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Травматизм. Виды. Меры предупреждения

14.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Ежегодно в Республике Беларусь травмируется около 800000 человек. Травматизм является важной социально-экономической проблемой в связи с высокими показателями распространенности и тяжестью его медико-социальных последствий (инвалидность и смертность).

Травматизм. Виды. Меры предупреждения
В структуре травматизма преобладают:

  • бытовые травмы – 76,7%, 
  • уличные травмы – 14,7%, 
  • спортивная травма – 1,1%, 
  • дорожно-транспортная травма – 1,3%,
  • производственная травма – 1,0%, 
  • прочие травмы – 6,2%. 

Травмы у детей составляют – 16,5% от общего числа травм в республике. 

Структура детского травматизма несколько отличается  от структуры взрослого:  

  • бытовые травмы составляют 59,3%, 
  • уличные – 21,0%, 
  • школьные – 7,9%, 
  • спортивные – 6,4%, 
  • транспортные – 0,6%, 
  • прочие – 4,8%.

Травматизм - это совокупность травм, возникших в определенной группе населения за определенный отрезок времени. Наибольший уровень травматизма отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, а у женщин - 30-59 лет, причем во всех возрастных группах этот показатель значительно выше у мужчин. Среди всех причин первичной инвалидности и смертности травмы занимают третье место, а у лиц трудоспособного возраста травмы занимают первое место среди причин смерти. Травматизм - часть общей заболеваемости населения.

В нашей стране травмы подразделяют на:

1. Производственные

2. Непроизводственные

Меры предупреждения производственного травматизма

Меры предупреждения производственного травматизма сводятся к устранению непосредственных или способствующих причин его возникновения:

  • максимальная механизация и автоматизация технологических процессов, направленных на ликвидацию ручных операций сокращение до минимума перекрещивающихся грузопотоков, ручной переноски изделий, подъем грузов и т.д.;
  • для складирования изделий и полуфабрикатов, а также запасных частей и оборудования следует отводить специальные безопасные места, чтобы не загромождать ими рабочие площади, проходы;
  • технологическое оборудование и инструменты должны полностью соответствовать своему назначению и всегда находиться в исправном состоянии;
  • движущиеся и вращающиеся детали машин и агрегатов, а также места возможного соприкосновения с горячими поверхностями, едкими жидкостями и другими веществами должны быть ограждены. Необходимо строго следить за установкой этих ограждений после ремонта, смазки или замены оборудования;
  • все электрооборудование в цехах обязательно заземляется, причем состояние заземления периодически контролируется и в случае выявления его нарушения - исправляется. Места открытых контактов ограждаются защитными щитками или кожухами;
  • состояние подъемно-транспортного оборудования, а также аппаратов, находящихся под давлением, подлежит периодическому контролю.
  • хорошее освещение, поддержание чистоты и порядка на рабочем месте и в цехе в целом также способствуют сокращению травматизма.

Сморгонская ЦРБ. 

 
 
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Ежегодно в Республике Беларусь травмируется около 800000 человек. Травматизм является важной социально-экономической проблемой в связи с высокими показателями...
 
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