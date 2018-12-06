20915 человек привито от гриппа в Сморгонском районе

1 декабря 2018 года закончилась вакцинация населения против гриппа. С целью обеспечения высокого уровня коллективного иммунитета и максимальной защиты от гриппа населения г. Сморгони и Сморгонского района, в ходе кампании иммунизации в 2018 году привито 20915 человек, что составляет 40,3% от численности населения города и района.

Обеспечен стопроцентный охват прививками против гриппа следующих контингентов. За счет средств республиканского бюджета привито 6834 человека из группы высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом (дети и взрослые с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, медработники, дети и взрослые из учреждений с круглосуточным пребыванием).



За счет средств местного бюджета проведены прививки лицам из группы высокого риска заражения гриппом (детям в возрасте от 3 до 6 лет, а также обучающимся в учреждениях общего среднего, профессионально-технического образования, работникам учреждений образования), привито 9865 человек.

С целью снижения заболеваемости гриппом среди работающего населения была организована планомерная совместная работа по организации вакцинации работающего населения за счет финансовых средств предприятий, организаций и учреждений, привито 4116 человек, что составило 8,1%.

В районной поликлинике проводилась иммунизация против гриппа за счет личных средств граждан, привито 100 человек.

100-процентную гарантию от заболевания не дает ни один лечебный и ни один профилактический препарат. Насколько надежная защита вырабатывается после вакцинации, зависит от многих факторов, в т. ч. возраста, состояния здоровья пациента, индивидуальных особенностей. Но в среднем из 100 привитых 70 - 98 человек не заболевают гриппом. Если же привитый человек заболевает, то заболевание у него протекает в легкой форме и без осложнений.

Ирина КОВАЛЬЧУК, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.