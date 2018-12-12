В Беларуси провели первую гибридную операцию на сердце

"Эта операция действительно впервые проведена в республике. Она относится к классическим операциям по гибридной технологии в области кардиохирургии. Это будущее кардиохирургии в целом", - сказал Александр Мрочек.

В мире подобных операций проведено немного. "Но мы решили с помощью наших зарубежных коллег начать эту работу в республике", - добавил директор центра.

Источник: БЕЛТА.

