Любовники в наследство. Копируют ли дочери сексуальное поведение матери?

К такому выводу пришли американские социологи, опубликовав результаты своих наблюдений в журнале PLoS One. В чём же причина такой закономерности?

Яблоко от яблони...

Распущенность заложена у нас в генах? — спросите вы. Видимо, повышенное либидо действительно до какой-то степени пере­даётся от родителей к детям — так же как цвет кожи или разрез глаз. Причём не исключено, что это наследование касается не только женщин. Просто в отношении мужчин такие выводы не делались. Для них частая смена до­брачных сексуальных партнёров считается скорее нормой, а то и своеобразной доблестью. Так что у мужчин количество таких связей зависит от возраста вступления в брак: чем раньше под венец, тем меньше партнёрш.

Но у экспертов есть и другие объяснения прослеженной ими закономерности. «Возможно, женщины, у которых было много партнёров в жизни (то есть они не могли удержать рядом с собой несколько мужчин подряд), не очень хорошо умеют поддер­живать личные отношения, не умеют справляться с конфликтом, а значит, их семьи нестабильны. Эти черты могут передаваться не только на генетическом уровне, тут вопрос скорее в том, что мать, не обладающая природной женской мудростью, неспособна научить дочь правильному поведению с представителями противоположного пола», — прокомментировала исследование его автор Кэмп-Душ из американского Университета Огайо.

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Развод — не причина

Отмахнуться от результатов этого научного эксперимента сложно: оно проводилось в течение 24 лет (началось в 1979 году) и охватило 8 тыс. американцев.

Все эти годы социологи постоянно следили за жизнью взрослевших девушек и парней, а затем и их детей, которые также успели обзавестись сексуальным опытом, семьёй, детьми. Как оказалось, разводы, которые случались на глазах у детей, не влияли на их будущее поведение так сильно, как общее число партнёров у матери до их появления на свет. К примеру, дети одних и тех же родителей, выросшие до или после развода, имели примерно одинаковое число партнёров.

Подобная вещь, как считает Кэмп-Душ, говорит о том, что сходство в половом поведении матерей и дочерей объясняется не только особенностями воспитания или психологического опыта. По всей видимости, подобные особенности в поведении могут быть обусловлены и генетическими факторами.

Кстати Ещё одно исследование этого же американского университета доказало: подростки всё чаще начинают раннюю половую жизнь даже не по причине воспитания и под влиянием масскультуры. Немаловажную роль здесь играет и наличие определённых мутаций в генах, управляющих работой мозга. Ещё одно исследование этого же американского университета доказало: подростки всё чаще начинают раннюю половую жизнь даже не по причине воспитания и под влиянием масскультуры. Немаловажную роль здесь играет и наличие определённых мутаций в генах, управляющих работой мозга.



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Мнение эксперта

Профессор Московского института психоанализа, к. м. н., врач-психотерапевт Александр Полеев:

— Дочь наследует не тип сексуального поведения, а сексуальный потенциал (уровень половых гормонов, воображения и т. д.), причём не только от матери, а примерно в равной степени от обоих родителей. То, как она этот потенциал будет реализовывать, зависит от множества факторов — образования, воспитания, образа жизни, профессии и т. д. Простой пример: девушка с высоким сексуальным потенциалом в старших классах увлеклась историей (химией, биологией, журналистикой), поступила в университет и стала заниматься научной работой. Безусловно, её высокий сексуальный потенциал как-то себя проявит, но в таком случае родителям можно за неё особо не волноваться — «основной пар» уйдёт в научные изыскания.

Если дама с высоким уровнем сексуальности не занимается интеллектуальной деятельностью, а трудится, например, ткачихой, череда любовных приключений станет главным наполнением её жизни.