А тебе?».
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В КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры группы «Стиль» Лоевского государственного педагогического...
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