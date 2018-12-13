Горячо и сытно. 7 правил зимнего питания

В холодное время года, когда световой день очень короткий, а столбик термометра держится ниже нуля, следить за своим здоровьем становится трудней. Поддержать иммунитет поможет правильное питание. Об основных его принципах SPB.AIF.RU рассказала диетолог-нутрициолог Юлия МАНЧУК.

8 стаканов воды

Напрасно многие считают, что зимой у человека потребность в воде меньше, чем в другое время года. Для поддержания иммунитета и сохранения здоровья соблюдайте правило «8 стаканов воды». «Из-за нарушения питьевого режима зимой люди жалуются на сухость кожи, ломкость ногтей. Волосы становятся тусклыми и выпадают», - рассказала эксперт. Кроме воды, нужно обратить внимание на сезонные напитки. Например, компот, сваренный из домашних яблок и груш, насытит организм витаминами и поднимет настроение.

Вместо кофе – зеленый чай

Чашка зеленого чая ничуть не хуже кофе поможет проснуться. К тому же, в нем множество витаминов и антиоксидантов. Это снижает риск развития онкологии, уровень холестерина в крови, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Поэтому для иммунитета зеленый чай куда полезней, чем капучино.

Приятные добавки

Зелень и различные специи не только придают новый вкус привычным блюдам, но и помогают укрепить иммунитет. Перец, имбирь, кориандр, лук, чеснок, петрушка – все это кладезь витаминов и полезных веществ.

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Белковой пище скажите «да»

Юлия Манчук рекомендует чаще употреблять яйца, птицу, рыбу, морепродукты, нежирные сорта мяса, молочные продукты, ведь из-за недостатка белка в организме человека снижаются его защитные функции. Белок также необходим для хорошего состояния мышечных волокон. Если при этом еще и заниматься спортом, то болеть вам просто будет некогда.

Чаще – лучше

Дробное питание помогает улучшить работу пищеварительной системы, заряжает человека энергией, необходимой для поддержания работоспособности и сохранения тепла. А в холода, когда аппетит всегда сильнее, легче всего перейти на этот вид питания. Старайтесь есть каждые 3-4 часа, но следите за тем, чтобы размеры порций не превышали по объемам 250 граммов. Ориентиром может стать обычный стакан, в который входит как раз этот объем. Важно и то, что для питания нужно выбирать блюда с высокой энергетической ценностью. «До обеда лучше ешьте крупы и фрукты, а после – белок и овощи», - подчеркнула эксперт.

Орехи и сухофрукты

Хорошие овощи и фрукты зимой найти сложно. И это приводит к тому, что организму не хватает витаминов и минеральных веществ. Справиться с проблемой помогут орехи и сухофрукты. Их нужно совсем немного, чтобы восполнить потери. «Орехи и сушеные фрукты отлично сохраняют в течение длительного времени практически все питательные вещества, которые содержатся в свежих плодах», - рассказала нутрициолог. Они отлично влияют на умственную активность, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварительную систему, помогают бороться с депрессиями и поднимают настроение.

Грецкий орех, арахис, кешью, миндаль, курага, изюм, чернослив – выбор поистине велик!

Горячее полезно

Организму полезна горячая пища, а в холодное время года потребность в ней возрастает.

Жидкие блюда – каши, разные виды супов, бульоны - хорошо усваиваются организмом, пополняют водный баланс, успокаивают пищеварительную систему и помогают согреться зимой. А куриный бульон к тому же помогает побороть простуду. Главное, что во время варки в продуктах сохраняется большая часть полезных веществ и витаминов.