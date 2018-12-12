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Высокий профессионализм белорусских кардиохирургов отмечают американские коллеги

13.12.2018 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Высокий профессионализм белорусских врачей отметил на встрече с журналистами в Минске кардиохирург Лон Аннест из США, передает корреспондент БЕЛТА.

Высокий профессионализм белорусских кардиохирургов отмечают американские коллеги

Лон Аннест в составе большой команды американских специалистов прибыл в Беларусь, чтобы помочь внедрить в практику новую технологию в области кардиохирургии. После операции доктор отметил, что белорусские специалисты — хирурги, кардиологи, рентгенэндоваскулярные хирурги — обладают высоким профессионализмом. «Мы имели возможность работать практически по всему миру. Ваша команда находится абсолютно на одном уровне с врачами из США, Англии, Юго-Восточной Азии», — сказал он.

Американский медик также оценил терапевтические подходы и стандарты медицинской помощи, применяемые в Беларуси. Он отметил, что все продемонстрированные ему пациенты получают оптимальное, современное лечение на дооперационном этапе.

В РНПЦ «Кардиология» сегодня впервые в стране провели гибридную операцию в области кардиохирургии. «Это абсолютно новая методика, которая разработана несколько лет назад в США. Она заключается в том, что мы осуществляем уменьшение и ремодулирование левого желудочка сердца путем гибридного доступа: хирургического и внутрисосудистого. Тем самым мы достигаем большего результата с меньшей травмой для пациента», — пояснил заведующий рентгеноперационной РНПЦ Олег Полонецкий.

Белорусы готовились к операции на протяжении года, вели переговоры, общались с разработчиками методики. Результатом оказались довольны. «Мы уменьшили объем камеры сердца примерно на 40%, что обеспечит лучшее качество жизни для пациента и тем самым как минимум продлит то время, пока потребуются более существенные хирургические вмешательства», — добавил Олег Полонецкий.

Операция в первую очередь предназначена для пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, в результате чего образовался рубец левого желудочка — значительный участок сердечной мышцы, который не сокращается.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/vysokij-professionalizm-belorusskih-kardiohirurgov-otmechajut-amerikanskie-kollegi-329219-2018/
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БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Высокий профессионализм белорусских врачей отметил на встрече с журналистами в Минске кардиохирург Лон Аннест из США, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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