Пища для размышления. Какие продукты вредят мозгу и интеллекту?

Ученые выяснили, что продукты питания, прежде всего, полуфабрикаты, выпечка, а также напитки, содержащие консерванты, усилители укуса и красители, могут непосредственно влиять на работу мозга. Как показали исследования, существует прямая связь между их употреблением и нарушениями функций головного мозга, в том числе, ухудшением настроения и возникновением депрессии.
Слишком много Омега-6 и слишком мало Омега-3
К нарушению памяти может привести неправильное соотношение в рационе Омега-6 (растительные масла) и Омега-3 (рыба и морепродукты) кислот. По словам ученых, увеличение потребления исключительно продуктов, богатых Омега-6, может плохо влиять на работу мозга. Как выяснили эксперты, соотношение приема омега-3/6 влияет на гиппокамп, один из отделов мозга, способный производить новые нейроны. Также, согласно результатам исследований, люди, потребляющие меньше Омега-6 по сравнению с Омега-3, обладают большей пространственной памятью и лучшей способностью мыслить.
Алкоголь
Алкогольные напитки являются искусственными стимуляторами нервной системы. Они сначала бодрят организм, а потом вызывают раздражительность, нарушение сна, психики. Кроме этого злоупотребление ими способствует разрушению мозговых клеток в префронтальной коре, которая отвечает за способность самоконтроля. Как выяснили ученые из испанского университета Сантьяго-де-Компостела, люди, часто употребляющие алкогольные напитки, имеют более низкую продуктивность работы. Мозг пьющих людей, говорят ученые, находится в условиях большей нагрузки, вследствие чего нервная система испытывает повышенное напряжение, что в результате приводит к переутомлению организма.
Продукты с высоким гликемическим индексом
Некоторые продукты могут помогать мозгу бороться с тоской и унынием, а некоторые — наоборот способствовать развитию депрессии. В исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания, говорится, что женщины в постклимактерическом периоде, которые употребляют продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, рис, кукурузные хлопья и картофель) более склонны к депрессии. Такие продукты могут способствовать внезапному поднятию уровня сахара, заставляя таким образом организм вырабатывать больше инсулина. С повышенным риском депрессии также связано потребление подслащенных напитков, рафинированных продуктов и выпечки. Однако, как говорится в исследовании, любое воздействие, которое могут оказывать все эти продукты будет соразмерным пропорции этой еды в рационе.
Жирные сорта мяса
Потребление жирных сортов мяса может провоцировать развитие болезни Альцгеймера и отрицательно влиять на когнитивную функцию из-за того, что в таких продуктах присутствует много холестерина. Он ведет к образованию атеросклеротических бляшек и закупорке сосудов. Как показали результаты исследования Университета Абердина, употребление пищи с высоким содержанием жира может иметь негативные последствия для эпизодической, пространственной и контекстной памяти.
Картофель фри
Согласно исследованию
Жирная рыба
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять жирную рыбу, такую как тунец, по крайней мере два раза в неделю. Исследователи из Университета Южной Флориды обнаружили, что некоторые виды рыб могут накапливать ртуть, которая очень токсична для мозга и нервной системы и может стать причиной снижения памяти и нарушения внимания. В ходе исследования было обнаружено, что у людей с высоким уровнем ртути в крови на 5% были снижены когнитивные функции.