Марина Ковалевская вновь стала директором Пинского государственного медицинского колледжа

С 12 декабря 2018 года на должность директора учреждения образования «Пинский государственный медицинский колледж» назначена Марина Владимировна Ковалевская.

М.В. Ковалевская родилась в Пинске в 1969 году. Окончила Минский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт по специальности «лечебное дело» и Полесский государственный университет по специальности «деловое администрирование», а также Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «управление персоналом».