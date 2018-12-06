Быстро, легко, вкусно. Кулинарные хитрости для новогоднего стола

Новогодний стол — всегда испытание на прочность, скорость и ловкость. Любая хозяйка это подтвердит. 31 декабря ощущение такое, что нужно пробежать финальный марафон Олимпиады. Чтобы не чувствовать себя загнанной лошадью на празднике и максимально упросить себе жизнь, нам понадобятся кулинарные хитрости, которые помогут ускорить и облегчить процесс приготовления праздничного застолья. АиФ.ru обратился за советами к шефам московских кулинарных студий и понял, что главный помощник хозяйки в Новый год — морозилка. Встречайте нашу подборку полезных советов:

Купить заранее

Легко можно купить за много дней до праздника все необходимые консервы, замороженные продукты, специи, соусы, масла. Например, маринованные или соленые огурчики, зеленый горошек, маслины, оливки. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)

Проверьте, есть ли у вас все необходимые специи, лавровый лист, перец. Заранее купите горчицу, хрен и другие соусы, которые вы предпочитаете использовать. (Сергей Говоров, Академия дель Густо)

Долго могут храниться колбаса, сыр, солёные огурцы, сыровяленое мясо, икра, чоризо или пармская ветчина. Эти продукты должны быть очень хорошего качества, если покупать заранее, как раз будет время поискать все. (Яна Першина, Chefshows by Novikov)

Купить и заморозить

Телятину или курицу для салатов можно заморозить, а также можно заморозить красную и черную икру. Но нужно быть абсолютно уверенными в качестве продукта, так как если он уже был заморожен, то при повторной заморозке/разморозке сильно потеряет в качестве. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)

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За два дня до праздника

Заранее можно приготовить холодец, заливное. Эти блюда прекрасно хранятся в холодильнике 3 дня. (Сергей Говоров, Академия дель Густо.)

Хорошо хранится овощная икра, её можно приготовить за несколько дней до праздника. Положить в стерильную банку и немного залить оливковым или растительным маслом. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)

За один день до праздника

Накануне можно приготовить горячее. Например, мясо неплохо переносит повторное подогревание. Такие блюда, как голубцы, долма, фаршированные овощи или перцы, тоже отлично переносят разогревание. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)

Накануне можно и нужно замариновать утку, ростбиф или баранью ногу. Бланшировать нужные для салатов и гарниров овощи тоже можно с вечера. (Яна Першина, Chefshows by Novikov.)

Десерт можно сделать заранее, например, панна-котту, тирамису или крем-брюле. И заморозить. (Александр Тренин, Chefshows by Novikov)

Рекомендуем делать нарезки заранее, но оставлять в контейнерах или пакетах в холодильнике. Порежьте колбасы, мясную гастрономию и, повторяя форму единого куска, уберите в пакет или контейнер. Также можно порезать и сыры, рыбу, овощи. Заранее подготовьте тарелки для сервировки. Заранее помойте и обсушите зелень для декорирования тарелок. Таким образом, перед подачей вам останется только разложить нарезку, вы сможете накрыть на стол в течение 10-15 минут, и все продукты будут свежими. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)

Накануне или за пару дней до праздника можно почистить селёдку и другую соленую или копченую рыбу, разобрать их на филе, однако нарезать на кусочки лучше в день праздника. (Сергей Говоров, Академия дель Густо.)

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Купить полуфабрикаты

Чтобы упростить себе жизнь, можно купить тарталетки, хлеб, выпечку, а не делать самостоятельно. Можно даже купить отварные и подготовленные для салатов овощи (отварная свёкла, отварная кукуруза, морковь). (Евгений Мухин, Chefshows by Novikov.)

Правильно сварить

Чтобы максимально быстро сварить овощи для салата, нужно все ингредиенты нарезать кубиками еще в сыром виде и так их сварить. (Антон Калер, «Вкусотеррия».)

Яйца нужно класть в кипящую воду ложкой. Перепелиные яйца варятся 3 минуты, куриные - 8 минут. Потом нужно положить яйца в лёд или в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)

Все овощи и яйца можно варить в одной ёмкости. Главное - не переварить, так как у всех овощей разное время варки. Яйца вытаскиваем в первую очередь, затем все овощи по готовности. (Александр Тренин, Chefshows by Novikov.)

Чтобы картофель для оливье не разваривался, во время варки нужно добавить в кастрюлю лимон. (Антон Калер, «Вкусотеррия».)

Нарезки

Перед подачей мясные нарезки можно смазать оливковым маслом, а овощные — водой (удобно для этого использовать пульверизатор). (Евгений Мухин, Chefshows by Novikov)

Чтобы бутерброды с икрой и рыбой не заветривались, следует сбрызнуть их раствором из воды и желатина. (Антон Калер, «Вкусотеррия».)

Салаты

Если вы предпочитаете более сочный салат, добавьте в него немного жидкости (например, некоторые хозяйки добавляют немного сока от зеленого горошка) при заправке. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)

Чтобы зелень для украшения салатов выглядела как только что сорванная с грядки, ее следует замочить на час в воде со льдом. (Антон Калер, «Вкусотеррия».)

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Холодец

Холодец можно варить в скороварке, за счёт высокого давления мясо готовится гораздо быстрее. Но лучше варить холодец традиционным способом, так он получается вкуснее.

Можно заранее сделать желе (бульон смешать с желатином или купить готовый бульон). В момент приготовления подготовленное желе растопить на слабом огне, залить им готовое мясо. И поставить в морозильник. За час холодец станет холодным. (Евгений Мухин, Chefshows by Novikov.)

Быстрое горячее

Стейки или филе лосося готовятся очень быстро. Нужно прогреть духовку до 200 градусов в течение 30 минут. Убрать жар до 180 градусов и поставить лосось на 7 минут. Фольгой не закрывать, запекать открытым. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)

Если вы будете запекать утку, подготовить её можно накануне. Помойте, обсушите тушку, натрите изнутри солью и перцем, фаршируйте апельсином, айвой или яблоком, можно добавить и сухофруктов по вкусу. Снаружи натрите жидким мёдом, уберите в пакет для хранения и оставьте в холодильнике. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)

Мясо, например, свиную шею, можно подготовить заранее, она будет только вкуснее. Накануне натрите мясо солью, перцем, выдавленным чесноком, смешанным с оливковым или растительным маслом, измельченным лавровым листом, тимьяном, можно добавить немного горчицы. Нашпигуйте мясо морковкой, порезанной соломкой примерно 1 см в диаметре, и резаными тонкими ломтиками чеснока. Положите в форму, затяните плёнкой и уберите в холодильник. А перед праздником — в духовку. (Сергей Говоров, Академия дель Густо.)

Можно приготовить на низкой температуре в духовке мясо заранее, перед подачей обмазать соусом (например, с мёдом, горчицей и соевым соусом) и хорошо разогреть в духовке. Также можно приготовить рульку с соусом барбекю. И просто подогреть перед подачей в духовке. (Яна Першина, Chefshows by Novikov.)

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Легкий десерт

Мой совет — приготовить что-нибудь очень легкое. Например, лимонный сорбет или мороженое лимончелло. Оно может стать отличным дижестивом, если в него добавить свежевыдавленный лимонный сок и немного водки. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)

Отличный вариант для десерта — брауни или трюфели. Кстати, они долго хранятся в замороженном виде. (Евгений Мухин, Chefshows by Novikov.)

Фрукты

Чтобы нарезанные фрукты не темнели в нарезке, следует сбрызнуть их раствором из воды и лимона. (Антон Калер, «Вкусотеррия».)