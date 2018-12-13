ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горячо и сытно. 7 правил зимнего питания

14.12.2018 11:35 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Горячо и сытно. 7 правил зимнего питания
Горячая еда поможет восстановить силы зимой. © / pixabay.com

В холодное время года, когда световой день очень короткий, а столбик термометра держится ниже нуля, следить за своим здоровьем становится трудней. Поддержать иммунитет поможет правильное питание. Об основных его принципах SPB.AIF.RU рассказала диетолог-нутрициолог Юлия МАНЧУК.

8 стаканов воды

Горячо и сытно. 7 правил зимнего питания Ешьте больше! Чем полезны для здоровья частые перекусы?

Напрасно многие считают, что зимой у человека потребность в воде меньше, чем в другое время года. Для поддержания иммунитета и сохранения здоровья соблюдайте правило «8 стаканов воды». «Из-за нарушения питьевого режима зимой люди жалуются на сухость кожи, ломкость ногтей. Волосы становятся тусклыми и выпадают», - рассказала эксперт. Кроме воды, нужно обратить внимание на сезонные напитки. Например, компот, сваренный из домашних яблок и груш, насытит организм витаминами и поднимет настроение.

Вместо кофе – зеленый чай

Чашка зеленого чая ничуть не хуже кофе поможет проснуться. К тому же, в нем множество витаминов и антиоксидантов. Это снижает риск развития онкологии, уровень холестерина в крови, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Поэтому для иммунитета зеленый чай куда полезней, чем капучино.

Приятные добавки

Зелень и различные специи не только придают новый вкус привычным блюдам, но и помогают укрепить иммунитет. Перец, имбирь, кориандр, лук, чеснок, петрушка – все это кладезь витаминов и полезных веществ.

Горячо и сытно. 7 правил зимнего питания
Семь принципов питания долгожителя с точки зрения науки. Инфографика
Подробнее

Белковой пище скажите «да»

Юлия Манчук рекомендует чаще употреблять яйца, птицу, рыбу, морепродукты, нежирные сорта мяса, молочные продукты, ведь из-за недостатка белка в организме человека снижаются его защитные функции. Белок также необходим для хорошего состояния мышечных волокон. Если при этом еще и заниматься спортом, то болеть вам просто будет некогда.

Горячо и сытно. 7 правил зимнего питания Сухофрукты - это самые обманчивые дары природы

Чаще –  лучше

Дробное питание помогает улучшить работу пищеварительной системы, заряжает человека энергией, необходимой для поддержания работоспособности и сохранения тепла. А в холода, когда аппетит всегда сильнее, легче всего перейти на этот вид питания. Старайтесь есть каждые 3-4 часа, но следите за тем, чтобы размеры порций не превышали по объемам 250 граммов. Ориентиром может стать обычный стакан, в который входит как раз этот объем. Важно и то, что для питания нужно выбирать блюда с высокой энергетической ценностью. «До обеда лучше ешьте крупы и фрукты, а после –  белок и овощи», - подчеркнула эксперт.

Горячо и сытно. 7 правил зимнего питания Клад в скорлупе. Употребление орехов поможет предотвратить рак

Орехи и сухофрукты 

Хорошие овощи и фрукты зимой найти сложно. И это приводит к тому, что организму не хватает витаминов и минеральных веществ. Справиться с проблемой помогут орехи и сухофрукты. Их нужно совсем немного, чтобы восполнить потери. «Орехи и сушеные фрукты отлично сохраняют в течение длительного времени практически все питательные вещества, которые содержатся в свежих плодах», - рассказала нутрициолог. Они отлично влияют на умственную активность, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварительную систему, помогают бороться с депрессиями и поднимают настроение.
Грецкий орех, арахис, кешью, миндаль, курага, изюм, чернослив – выбор поистине велик!

Горячее полезно

Организму полезна горячая пища, а в холодное время года потребность в ней возрастает.
Жидкие блюда – каши, разные виды супов, бульоны - хорошо усваиваются организмом, пополняют водный баланс, успокаивают пищеварительную систему и помогают согреться зимой. А куриный бульон к тому же помогает побороть простуду. Главное, что во время варки в продуктах сохраняется большая часть полезных веществ и витаминов.

Надежда Плахова, "АиФ-Санкт-Петербург"

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В холодное время года организму требуется больше витаминов. Что нужно есть, чтобы сохранить здоровье – в материале "АиФ".
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Соблюдайте 8 основных правил и зимний травматизм вам нестрашен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика