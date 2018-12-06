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Холестерин, давление, тромбы. При каких болезнях православный пост полезен

07.12.2018 13:48 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Холестерин, давление, тромбы. При каких болезнях православный пост полезен
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Многодневный пост с отказом от привычных мясных и молочных блюд — непростое испытание. Многие постящиеся волнуются, как подействует постное питание на здоровье, достаточно ли будет получено организмом калорий и питательных веществ. О том, откуда мы получаем белки, жиры и углеводы в пост, мы рассказывали здесь>>>.

Холестерин, давление, тромбы. При каких болезнях православный пост полезен В Новый год - с ложкой масла. Как питаться во время Рождественского поста

Оказывается, постное питание не только не ухудшит качество жизни, но и может быть полезно для профилактики хронических заболеваний. О том, как с помощью поста можно предупредить сердечно-сосудистые заболевания, на XVII Всероссийском конгрессе диетологов и нутрициологов рассказала Ирина МЕДКОВА, доктор медицинских наук, академик РАЕН, эксперт-консультант Центра возрождения традиций.

- В медицинской среде вокруг постного питания сложилось негативное мнение, многие врачи не рекомендуют своим пациентам поститься. Они считают, что недостаточное поступление питательных веществ в организм может усугубить уже имеющиеся проблемы со здоровьем и даже принести новые.

Этот негативный фон может быть связан с тем, что практика поста подвергалась нападкам в течение многих лет советской власти. Пост считался вредным для здоровья проявлением религиозного фанатизма. Уже долгое время я веду борьбу с подобным мнением. Расскажу о том, как постное питание влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь именно от проблем с сердцем и сосудами ежегодно погибают 17 млн человек. У нас в России каждый пятый человек страдает ишемической болезнью сердца.

Холестерин, давление, тромбы. При каких болезнях православный пост полезен С брынзой, финиками и камамбером. Запекаем баклажаны с разными начинками

Ишемическая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) часто связаны с атеросклерозом. Это заболевание, выражающееся в утолщении стенок сосудов, закупоривании их атеросклеротическими бляшками, что может вызвать инфаркт или инсульт. Холестерин — самый важный компонент, из которого формируются эти бляшки (не только из холестерина, там есть еще калий, кальций в составе, но холестерин — основной). 70-80% суточной потребности холестерина продуцирует наша печень, 20% мы получаем с пищей. Повышенный уровень холестерина ведет к формированию этих бляшек. Что способствует повышенному уровню? Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет 2-го типа, ожирение, высокое давление.

Обилие мясной пищи, яиц, молочных продуктов, особенно сыров, в рационе — одна из главных причин повышенного холестерина. Рекомендуемый уровень употребления холестерина — 300 мг в сутки, а для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями — 200 мг в сутки.

Холестерин, давление, тромбы. При каких болезнях православный пост полезен Драники и зеленый салат. Что приготовить на Страстной неделе

Теперь рассмотрим дневной рацион обычного мужчины.

Яичница из 2 яиц — 500 мг холестерина

100 г творога 18% жирности — 60 мг;

150 г сметаны 30% жирности — 195 мг;

20 г сливочного масла — 38 мг;

150 г телячьей отбивной — 150 мг.

Итого: 943 мг (превышение нормы в 3 раза!)

Нежирная говядина содержит 70 мг холестерина на 100 г продукта, индейка — 210 мг, мозги — 2000 мг. Очень много холестерина в продуктах мясной кулинарии, в докторской колбасе (не думайте, что она диетическая), в яйцах, в твердых ферментированных сырах (их лучше заменить на молодые рассольные).

В итоге наша обыденная жизнь и рацион не могут не способствовать возникновению атеросклероза.

Поэтому постное питание является уникальной возможностью исправить ситуацию с холестерином в организме. Пост — отличная профилактика ССЗ.

Холестерин, давление, тромбы. При каких болезнях православный пост полезен Кому нельзя поститься?

Повышенное давление

Соль. Повышенное давление связывают с избыточным употреблением соли. Если человек ест 2-3 г соли в день, то давление будет нормальным всю жизнь. Но средний москвич употребляет 12 г соли — это очень много. Постное питание не дает такого количества соли. Мясо требует постоянного подсаливания, мясные деликатесы, колбасы, сыры содержат очень большое количество соли. Растительная пища не содержит такого количества соли, и часто не требуется подсаливания, чтобы почувствовать ее вкус.

Магний и калий. Дефицит этих элементов — одна из причин повышенного артериального давления. Калий еще необходим для крепости мышц, в том числе и сердца, укрепления сосудов. И в растительных продуктах содержится очень большое количество калия. Его основные источники: крупы, бобовые, картофель, свекла, капуста, пряная зелень, батат, персики, курага чернослив, изюм, грецкие орехи, смородина.

Магний принимает участие в регуляции кровяного давления, обеспечивает стабильность всех энергопроцессов в организме. Давление и нарушение ритма сердца — главные признаки дефицита магния. Источники магния: крупы, картофель, капуста, бананы, арбуз, грецкие орехи.

Тромбоз

И калий, и магний играют важную роль в процессах кроветворения, при нарушении которых возникают тромбы. Таким образом, вышеперечисленные продукты оказывают профилактическое действие против тромбообразования.

Витамин C. Уникальный витамин, участник всех видов обмена веществ в организме. Также витамин С обладает способностью разрушать тромбы. Этим витамином богаты очень многие растительные продукты, а в животных продуктах его нет.

Витамин Е. Также борется с тромбообразованием, им богаты все растительные масла.

Рацион, предотвращающий тромбоз: растительные масла, хлеб из муки грубого помола, красное вино, крупы, овощи. И это все — то, что включает в себя постное меню.

 
 
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Полезно ли постное питание для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Рассказывает доктор медицинских наук.
 
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