Лечим сердце без «побочек». Эксперт о ситуации вокруг валсартана

Не многие знают, что распространенные болезни сердца, такие как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и другие могут привести к весьма серьёзным последствиям — сердечной недостаточности. О том, как поддерживать жизнь пациентов, живущих с этим состоянием, и о том, остались ли безопасные препараты, способные помогать, "АиФ" рассказал профессор Сергей Терещенко, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии», Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., заслуженный деятель науки РФ.

"АиФ": Перед тем, как перейти к обсуждению сути проблемы, хотелось бы сперва успокоить всех читателей, которые страдают повышенным давлением и хронической сердечной недостаточностью и принимают валсартан. Сергей Николаевич, расскажите, что это была за история с отзывом с российского рынка этих препаратов? Один интернет-портал написал, что в этом веществе был найден сильнейший канцероген. И пациенты начали отказываться принимать такие лекарства.

Сергей Терещенко: Хочу уточнить, что эта проблема затронула не только Россию, отозваны огромные количества препаратов по всему миру. Причем среди них есть также препараты на основе лозартана. Вокруг валсартанов сейчас идет много разговоров, и даже возникает ощущение, что ситуация отчасти искусственно нагнетается. Недавно Росздравнадзор дал исчерпывающее разъяснение по этому поводу. Действительно, проблема с некоторыми препаратами была, и ряд лекарств были отозваны с российского рынка. Однако препараты на основе валсартана, которые сегодня легально представлены в наших аптеках, соответствуют требуемым стандартам качества и безопасности. Пациенты, которые принимали валсартан, должны продолжать это делать, пусть и приобретая препарат под другим торговым наименованием. В обращении в России сегодня доступны как оригинальные, так и дженерические препараты на основе валсартана. Сам по себе, валсартан — эффективное лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний с обширной доказательной клинической базой, на счету которого миллионы спасенных жизней по всему миру.

— Надеемся, что пациенты теперь будут спокойны, и смогут продолжать лечение, будучи уверенными не только в его эффективности, но и безопасности. Ну а теперь — к сути проблемы. Насколько велика распространенность хронической сердечной недостаточностью, или ХСН, в мире и в России? Правда ли, что каждый десятый болен, но не знает об этом?

— Распространенность ХСН в западных странах варьируется от 1 до 2% общего населения, достигая 10% у людей старше 70 лет. По данным российского эпидемиологического исследования ЭПОХА, в нашей стране это заболевание диагностируется в 7–10% случаев, причем абсолютное число таких пациентов увеличилось за последние двадцать лет более чем в 2 раза. Специалисты сходятся во мнении, что увеличение заболеваемости в России тесно связано с возрастом: больше половины россиян, страдающих ХСН, старше 60 лет. Отмечу, что диагноз сердечной недостаточности ставится только при наличии типичных жалоб. При сердечной недостаточности это одышка, слабость, повышенная утомляемость, сердцебиение, сон с приподнятым изголовьем (несколько подушек), отеки. И если, например, одышка и отеки достаточно четко указывают на наличие сердечной недостаточности, то многие остальные признаки, действительно, могут списывать на возраст или, например, малоподвижный образ жизни.

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— В чем суть этого заболевания? Чего именно недостает сердцу?

— При сердечной недостаточности наши органы и ткани недостаточно обеспечиваются питательными веществами и кислородом из-за патологии сердца. То есть из-за неправильной работы сердца начинают страдать все органы и системы нашего организма. Первопричиной заболевания является ухудшение способности сердца к наполнению или опорожнению, что ведет к уменьшению сердечного выброса.

— Назовите, пожалуйста, основные факторы риска ХСН?

— Сердечная недостаточность — это всегда следствие другого, чаще тоже хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, например, артериальной гипертонии (повышенного артериального давления), ишемической болезни сердца (следствие атеросклеротического поражения сосудов сердца), перенесенного миокардита (воспалительного поражения сердца), инфаркта миокарда. Другими причинами развития ХСН являются сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких (болезнь поражает преимущественно курильщиков), перенесенный инсульт.

— Можно ли как-то предотвратить ХСН?

— Специфической профилактики для ХСН не существует. Чтобы минимизировать возможные риски, нужно своевременно выявлять и лечить заболевания, приводящие к развитию сердечной недостаточности: полноценно контролировать артериальное давление при гипертонии, липиды крови при ишемической болезни сердца (контролировать уровень холестерина), уровень глюкозы — при сахарном диабете, отказаться от курения. После перенесенного инфаркта миокарда в качестве профилактики ХСН следует использовать различные лекарственные препараты, предписанные лечащим врачом.

— Наверное, как и большинство болезней, ХСН лучше лечится на раннем этапе. Верно ли, что поздние стадии ХСН по прогнозу выживаемости сравнимы с онкологией? И как в таком случае своевременно распознать ХСН?

— Хроническая сердечная недостаточность представляет собой закономерный итог большинства сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, к сожалению, ХСН — это непрерывно прогрессирующее заболевание. И, несмотря на успехи мировой кардиологии, внедрение современных методов диагностики и лечения, прогноз при сердечной недостаточности, действительно, сопоставим с онкологическими заболеваниями. При этом в самой высокой зоне риска находятся пациенты, которые имеют эпизод госпитализации, и даже не один, по поводу ухудшения течения сердечной недостаточности.

Мы с Вами в начале нашего разговора говорили о типичных жалобах при сердечной недостаточности. При появлении этих жалоб необходимо немедленно обратится к врачу. Диагностика сердечной недостаточности обычно трудностей у врачей не вызывает.

— Правда ли, что диагноз ХСН можно поставить по простому анализу крови? Что это за анализ? Насколько он доступен? И почему проблема с ранней диагностикой не решена?

-Сердечная недостаточность диагностируется как по типичным жалобам пациента, о которых мы говорили в начале, так и с помощью ряда инструментальных и лабораторных исследований, таких как ЭКГ (Электрокардиография), ЭХО-КГ (ультразвуковое исследование сердца) и тест на натрийуретические гормоны. Данный лабораторный тест показан для исключения альтернативной причины одышки. Однако ставить диагноз «сердечная недостаточность» только на основании теста на натрийуретические гормоны нельзя. Необходим осмотр специалистом, учет симптомов, анализ результатов ЭХО-КГ.

— Каковы методы лечения ХСН?

— Все методы лечения ХСН можно разделить на медикаментозные и не медикаментозные. К медикаментозным относятся предписанная лекарственная терапия, а к не медикаментозным — рекомендации по изменению образа жизни, отказу от вредных привычек (курение), диете, физической нагрузке.

Здесь мне хочется подчеркнуть важнейшую роль самого больного в лечении этого заболевания: нужно не только неукоснительно принимать предписанную врачом терапию и регулярно посещать лечащего врача, но и внимательно следить за динамикой симптомов сердечной недостаточности — одышкой, отеками, переносимостью физической нагрузки. Зачастую это бывает нелегко, так как больные часто привыкают и «сживаются» с своими симптомами. Если какой-либо из симптомов ухудшился, даже незначительно, нужно незамедлительно обратиться к лечащему врачу.

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— Какой образ жизни при ХСН следует вести?

— Необходимо ограничить в рационе количество соленой пищи — в зависимости от тяжести заболевания, ежедневная норма соли различается. Также следует внимательно следить за употреблением жидкости. В обычных ситуациях минимум приема жидкости — 1,5 литра в сутки. Кроме того, важно контролировать массу тела: если вы набираете больше 2 кг за 1–3 дня, это скорее всего свидетельствует о задержке жидкости в организме и риске развития заболевания.

— Каких результатов лечения могут добиться больные ХСН сегодня?

Действительно, ХСН вылечить нельзя, но, сегодня можно добиться очень многого. Последние годы существенно выросли возможности фармакотерапии хронической сердечной недостаточности. При соблюдении рекомендаций по лечению, образу жизни и правильном самоконтроле симптоматики можно продлить годы качественной жизни, а симптомы можно существенно снизить или даже убрать совсем. И сегодня есть достаточное количество исследований, подтверждающих мои слова.