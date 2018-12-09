Худеем по-голливудски. Какие звёздные диеты стоит испытать на себе

Наш эксперт – известный диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Михаил Гаврилов.

Кристина Агилера

Главная особенность диеты певицы – контроль над инсулином. Рацион Агилеры позволяет ей поддерживать уровень этого гормона на относительно постоянном уровне, без резких скачков. Ведь именно колебания инсулина заставляют худеющих испытывать постоянное чувство голода. Что включает Агилера в своё меню? Завтрак и обед на треть состоит из белка (мясо, рыба, яйца), на треть из сложных углеводов (макароны твёрдых сортов, цельнозерновые крупы, некрахмалистые овощи) и на треть из простых углеводов (фрукты, ягоды). В полдник и ужин продукты с простыми углеводами исключаются полностью, зато добавляется чуть больше белка. Подключила певица к похудению и спортивные нагрузки – они сжигают избыток инсулина, – а также приём препаратов хрома, которые регулируют его выработку.

Комментарий диетолога

Контроль инсулина – важная составляющая процесса похудения. С этой точки зрения рацион певицы составлен неплохо. Важно отметить, что на простые углеводы должно приходиться не более 10% суточной нормы всех углеводов. А то что Кристина ест их в первой половине дня, очень даже правильно.

Большое количество белка – тоже правильное решение, ведь белки хорошо насыщают. А для того чтобы избыток протеинов не нанёс вреда здоровью, ешьте их с зеленью и овощами (капустой, огурцами, помидорами). На одну часть животного белка должно приходиться три части салата.

Бритни Спирс

Вес этой певицы колебался в достаточно широких пределах. Но сейчас он, наконец-то, стабилизировался. Рацион Бритни составляет 1200–1300 ккал в сутки, не больше. Спирс полностью отказалась от сахара. А свою любовь к сладкому удовлетворяет с помощью фруктов. Причём ест их исключительно как десерт, после основного приёма пищи.



Комментарий диетолога

Я рекомендую всем, кто заботится о своём здоровье и весе, отказаться от сахара полностью. Он очень быстро откладывается в жир – гораздо быстрее, чем насыщенные жиры. Последние ещё нужно расщепить, а это работа, на которую организм тратит силы и калории. А вот излишки глюкозы сразу же отправляются про запас. То что Бритни ест фрукты после основного приёма пищи, тоже очень правильная тактика. Так, простые сахара, которые в них содержатся, будут усваиваться медленно, не вызывая резких скачков глюкозы и инсулина.

Что касается калорийности её рациона, то в принципе для женщины, которая ведёт не слишком активный образ жизни, она вполне допустима. А вот если вы занимаетесь спортом, много двигаетесь, то её можно немного увеличить.

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Адель

В своё время певица сбросила приличное количество килограммов на сиртуиновой диете. Белки-сиртуины изменяют обмен веществ таким образом, что излишки глюкозы, полученные с пищей, не откладываются в жир, а направляются в мышцы и там сжигаются. Разумеется, сиртуиновая диета без разумной физической нагрузки фактически бессмысленна. Рассчитана она на три недели. В первую неделю калорийность рациона Адель была занижена – не более 1000 ккал. В этот период она ела продукты, богатые веществами, которые стимулируют выработку сиртуинов: все листовые и зелёные овощи, цитрусовые, лесные ягоды (черника, земляника, голубика), яблоки, сою, оливки и оливковое масло, красный лук, красное вино и горький шоколад (85%-ный). Со второй недели (суточная калорийность – 1500 ккал) певица дополнила меню нежирными животными белками (рыба, морепродукты, маложирные молочные продукты) и крупами.

Комментарий диетолога

Рекомендовать снижать калорийность рациона до 1000 ккал на неделю я, конечно, не буду. Да сама идея похудения, ограниченного тремя неделями, не даст стойких результатов. Предложенный выше рацион сложно назвать сытным, а значит, вес неизбежно вернётся, как только вы начнёте есть как обычно. Но идея добавить в рацион продукты, стимулирующие выработку сиртуинов, сама по себе отличная.

Кортни Кардашьян

В своё время певица сбросила приличное количество килограммов на сиртуиновой диете. Белки-сиртуины изменяют обмен веществ таким образом, что излишки глюкозы, полученные с пищей, не откладываются в жир, а направляются в мышцы и там сжигаются. Разумеется, сиртуиновая диета без разумной физической нагрузки фактически бессмысленна. Рассчитана она на три недели. В первую неделю калорийность рациона Адель была занижена – не более 1000 ккал. В этот период она ела продукты, богатые веществами, которые стимулируют выработку сиртуинов: все листовые и зелёные овощи, цитрусовые, лесные ягоды (черника, земляника, голубика), яблоки, сою, оливки и оливковое масло, красный лук, красное вино и горький шоколад (85%-ный). Со второй недели (суточная калорийность – 1500 ккал) певица дополнила меню нежирными животными белками (рыба, морепродукты, маложирные молочные продукты) и крупами.

Комментарий диетолога

Рекомендовать снижать калорийность рациона до 1000 ккал на неделю я, конечно, не буду. Да сама идея похудения, ограниченного тремя неделями, не даст стойких результатов. Предложенный выше рацион сложно назвать сытным, а значит, вес неизбежно вернётся, как только вы начнёте есть как обычно. Но идея добавить в рацион продукты, стимулирующие выработку сиртуинов, сама по себе отличная.