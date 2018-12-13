Травматизм. Виды. Меры предупреждения

Ежегодно в Республике Беларусь травмируется около 800000 человек. Травматизм является важной социально-экономической проблемой в связи с высокими показателями распространенности и тяжестью его медико-социальных последствий (инвалидность и смертность).



В структуре травматизма преобладают:

бытовые травмы – 76,7%,

уличные травмы – 14,7%,

спортивная травма – 1,1%,

дорожно-транспортная травма – 1,3%,

производственная травма – 1,0%,

прочие травмы – 6,2%.

Травмы у детей составляют – 16,5% от общего числа травм в республике.

Структура детского травматизма несколько отличается от структуры взрослого:

бытовые травмы составляют 59,3%,

уличные – 21,0%,

школьные – 7,9%,

спортивные – 6,4%,

транспортные – 0,6%,

прочие – 4,8%.

Травматизм - это совокупность травм, возникших в определенной группе населения за определенный отрезок времени. Наибольший уровень травматизма отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, а у женщин - 30-59 лет, причем во всех возрастных группах этот показатель значительно выше у мужчин. Среди всех причин первичной инвалидности и смертности травмы занимают третье место, а у лиц трудоспособного возраста травмы занимают первое место среди причин смерти. Травматизм - часть общей заболеваемости населения.

В нашей стране травмы подразделяют на:

1. Производственные

2. Непроизводственные

Меры предупреждения производственного травматизма

Меры предупреждения производственного травматизма сводятся к устранению непосредственных или способствующих причин его возникновения:

максимальная механизация и автоматизация технологических процессов, направленных на ликвидацию ручных операций сокращение до минимума перекрещивающихся грузопотоков, ручной переноски изделий, подъем грузов и т.д.;

для складирования изделий и полуфабрикатов, а также запасных частей и оборудования следует отводить специальные безопасные места, чтобы не загромождать ими рабочие площади, проходы;

технологическое оборудование и инструменты должны полностью соответствовать своему назначению и всегда находиться в исправном состоянии;

движущиеся и вращающиеся детали машин и агрегатов, а также места возможного соприкосновения с горячими поверхностями, едкими жидкостями и другими веществами должны быть ограждены. Необходимо строго следить за установкой этих ограждений после ремонта, смазки или замены оборудования;

все электрооборудование в цехах обязательно заземляется, причем состояние заземления периодически контролируется и в случае выявления его нарушения - исправляется. Места открытых контактов ограждаются защитными щитками или кожухами;

состояние подъемно-транспортного оборудования, а также аппаратов, находящихся под давлением, подлежит периодическому контролю.

хорошее освещение, поддержание чистоты и порядка на рабочем месте и в цехе в целом также способствуют сокращению травматизма.

Сморгонская ЦРБ.