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В Сморгонском районе проходит информационная акция «Здоровье» в почтовый ящик»

12.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Респираторные вирусы, которые вызывают множество острых респираторных заболеваний, вирусы гриппа распространяются, главным образом, от человека к человеку через вдыхание мельчайших капелек, образующихся при кашле и чихании. Инфекция также может распространяться и через загрязненные руки и предметы, на которых находятся вирусы.

В Сморгонском районе проходит информационная акция «Здоровье» в почтовый ящик»
В Сморгонском районе в общей структуре регистрируемых инфекционных заболеваний острые респираторные инфекции ежегодно составляют около 97%. 

Примерно от 25 до 30% населения нашего района ежегодно болеет острыми респираторными инфекциями, за истекший период 2018 года переболело 13366 человек,  из них 60%- это дети до 18 лет.

С целью повышения информированности населения по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа, соблюдения правил «респираторного этикета» в Сморгонском районе проходит информационная акция «Здоровье» в почтовый ящик».

Вот эти простые правила «респираторного этикета»:

  • при кашле и чихании необходимо использовать носовой платок, предпочтительнее применять одноразовые бумажные платки, которые выбрасывают сразу после использования;
  • при отсутствии носового платка, простуженные лица должны чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони. Чихание или кашель «в ладошки» приводит к загрязнению рук и дальнейшему распространению инфекции через руки и предметы обихода;
  • важно часто и тщательно мыть руки с мылом и стараться не прикасаться руками к губам, носу и глазам;
  • рекомендуется регулярно промывать нос;
  • по-возможности, следует избегать в закрытых помещениях общения с кашляющими и чихающими людьми и держаться от них на расстоянии.

Соблюдая при недомогании «респираторный этикет» вы не только не навредите окружающим, но и быстрее выздоровеете сами.

Ирина КОВАЛЬЧУК, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиолога.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
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Респираторные вирусы, которые вызывают множество острых респираторных заболеваний, вирусы гриппа распространяются, главным образом, от человека к человеку через...
 
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