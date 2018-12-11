Можно ли заразиться раком? Самые распространённые мифы о болезни № 1

Рассказывает директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев:

Миф № 1: Рак заразен

— Трудно понять, как возник этот миф. Рак — не грипп. Нет и никогда не было ни одного случая бытового заражения человека раком — ни воздушно-капельным, ни контактым способом. В теории от человека к человеку рак можно передать только при трансплантации — если больному пересаживают пораженный орган вместе с метастазами и при этом назначают лекарства, подавляющие иммунитет. Но крайне редкая история — таких случаев в мире по пальцам пересчитать, поскольку людей, которые становятся донорами, проверяют на наличие рака.

Возможно, миф связан с тем, что некоторые виды рака провоцируются инфекционными агентами — при этом передается не сам рак, а инфекционный агент (вирус), который увеличивает риск рака. Так, например, можно заразиться вирусом папилломы человека, который через десятки лет у небольшого числа инфицированных людей может вызвать рак (шейки матки, полового члена, ротоглотки и т.д.). Но заражаются вирусом папилломы половым, а не воздушно — капельным путем. Кстати, от вируса папилломы человека существует эффективная вакцина, и нет никаких причин от нее отказываться. Прививка имеет смысл для всех людей, которые еще не начали половую жизнь: В США, например, этой вакциной привито около 60% детей обоих полов. У нас пока ее не включили в национальный календарь прививок (дорого), однако в частном порядке это можно сделать практически в любой частной клинике, у которой есть лицензия на оказание педиатрической помощи.

Миф № 2: Нет факторов риска рака — не будет и рака?

Даже если вы ведете здоровый образ жизни и бегаете трусцой, вы не можете чувствовать себя в полной безопасности. Это лишь означает, что вы имеете меньшую вероятность заболеть раком. Но даже в этом случае вероятность будет нарастать с возрастом. Поскольку с годами накапливаются случайные мутации в геноме, то рано или поздно возникает такая мутация, из-за которой возникнет рак. Поэтому врачи и говорят, что рано или поздно каждый доживает до своего рака.

Генетическая предрасположенность (семейные или опухолевые синдромы) может ускорить этот процесс: мутации накапливаются быстрее и рак появляется в более молодом возрасте.

Но справедливо и обратное утверждение: даже если у человека есть серьезные факторы, это не значит, что он обязательно заболеет раком. Факторы риска лишь повышают вероятность заболевания. Так, например, не все курящие заболевают раком, но курение резко увеличивает вероятность болезни и даже не все носители «фатальных» мутаций, которые резко повышают риск рака, заболевают им.

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Миф № 3: Чем раньше выявлен рак — тем выше шансы на выздоровление

Есть разные виды опухолей. При некоторых ранней стадии просто не существует (например, маститоподобная форма рака молочной железы или диффузно-инфильтративная форма рака желудка — они сразу возникают как 4 стадия).

Стадия заболевания — понятие относительное. Согласно последней классификации, прогноз на выздоровление определяет не анатомическая характеристика опухоли (насколько она велика, задействованы ли лимфоузлы и есть ли отдаленные метастазы). Гораздо большую роль для прогноза играет молекулярный статус опухоли (отражение на клетке опухоли ее генетических особенностей и свойств).

И даже 4 стадия рака — это не всегда смертельно. В некоторых случаях четвертая стадия излечима или ее можно контролировать.

Миф № 4: Сахар вызывает рак?

Это, конечно, миф. Рак вызывает не сахар, а ожирение (которое может возникнуть от избытка сладкого в рационе). Избыток веса увеличивает риск многих видов рака (молочной железы, колоректальный, яичников, поджелудочной железы).

Миф № 5 Мобильные телефоны провоцируют рак?

Было проведено немало исследований по поводу связи мобильного телефона — риска рака и такой связи не было выявлено, хотя выборка для таких исследований была более чем достаточная.

В последние 20-30 лет мобильными телефонами пользуются массово во всем мире. И если бы мобильные телефоны хотя бы немного повышали риск рака, это было бы очень заметно на кривой смертности и заболеваемости. Похожий миф в свое время существовал про линии электропередач. Сегодня есть немало исследований, которые убедительно доказали, что электромагнитные излучения не являются даже возможным фактором риска.

Миф № 6 Заболеваемость раком резко выросла

Заболеваемость и смертность действительно растет во всем мире. Однако сегодня во многих странах включая и Россию рост немного затормозился. Это происходит за счет «встречных курсов»: заболеваемость некоторыми видами рака сильно снижается, в то же время другие — сильно нарастают.

Например, заболеваемость и смертность от рака желудка и рака легких падает (а в свое время они уносили много жизней). Это никак не связано с действием врачей, а связано только с воздействием внешних факторов: сокращением курения и потребления алкоголя. На сообщения, что в некоторых регионах резко увеличилась смертность и это, дескать, связано с экологией, не стоит обращать внимания — скорее всего такие мгновенные изменения в заболеваемости связаны с изменениями в системе учета.

Миф № 7 Лечение приносит больше вреда, чем сам рак

Эффективность лечения проверяется в клинических исследованиях, которые в первую очередь проверяют именно баланс пользы и вреда. Вред от лечения рака действительно существует. Оно тяжело переносится: и от операции, и от химиотерапии возможны осложнения. Но лечение, которое применяется при раке, не может быть тяжелее, чем сам рак.

Другое дело, что врачи иногда могут ошибаться — это тоже люди, а вовсе не роботы.

Во всем мире выбор терапии осуществляется совместно с пациентом: врач рассказывает о плюсах и минусах каждого вида лечения, а пациент принимает решение вместе с доктором. В России пациенту чаще диктуют, что нужно делать. И единственный вариант изменить свое лечение — это поменять врача.