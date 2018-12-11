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В УЗ «Несвижская ЦРБ» состоялось чествование молодых специалистов

12.12.2018 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Тема родной земли прослеживалась на протяжении всего мероприятия — в каждом выступлении виновников торжества, в каждом музыкальном подарке, подготовленном артистами любительского творчества Несвижского РЦК…

Их истории самые разные. Кто-то из них,  врач или медсестра, мечтавшие вернуться в  родной город, кто-то, получив образование, при распределении выбрал Несвижчину для начала своего карьерного пути. В любом случае для  молодых ребят их первое  рабочее место —  в нашем  городе или районе.

В 2018 году к работе в учреждении здравоохранения приступил 21 молодой специалист — 8 врачей и 13 специалистов со средним медицинским образованием.

В УЗ «Несвижская ЦРБ» состоялось чествование молодых специалистов

Председатель первичной профсоюзной организации УЗ «Несвижская ЦРБ» Алла Мудрая вручает молодым хирургам — Дмитрию Сущене,Кириллу Куцему и Яне Байко сувениры на память

Эту дружную семью по доброй традиции в рамках  праздника посвящения в  профессию приветствовали в актовом зале  медучреждения представители районного исполнительного комитета, администрации учреждения здравоохранения, профсоюзного комитета Несвижской ЦРБ.

Каждый новичок подготовил свою  презентацию и  продемонстрировал ее перед зрителями и гостями. Это был заключительный  этап. Ему предшествовали несколько других, где  молодые медики показывали свои теоретические и практические навыки, а также общались в непринужденной обстановке между собой и с представителями коллектива, частью которого они стали после окончания учебы.

В УЗ «Несвижская ЦРБ» состоялось чествование молодых специалистов

Врач-педиатр участковый
Надежда Наркевич

В УЗ «Несвижская ЦРБ» состоялось чествование молодых специалистов

Врач общей практики
Татьяна Киселевская

С каким настроением приступили к работе молодые люди в белых халатах, как администрация и профсоюзный комитет позаботились о том, чтобы не только первый опыт был хорошей стартовой ступенькой, но и их созидательный труд приносил удовлетворение, мы расскажем в следующих номерах «НН».

Отрадно, что свои первые шаги в профессию молодые специалисты делают в Год малой родины…

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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