В УЗ «Несвижская ЦРБ» состоялось чествование молодых специалистов

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Тема родной земли прослеживалась на протяжении всего мероприятия — в каждом выступлении виновников торжества, в каждом музыкальном подарке, подготовленном артистами любительского творчества Несвижского РЦК…

Их истории самые разные. Кто-то из них, врач или медсестра, мечтавшие вернуться в родной город, кто-то, получив образование, при распределении выбрал Несвижчину для начала своего карьерного пути. В любом случае для молодых ребят их первое рабочее место — в нашем городе или районе.

В 2018 году к работе в учреждении здравоохранения приступил 21 молодой специалист — 8 врачей и 13 специалистов со средним медицинским образованием.





Эту дружную семью по доброй традиции в рамках праздника посвящения в профессию приветствовали в актовом зале медучреждения представители районного исполнительного комитета, администрации учреждения здравоохранения, профсоюзного комитета Несвижской ЦРБ.

Каждый новичок подготовил свою презентацию и продемонстрировал ее перед зрителями и гостями. Это был заключительный этап. Ему предшествовали несколько других, где молодые медики показывали свои теоретические и практические навыки, а также общались в непринужденной обстановке между собой и с представителями коллектива, частью которого они стали после окончания учебы.









С каким настроением приступили к работе молодые люди в белых халатах, как администрация и профсоюзный комитет позаботились о том, чтобы не только первый опыт был хорошей стартовой ступенькой, но и их созидательный труд приносил удовлетворение, мы расскажем в следующих номерах «НН».

Отрадно, что свои первые шаги в профессию молодые специалисты делают в Год малой родины…

Инна ВАСИЛЕВИЧ.