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В Сморгонском районе проходит информационная акция «Здоровье» в почтовый ящик»
12.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Респираторные вирусы, которые вызывают множество острых респираторных заболеваний, вирусы гриппа распространяются, главным образом, от человека к человеку через вдыхание мельчайших капелек, образующихся при кашле и чихании. Инфекция также может распространяться и через загрязненные руки и предметы, на которых находятся вирусы.
Примерно от 25 до 30% населения нашего района ежегодно болеет острыми респираторными инфекциями, за истекший период 2018 года переболело 13366 человек, из них 60%- это дети до 18 лет.
С целью повышения информированности населения по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа, соблюдения правил «респираторного этикета» в Сморгонском районе проходит информационная акция «Здоровье» в почтовый ящик».
Вот эти простые правила «респираторного этикета»:
Соблюдая при недомогании «респираторный этикет» вы не только не навредите окружающим, но и быстрее выздоровеете сами.
Ирина КОВАЛЬЧУК, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиолога.
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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Респираторные вирусы, которые вызывают множество острых респираторных заболеваний, вирусы гриппа распространяются, главным образом, от человека к человеку через...
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