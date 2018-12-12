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В Беларуси провели первую гибридную операцию на сердце
13.12.2018 10:13 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
"Эта операция действительно впервые проведена в республике. Она относится к классическим операциям по гибридной технологии в области кардиохирургии. Это будущее кардиохирургии в целом", - сказал Александр Мрочек.
В мире подобных операций проведено немного. "Но мы решили с помощью наших зарубежных коллег начать эту работу в республике", - добавил директор центра.
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В Беларуси провели первую гибридную операцию в области кардиохирургии, сообщил журналистам директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек.
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