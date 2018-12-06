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СЛУЖБА 101: «Безопасный Новый год!»
07.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Чтобы рождественские и новогодние праздники не были омрачены пожарами и чрезвычайными происшествиями, с 3 по 28 декабря спасатели проводят республиканскую акцию «Безопасный Новый год!».
Первый - с 3 по 7 декабря - работники МЧС посетят санатории, оздоровительные центры, профилактории, дома отдыха, пансионаты, дома ветеранов и центры социального обслуживания населения.
Второй - с 10 по 19 декабря - работники МЧС проведут мероприятия в общеобразовательных учреждениях, а также учреждениях дополнительного образования, домах семейного типа, семьях, где дети находятся в социально опасном положении.
Третий - с 20 по 25 декабря - Дед Мороз, Снегурочка в местах продаж пиротехнических изделий и детских учреждениях здравоохранения проведут профилактические беседы, раздадут инструкции, а также памятные календари и брошюры.
Четвертый - с 26 по 28 декабря - Дед Мороз и Снегурочка посетят места массового пребывания людей, где поздравят посетителей с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, проведут тематические викторины и конкурсы.
Приглашаем всех принять участие в акции и провести праздники не только интересно, но и безопасно.
ФЕЙЕРВЕРКИ И ХЛОПУШКИ…
При подготовке к запуску фейерверка прочитайте инструкцию на этикетках пиротехнических изделий. Многие пиротехнические изделия могут иметь свои особенности использования. Заранее продумайте и подготовьте место, где будете запускать фейерверк.
Дарья АРТЮХ, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.
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Чтобы рождественские и новогодние праздники не были омрачены пожарами и чрезвычайными происшествиями, с 3 по 28 декабря спасатели проводят республиканскую акцию...
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