Травматизм. Виды. Меры предупреждения

Ежегодно в Республике Беларусь травмируется около 800000 человек. Травматизм является важной социально-экономической проблемой в связи с высокими показателями распространенности и тяжестью его медико-социальных последствий (инвалидность и смертность).
В структуре травматизма преобладают:
бытовые травмы – 76,7%,
уличные травмы – 14,7%,
спортивная травма – 1,1%,
дорожно-транспортная травма – 1,3%,
производственная травма – 1,0%,
прочие травмы – 6,2%.
Травмы у детей составляют – 16,5% от общего числа травм в республике.
Структура детского травматизма несколько отличается от структуры взрослого:
бытовые травмы составляют 59,3%,
уличные – 21,0%,
школьные – 7,9%,
спортивные – 6,4%,
транспортные – 0,6%,
прочие – 4,8%.
Травматизм - это совокупность травм, возникших в определенной группе населения за определенный отрезок времени. Наибольший уровень травматизма отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, а у женщин - 30-59 лет, причем во всех возрастных группах этот показатель значительно выше у мужчин. Среди всех причин первичной инвалидности и смертности травмы занимают третье место, а у лиц трудоспособного возраста травмы занимают первое место среди причин смерти. Травматизм - часть общей заболеваемости населения.
В нашей стране травмы подразделяют на:
1. Производственные
2. Непроизводственные
Меры предупреждения производственного травматизма
Меры предупреждения производственного травматизма сводятся к устранению непосредственных или способствующих причин его возникновения:
максимальная механизация и автоматизация технологических процессов, направленных на ликвидацию ручных операций сокращение до минимума перекрещивающихся грузопотоков, ручной переноски изделий, подъем грузов и т.д.;
для складирования изделий и полуфабрикатов, а также запасных частей и оборудования следует отводить специальные безопасные места, чтобы не загромождать ими рабочие площади, проходы;
технологическое оборудование и инструменты должны полностью соответствовать своему назначению и всегда находиться в исправном состоянии;
движущиеся и вращающиеся детали машин и агрегатов, а также места возможного соприкосновения с горячими поверхностями, едкими жидкостями и другими веществами должны быть ограждены. Необходимо строго следить за установкой этих ограждений после ремонта, смазки или замены оборудования;
все электрооборудование в цехах обязательно заземляется, причем состояние заземления периодически контролируется и в случае выявления его нарушения - исправляется. Места открытых контактов ограждаются защитными щитками или кожухами;
состояние подъемно-транспортного оборудования, а также аппаратов, находящихся под давлением, подлежит периодическому контролю.
хорошее освещение, поддержание чистоты и порядка на рабочем месте и в цехе в целом также способствуют сокращению травматизма.