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В Беларуси провели первую гибридную операцию на сердце

13.12.2018 10:13 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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В Беларуси провели первую гибридную операцию на сердце
БЕЛТА

"Эта операция действительно впервые проведена в республике. Она относится к классическим операциям по гибридной технологии в области кардиохирургии. Это будущее кардиохирургии в целом", - сказал Александр Мрочек.

В мире подобных операций проведено немного. "Но мы решили с помощью наших зарубежных коллег начать эту работу в республике", - добавил директор центра.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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В Беларуси провели первую гибридную операцию в области кардиохирургии, сообщил журналистам директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек.
 
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