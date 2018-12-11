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Марина Ковалевская вновь стала директором Пинского государственного медицинского колледжа
12.12.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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С 12 декабря 2018 года на должность директора учреждения образования «Пинский государственный медицинский колледж» назначена Марина Владимировна Ковалевская.
М.В. Ковалевская родилась в Пинске в 1969 году. Окончила Минский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт по специальности «лечебное дело» и Полесский государственный университет по специальности «деловое администрирование», а также Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «управление персоналом».
Работала в Пинском межрайонном родильном доме, а затем заместителем главного врача Пинской центральной поликлиники, директором Пинского государственного медицинского колледжа. Награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». В течение последних двух лет Марина Ковалевская занимала должность заместителя председателя Пинского горисполкома.
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