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1 случай менингококковой инфекции был зарегистрирован на территории Сморгонского района в 2018 году

14.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Менингококковая инфекция занимает важное место в инфекционной патологии и продолжает оставаться актуальной для нашей страны. Данная инфекция пугает всех, и особенно — тех людей, у которых есть дети. Опасность ее в том, что тяжелая болезнь может развиваться в считанные часы и даже минуты, а спасти больного удается не всегда.

1 случай менингококковой инфекции был зарегистрирован на территории Сморгонского района в 2018 году
В 2018 году на территории Сморгонского района был зарегистрирован 1 случай менингококковой инфекции, и это у ребенка 2012 года рождения. В 2016- 2017 гг. случаев заболевания в районе не было.

Случаи заболевания менингококковой инфекцией регистрируются в течение всего года, но в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями менингококк более активно циркулирует среди населения. Наибольшую эпидемическую опасность для окружающих представляют бактерионосители. Причем чаще всего носителями являются взрослые, даже не подозревая об этом, а болеют преимущественно дети.

Что представляет собой эта болезнь, чем она опасна и какие меры ее профилактики?

Менингококковая инфекция распространяется в основном воздушно-капельным путем - при кашле, чихании, разговоре, при достаточно тесном и продолжительном обращении. От момента заражения до начала заболевания проходит от 1 до 10 дней. Коварство этой инфекции в том, что начальные клинические проявления заболевания напоминают простуду или грипп. Наиболее распространенной формой менингококковой инфекции является назофарингит - воспаление задней стенки глотки, при котором отмечается незначительное повышение температуры тела, головная боль, першение в горле, заложенность носа и насморк.

Для генерализованных форм менингококковой инфекции характерно внезапное острое и бурное начало. Например, ребенок ложится спать совершенно здоровым, а ночью он неожиданно становится неспокойным, ощущает мышечную слабость; если с ребенком возможен словесный контакт, то он будет жаловаться на сильную головную боль, которая не снимается обычными обезболивающими средствами. В течение часа обычно поднимается температура до 39-40°, затем может возникнуть рвота, не приносящая облегчения больному. Но самый грозный симптом, на который обязательно надо обратить внимание, появление сыпи. Сначала это бледно-розовые звездочки, на протяжении первых суток они появляются у 80 % больных. Сыпь будет увеличиваться. Такая форма менингита опасна тем, что может развиться токсико-септический шок из-за кровоизлияния в жизненно важные органы и, и прежде всего, в надпочечники. Этот шок становится причиной смерти у 5-10 процентов больных. Поэтому, чем раньше родители обратятся за медицинской помощью, и чем раньше будет поставлен соответствующий диагноз, тем больше шансов спасти больного. Если медицинским работником предложена госпитализация - не отказывайтесь, от этого может зависеть жизнь ребенка.

Основные меры профилактики менингококковой инфекции:

  • менингококк не устойчив во внешней среде, поэтому необходимо регулярно проветривать и проводить влажную уборку помещений;
  • соблюдать личную и общественную гигиену при кашле и чихании;
  • при появлении первых признаков заболевания пользоваться марлевыми или одноразовыми масками;
  • соблюдать рациональное питание, проводить витаминопрофилактику;
  • избегать по возможности большого скопления людей в общественных местах (магазинах, рынках, кинотеатрах, парикмахерских и т.д.);
  • своевременно выявлять и лечить детей, подростков с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей;
  • не заниматься самолечением, если ребенок или взрослый заболел – немедленно вызвать врача на дом или скорую помощь;
  • соблюдать все рекомендации врача в случае заболевания, чтобы избежать нежелательных последствий.

Ирина КОВАЛЬЧУК, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

 
 
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Менингококковая инфекция занимает важное место в инфекционной патологии и продолжает оставаться актуальной для нашей страны. Данная инфекция пугает всех, и...
 
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